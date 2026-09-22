Finalizó la fecha 10 y arde el Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual clasificatoria a la Libertadores y Sudamericana

En las próximas semanas se definirán los clasificados a las copas internacionales del próximo año (Créditos: EFE/ Nathalia Aguilar)

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La décima fecha del Torneo Clausura concluyó este lunes con resultados que tuvieron incidencia tanto en la lucha por la clasificación internacional como en la pelea por la permanencia. Aldosivi abrió el día con un triunfo por 1-0 frente a Atlético Tucumán, un resultado que alimenta sus expectativas de alejarse de los puestos de descenso. Más tarde, Independiente Rivadavia derrotó por 1-0 a Barracas Central. La victoria dejó al equipo mendocino como único líder de la Tabla Anual. Por último, Estudiantes cayó frente a Lanús por 2-1 en La Fortaleza y se alejó de los puestos de playoffs.

La fecha había comenzado el viernes con un empate 2-2 entre Defensa y Justicia y Central Córdoba, en Santiago del Estero. En ese mismo inicio de jornada, Racing consiguió una victoria clave ante Sarmiento de Junín por 3 a 1. El sábado ofreció dos igualdades en los primeros encuentros. Gimnasia y Banfield empataron 2-2 en La Plata, mientras que el duelo disputado en Mendoza entre el Lobo y Riestra terminó sin goles.

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La actividad de ese día también incluyó la reacción de Independiente, que revirtió el resultado ante Unión en Santa Fe y se impuso por 2-1. Huracán, a su vez, logró una victoria 2-1 ante River en el Monumental. El cierre sabatino quedó en manos de Instituto de Córdoba, que venció a Talleres. El conjunto cordobés se mantiene como líder de la Zona A tras ese resultado.

Durante el domingo, Boca Juniors superó por 2-0 a San Lorenzo. El triunfo le permitió aprovechar la caída de Argentinos Juniors frente a Rosario Central y situarse, de manera transitoria, como escolta de la Tabla Anual. Esa posición cambió más tarde con la victoria de Vélez ante Tigre. El equipo de Liniers ganó 3-2 sobre la hora y recuperó el segundo lugar.

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A siete jornadas del final, el Torneo Clausura entra en un tramo que definirá gran parte de los clasificados a las copas internacionales de 2027 y a los dos equipos que descenderán a la Primera B Nacional. La Tabla Anual concentra la atención porque establece buena parte de esos lugares.

El esquema vigente concede plazas para la Copa Libertadores 2027 a los campeones del Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, además de los tres mejores de la clasificación general. Belgrano ya aseguró su lugar como ganador del Apertura, mientras que Independiente Rivadavia, Vélez Sarsfield y Boca Juniors ocupan las posiciones restantes de acceso por la Tabla Anual.

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La Copa Sudamericana repartirá sus cupos entre los equipos ubicados del cuarto al noveno puesto de la general. En esa zona aparecen Argentinos Juniors, Rosario Central, Instituto de Córdoba, Gimnasia La Plata, River Plate y Estudiantes de La Plata, que ocuparía el lugar que dejaría vacante Belgrano. En la parte baja, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi permanecen entre los clubes más comprometidos por el descenso.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO CLAUSURA

CENTRAL CÓRDOBA 2-2 DEFENSA Y JUSTICIA

RACING 3-1 SARMIENTO DE JUNÍN

Sábado 19 de septiembre

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 2-2 BANFIELD

GIMNASIA DE MENDOZA 0-0 DEPORTIVO RIESTRA

UNIÓN 1-2 INDEPENDIENTE

RIVER PLATE 1-2 HURACÁN

INSTITUTO 3-1 TALLERES DE CÓRDOBA

Domingo 20 de septiembre

San Lorenzo 0-2 Boca Juniors

Rosario Central 1-0 Argentinos Juniors

Platense 0-1 Newell’s

Belgrano 2-1 Estudiantes (Río Cuarto)

Vélez 3-2 Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

Aldosivi 1-0 Atlético Tucumán

Barracas Central 0-1 Independiente Rivadavia

Lanús 2-1 Estudiantes de La Plata