El momento del abandono de Franco Colapinto en la Sprint del GP de Singapur detrás del auto de seguridad: qué le pasó a su Alpine

Imágenes desde la cámara a bordo del monoplaza de Franco Colapinto durante la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

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Franco Colapinto tuvo una primera parte del sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Si bien tuvo una buena largada, en la pelea por la posición con Pierre Gasly mostró distancia para evitar otro accidente y pocos metros más tarde fue superado por dos coches más para caer al 13° lugar. El accidente del líder George Russell, cuando iba a comenzar la segunda vuelta, le daba una segunda oportunidad pero no pudo aprovecharla: abandonó cuando estaba el auto de seguridad.

El argentino transitaba el cuarto giro de los 20 planteados detrás del safety car cuando, repentinamente, su Alpine se detuvo. El coche pareció perder la potencia y hasta el control de su volante se apagó cuando llegaba a la curva 14 del trazado urbano de Singapur. Hasta el momento, según se pudo saber, el equipo perdió todos los datos y la comunicación con el coche, por lo que necesitarán recuperarlos para entender lo que sucedió.

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“Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, planteó el corredor argentino en la rueda de prensa posterior.

El piloto argentino, que el viernes en la clasificación había quedado afuera de la pelea por la pole position por apenas 0.094, había protagonizado una largada limpia en una pista mojada por la lluvia. Un detalle para nada menor si se tiene en cuenta que venía de tener un accidente que generó gran repercusión en Bakú. Sin embargo, en esa disputa sin inconvenientes, Franco cayó dos puestos en el clasificador.

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