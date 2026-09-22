Los apodos de película de dos jugadores de Boca Juniors que quedaron al descubierto tras la victoria ante San Lorenzo

El comentario de Lautaro Di Lollo a Milton Delgado

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Milton Delgado y Lautaro Di Lollo quedaron en el centro de los comentarios de los hinchas de Boca Juniors después del triunfo ante San Lorenzo, aunque esta vez no fue solo por lo ocurrido dentro de la cancha. Las publicaciones que los futbolistas realizaron tras el partido expusieron dos apodos que circulan en la intimidad del plantel: “Calvin”, para el mediocampista, y “Cara Larga”, para el defensor.

El apodo de Delgado apareció cuando el futbolista compartió una publicación luego de la victoria por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. Di Lollo fue uno de los primeros en comentar el posteo y escribió: “Qué jugador Calvin, eh”. La referencia está vinculada con Calvin Sims, el personaje interpretado por Marlon Wayans en Chiquito pero peligroso, la película de comedia estrenada en 2006 y conocida internacionalmente. En esa historia, Calvin es un ladrón de joyas que aprovecha su baja estatura para hacerse pasar por un bebé e intentar recuperar un diamante. El sobrenombre de Delgado parece relacionarse con ese rasgo del personaje, aunque el mediocampista tiene una presencia marcada en la mitad de la cancha de Boca.

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Ayrton Costa compartió el apodo que le asignaron a Lautaro Di Lollo

La revelación no quedó limitada a Delgado, porque el propio Di Lollo recibió un mensaje similar después de publicar una imagen vinculada con el clásico. En esa ocasión, Ayrton Costa comentó: “Buena, Cara Larga”. Así quedó expuesto el segundo apodo que despertó curiosidad entre los hinchas, esta vez dirigido al zaguero.

Boca llegó a esos posteos luego de imponerse ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain y extender su invicto a 14 encuentros sin derrotas. El partido correspondió a la fecha 10 del Torneo Clausura y terminó con una victoria xeneize por 2-0, gracias a los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El encuentro se disputó bajo un diluvio y tuvo una incidencia que condicionó al conjunto local: Manuel Insaurralde fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo, por lo que el Ciclón afrontó cerca de una hora con un futbolista menos. El conjunto de la Ribera aprovechó el contexto para conseguir un resultado que tuvo impacto tanto en la Tabla Anual como en la zona A del certamen.

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Boca jugará el próximo partido ante Racing por la Copa Argentina (Foto: FOTOBAIRES)

Con ese triunfo, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena alcanzó el tercer puesto de la Tabla Anual con 47 puntos y llegó al quinto lugar de la zona A con 17 unidades. La celebración por los tres puntos dejó, además, el intercambio que puso en circulación los sobrenombres de Delgado y Di Lollo, dos futbolistas que compartieron protagonismo fuera del campo por los comentarios de sus compañeros. En el calendario, Boca no tendrá descanso durante la fecha FIFA, ya que deberá afrontar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing el domingo 27 de septiembre, a las 19.00, en el Gigante de Arroyito de Rosario, luego de la polémica con Vélez Sarsfield.