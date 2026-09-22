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El insólito episodio que sufrió Alfredo Berti ante Barracas Central: el golpazo con Rodrigo Insua que terminó con su muleta doblada

Una dura infracción del defensor del Guapo sobre Tomás Bottari terminó con el impacto en el sostén del técnico de Independiente Rivadavia

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Una jugada insólita se produjo durante el segundo tiempo del triunfo de Independiente Rivadavia por 1-0 ante Barracas Central, en el estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha 10 del Torneo Clausura. El defensor Rodrigo Insua cometió una fuerte infracción sobre Tomás Bottari que, por el impulso de la caída, terminó con el cuerpo del volante visitante sobre una de las muletas de su técnico, Alfredo Berti, y le dobló el metal del sostén.

El episodio ocurrió a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Insua fue con velocidad a disputar una pelota con Bottari sobre la línea de cal, a la altura del banco de suplentes de la visita. El jugador de la Lepra mendocina llegó un instante antes al balón y sufrió el impacto de la pierna extendida del rival, que lo desplazó y lo tiró al piso. En la caída, impactó con su cuerpo sobre la muleta derecha de Berti.

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Nicolás Lamolina, árbitro del encuentro, sancionó la falta con tarjeta amarilla para Insua. Minutos después, el defensor Gonzalo Maroni también recibió una amonestación por golpear a Bottari pese a que el volante mendocino se encontraba caído en el piso.

Berti, de 54 años, arrastra una fractura de peroné que sufrió durante un entrenamiento del plantel días antes del partido. “Tengo una fractura. Fue en un entrenamiento hace un par de días. Quise golpear una pelota, me resbalé y me caí. En consecuencia, eso me provocó una fractura en el peroné”, relató el entrenador una semana atrás. Por esa lesión, el técnico debe utilizar una bota ortopédica en su pierna derecha y muletas para desplazarse.

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Pese a la fuerza del impacto, el golpe no llegó a tirar al piso a Berti, quien tampoco sufrió ningún daño físico por la situación. Lejos de lamentarse por el episodio, el entrenador continuó al frente de su equipo y dio indicaciones hasta el final del encuentro pese a contar con una sola muleta en condiciones.

Más allá del incidente, Independiente Rivadavia se llevó los tres puntos gracias al gol de José Florentín en el inicio del encuentro. Con el triunfo, la Lepra llegó a los 51 puntos en la Tabla Anual, con una diferencia de tres unidades sobre Vélez y de cuatro sobre Boca Juniors. En la Zona B del Clausura, el equipo mendocino sumó 17 puntos y trepó al tercer puesto, a uno de distancia de Rosario Central y de Boca Juniors, punteros de ese grupo.

Barracas Central, por su parte, quedó en la 12ª posición de su zona con 11 unidades. El próximo compromiso del Guapo será como visitante ante Atlético Tucumán, el sábado 3 de octubre a las 17:00. Independiente Rivadavia, que quedó eliminado de la Copa Argentina, recibirá a Gimnasia de La Plata el viernes 2 de octubre a las 21:30, con el objetivo de mantener su posición entre los ocho equipos que clasifican al Reducido.

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