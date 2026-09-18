Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing buscará salir del mal momento ante Sarmiento de Junín (Fotobaires)

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Se pone en marcha la fecha 10 del Torneo Clausura con dos partidos que tendrán sus puntos atractivos. En primer turno, Central Córdoba jugará en Santiago del Estero ante Defensa y Justicia por la Zona A, mientras que a las 21:15 el Racing de Juan Pablo Vojvoda intentará dejar atrás su mala racha en el Cilindro de Avellaneda ante Sarmiento de Junín.

RACING VS SARMIENTO

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Racing atraviesa una crisis y recibe a Sarmiento, de buen momento en el Torneo Clausura

Racing tendrá una prueba de fuego ante Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda, por la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21:15, tendrá como árbitro a Leandro Rey Hilfer y se podrá ver por TNT Sports Premium.

La Academia atraviesa una de sus peores rachas en la temporada. El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda perdió 2-1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó —goles de Facundo Waller y Jordy Caicedo para el local, y descuento de Ulises Ortegoza— y acumula ocho partidos sin ganar desde la llegada del entrenador, con apenas dos empates y seis derrotas en ese tramo. Con solo 5 puntos en nueve fechas, Racing es último en su grupo y comparte esa posición con Aldosivi.

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La seguidilla de malos resultados pone en jaque la continuidad de Vojvoda al frente del plantel, según informaron distintos medios en las últimas horas. A esto se suma una emergencia: el lateral Juan Barinaga sufrió un desgarro y estará tres semanas afuera, mientras que Matías Pérez padece un esguince de tobillo. La duda mayor es Ezequiel Cannavo, quien arrastra una fatiga muscular y será probado hasta último momento. Ante ese escenario, el entrenador evalúa modificar el sistema táctico y pasar a una línea de tres defensores.

El Verde de Junín, en cambio, viene con confianza y aspiraciones. El equipo dirigido por Facundo Sava acumula 16 puntos y es escolta de Argentinos Juniors, aunque en la fecha 9 dejó escapar la chance de alcanzar la cima: empató 1-1 con Belgrano de Córdoba como local, cuando Lucas Passerini igualó de penal en la última jugada del partido, después de que Junior Marabel había abierto el marcador.

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Con cinco victorias, un empate y tres derrotas, y 16 goles convertidos —la segunda mejor ofensiva de la Zona B—, Sarmiento llega a Avellaneda como uno de los equipos más regulares del certamen y como candidato a aprovechar las dificultades de su rival.

Probables formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

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Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 21:15

TV: TNT Sports Premium

CENTRAL CÓRDOBA VS DEFENSA Y JUSTICIA

Central Córdoba recibirá a Defensa y Justicia por al fecha 10 del Torneo Clausura

Central Córdoba recibirá a Defensa y Justicia en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 18:00, tendrá como árbitro a Pablo Echavarría y se transmitirá por ESPN Premium.

El Halcón de Florencio Varela atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo y podría saltar temporalmente a la cima de la Zona A. Tras ganarle 2-0 a Gimnasia de Mendoza como local en la fecha 9 —con goles de Leandro Fernández y David Barbona—, el equipo dirigido por Julio Vaccari alcanzó los 17 puntos, igualado con Vélez Sarsfield y a dos unidades del líder Instituto.

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Antes de ese resultado, Defensa había sufrido una derrota agónica ante Lanús tras el gol de Carlos Izquierdoz en los últimos minutos de juego. Sin embargo, los de Vaccari reaccionaron con contundencia y llegarán a Santiago del Estero como uno de los animadores del torneo, con cinco victorias, dos empates y dos derrotas en nueve presentaciones.

El panorama del local es notoriamente más complicado. El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez suma apenas 7 puntos tras dos victorias, un empate y seis derrotas en nueve fechas, y se ubica en el último lugar de la Zona A. Su última presentación terminó con una derrota por 3-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, donde Enner Valencia y Ángel Romero —2— liquidaron el partido. el partido. El descuento lo marcó Martín Cuitiño, pero no alcanzó para cambiar el signo del resultado.

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El Ferroviario acumula cinco goles a favor y 11 en contra en lo que va del Clausura, lo que refleja las dificultades del equipo tanto en ataque como en defensa. A tres puntos del octavo lugar —que actualmente ocupa el umbral de clasificación a los playoffs—, la necesidad de sumar de a tres en condición de local es imperiosa.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Matías Vera; Lucas González, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Lucas Varaldo. DT: Sebastián Domínguez.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, David Martínez, Damián Fernández, Fernando Román Villalba; Santiago Sosa, César Pérez, Jeremías Lucco; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

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Estadio: Madre de Ciudades

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 18:00

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones del Torneo Clausura