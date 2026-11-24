Presumed Innocent presenta un nuevo tráiler.

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Apple TV estrenará la segunda temporada de Presumed Innocent el viernes 19 de febrero de 2027, con Rachel Brosnahan y Matthew Rhys al frente de un nuevo caso. La plataforma lanzará los primeros dos episodios el mismo día y continuará con uno cada viernes hasta completar los ocho capítulos el 2 de abril. El anuncio llegó acompañado por un primer avance de la temporada.

Un matrimonio dividido por un asesinato

La nueva historia sigue a Lelia Reynolds, interpretada por Brosnahan, una prometedora abogada defensora que debe participar en un juicio por asesinato contra su propio esposo. Rhys encarna al marido, un fiscal de distrito que queda del lado opuesto del proceso judicial.

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El caso amenaza las carreras de ambos y su matrimonio. La relación entre los protagonistas traslada el conflicto fuera de la sala del tribunal: cada decisión profesional puede tener consecuencias directas en su vida privada, mientras los dos abogados trabajan desde posiciones enfrentadas.

La temporada está basada en Dissection of a Murder, la primera novela de suspenso legal de Jo Murray. La autora participa en la adaptación como coproductora ejecutiva, un puesto que la mantiene vinculada al desarrollo televisivo de su obra.

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Presumed Innocent funcionará desde esta entrega como una antología. Eso significa que cada temporada puede presentar un crimen, personajes y actores diferentes, aunque conserve parte del equipo creativo. El nuevo caso no continuará la trama encabezada por Jake Gyllenhaal en 2024 y tampoco repetirá la novela que sirvió de base para aquella primera entrega, escrita por Scott Turow.

El reparto y el equipo detrás de la temporada

Brosnahan, ganadora del Emmy y el Globo de Oro por The Marvelous Mrs. Maisel, participa además como productora ejecutiva. Rhys, también ganador del Emmy, comparte el centro de una historia construida alrededor del enfrentamiento legal y personal de sus personajes.

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El reparto incluye a Courtney B. Vance, Fiona Shaw, Jack Reynor y Lesley-Ann Brandt. Judith Light tendrá una participación como invitada especial. Apple TV todavía no detalló los papeles de estos intérpretes ni su relación con el caso principal.

David E. Kelley regresa como showrunner, el responsable creativo principal de la serie, y productor mediante David E. Kelley Productions. La realización mantiene su asociación con Warner Bros. Television y cuenta nuevamente con Matthew Tinker entre sus responsables.

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J.J. Abrams produce la temporada a través de Bad Robot. El grupo de productores ejecutivos también incluye a Rachel Rusch Rich, Dee Johnson y Dustin Thomason, además de Brosnahan. Murray y Turow figuran como coproductores ejecutivos.

Aunque Gyllenhaal no aparecerá como actor, seguirá ligado a Presumed Innocent como productor ejecutivo mediante Nine Stories. Su salida del reparto responde al formato de antología y no implica una desvinculación total del proyecto.

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Presumed Innocent (Captura de tráiler oficial)

Ocho episodios y un estreno semanal

La primera temporada llegó en 2024 con Gyllenhaal, Ruth Negga, Peter Sarsgaard y Bill Camp. Esa entrega obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy, incluida la candidatura de Gyllenhaal como mejor actor protagonista.

Para el segundo caso, Apple TV mantendrá un lanzamiento semanal. Los episodios uno y dos estarán disponibles el 19 de febrero de 2027; a partir de entonces, la plataforma sumará un capítulo nuevo cada viernes. Este modelo permite comenzar la temporada con una presentación doble antes de espaciar el resto del juicio durante seis semanas.

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La combinación de una historia independiente y un reparto renovado permite ver esta temporada sin depender de la resolución anterior. Los elementos que continúan son el título, el formato de suspenso judicial y buena parte de los productores responsables de la adaptación televisiva.

El octavo y último episodio de la segunda temporada de Presumed Innocent se estrenará en Apple TV el viernes 2 de abril de 2027.

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