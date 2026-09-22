Juicio por Loan: declaran dos testigos con versiones distintas sobre la visita de Caillava al hospital la noche de la desaparición

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

Guardar

El juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña se reanudará este martes en Corrientes con la declaración de cuatro testigos vinculados con distintos momentos de la investigación: desde las primeras horas posteriores a la desaparición y el hallazgo de la zapatilla del niño hasta la aparición de dos teléfonos celulares y la intervención de personas que aseguraban pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, declararán Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava alrededor de las 23.09 del 13 de junio de 2024, y Deisy Leonela Ávalos, una vecina que esa misma noche se encontraba en la guardia con su hija y dio una versión diferente sobre el estado en el que se encontraba la ex funcionaria muncipal.

PUBLICIDAD

También fueron citadas Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes que participó junto a la perra Kira del rastreo de la zapatilla de Loan, y la periodista Paula Bernini, quien permaneció 59 días en 9 de Julio cubriendo el caso para TN.

María Victoria Caillava, una de las imputadas

Las dos versiones sobre Caillava en el hospital

Axson declaró que Caillava llegó sola al hospital y manifestó que atravesaba una crisis de tos y tenía catarro persistente. También le dijo que necesitaba medicación porque al día siguiente debía viajar a Corrientes para una consulta con un urólogo por un problema de incontinencia urinaria.

Luego de consultar con la directora del hospital, Gabina Peloso, la enfermera le aplicó dexametasona y ampicilina.

Durante la atención, Caillava también le habló sobre la desaparición de Loan. Según el relato de Axson, lo hizo de manera espontánea y desarticulada: mencionó detalles de la búsqueda en el campo, un llamado de la abuela del niño para preguntar si estaba en la camioneta y realizó comentarios sobre Daniel “Fierrito” Ramírez y Carlos Pérez.

PUBLICIDAD

La versión de Deisy Ávalos, sin embargo, fue diferente respecto del estado de Caillava. La mujer llegó al mismo hospital alrededor de las 23 con su hija, que tenía fiebre, y aseguró que durante los 15 o 20 minutos que permaneció en el pasillo no escuchó toser a la ex funcionaria.

Ávalos también dijo que al llegar observó a Carlos Pérez dentro de su camioneta, con la ventanilla baja, mientras Caillava estaba en el interior del hospital.

El juicio por la desaparición de Loan Peña se lleva adelante en un Tribunal de Corrientes

Ambas fueron citadas para reconstruir qué ocurrió en el centro de salud durante esas primeras horas posteriores a la desaparición y, particularmente, contrastar lo que cada una percibió sobre el estado de Caillava.

PUBLICIDAD

Axson, además, deberá explicar otro episodio que apareció en la última audiencia del juicio: el hallazgo de dos teléfonos celulares dentro de un canasto de basura.

La enfermera relató durante la investigación que, semanas después de la desaparición, descartó en la vía pública tres celulares que ya no utilizaba. Dos de esos aparatos fueron encontrados por Jorge Delgado, quien declaró ante el tribunal en la audiencia del jueves pasado.

También será consultada por la actuación de Walter Maciel. Axson sostuvo que el entonces comisario enviaba policías al hospital durante las guardias nocturnas para tomar fotografías y pedir datos personales del personal.

PUBLICIDAD

El ex comisario Walter Maciel

La zapatilla y el rastreo de Kira

Otro de los testimonios será el de Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes e integrante de la Sección K9 de la Unidad Regional Cuatro.

Alegre participó de los rastrillajes del viernes 14 de junio junto con Kira, una perra de rastro humano específico. Durante la mañana trabajó en la zona de la desaparición y luego fue conducida hacia un sector del campo donde habían aparecido huellas en el barro.

Según su relato, Kira siguió un rastro hasta ese lugar. Más tarde, mientras se trasladaban luego de recibir un llamado de Maciel por el hallazgo de una zapatilla, se cruzaron con Laudelina Peña.

PUBLICIDAD

La tía de Loan les habría dicho espontáneamente: “Allá está la zapatilla que yo encontré”.

El botín de Loan tras ser descubierto en el barro

Al llegar al lugar, sin embargo, Maciel afirmó que había sido él quien había encontrado el calzado. Alegre le comentó entonces lo que acababa de escuchar de Laudelina y, según su declaración, el ex comisario respondió: “Que deje de hablar pavadas esa vieja”.

La sargento observó que la zapatilla estaba incrustada en el barro. Tras darle a Kira la plantilla para que la olfateara, la perra siguió nuevamente la línea de huellas hasta el denominado punto cinco del mapa pericial, donde el rastro se perdió.

PUBLICIDAD

Alegre fue convocada para reconstruir ese procedimiento, el recorrido realizado por el animal y las distintas versiones sobre quién encontró la zapatilla de Loan.

Laudelina Peña, tía de Loan

Paula Bernini y la Fundación Dupuy

La cuarta testigo será la periodista Paula Bernini, quien permaneció durante 59 días en 9 de Julio cubriendo la desaparición para TN.

Durante ese período entrevistó a varios de los protagonistas del caso antes de sus detenciones, entre ellos Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, y también tuvo contacto con Camila Núñez, Macarena Peña y Catalina Peña.

Bernini relató que Pérez se mostraba verborrágico y que Caillava atravesaba momentos de llanto y zozobra. Ambos, según la periodista, manifestaban temor a que les “plantaran pruebas” en sus camionetas.

PUBLICIDAD

Nicolás Soria, el Americano

Su testimonio también estará centrado en la posterior intervención de Nicolás Soria, conocido como “El Yanqui” o “El Americano”, y de personas que se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

Según lo aportado por la Fiscalía, Bernini sostuvo que Soria y abogados vinculados a ese grupo condicionaban o “guionaban” las declaraciones de Macarena Peña y Camila Núñez, interferían en su contacto con la prensa e intentaban gestionar contactos políticos.

La periodista también presenció reconstrucciones no oficiales realizadas por esas personas en el naranjal. Su declaración buscará reconstruir esa intervención y las manifestaciones que escuchó de los distintos protagonistas durante los días posteriores a la desaparición.

PUBLICIDAD