El Rosario Central de Di María recibirá a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura: la agenda del día

La fecha 10 del Torneo Clausura tendrá cuatro partidos el domingo, además del clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors.

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Además del clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors, el domingo entregará otros cuatro partidos a la fecha 10 del Torneo Clausura. Desde las 17, Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors y Platense hará lo propio con Newell’s. Desde las 19:15, habrá duelo de cordobeses entre Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto y a las 21:30 completarán Vélez y Tigre en Liniers.

ROSARIO CENTRAL VS ARGENTINOS JUNIORS

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Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito con la mira puesta en la Zona B del Torneo Clausura.

Rosario Central recibirá a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 17:00, tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y será televisado por ESPN Premium.

El equipo que dirige Jorge Almirón llega con 15 puntos y encadenando tres partidos sin perder, entre ellos el triunfo 1-0 sobre Tigre en Victoria que lo catapultó hasta la cuarta posición de la Zona B. El Canalla viene de una racha positiva que incluye un empate ante Newell’s en el clásico rosarino y la victoria sobre el Matador en condición de visitante gracias al penal convertido por Ángel Di María.

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Por su parte, el Bicho conducido por Nicolás Diez es el equipo más sólido del grupo con 18 puntos en nueve fechas, producto de cinco victorias, tres empates y apenas una derrota. Sin embargo, la visita al Gigante de Arroyito tendrá una complicación de peso: la baja de Sebastián Prieto, expulsado en el empate 1-1 ante Gimnasia La Plata por la fecha 9. En ese partido, Gastón Verón fue el encargado de rescatar el punto para el líder, al anotar a los 29 minutos del segundo tiempo luego de que Agustín Auzmendi pusiera en ventaja al Lobo. Con ese resultado, Argentinos lleva cuatro partidos sin ganar de visitante en el certamen.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Claudio Bravo; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

PLATENSE VS NEWELL’S

Platense enfrentará a Newell's en Vicente López con la necesidad de cortar una racha adversa y mejorar su producción ofensiva en el Torneo Clausura.

Platense y Newell’s Old Boys se medirán en el estadio Ciudad de Vicente López, con la Lepra necesitada de un triunfo para no perder pisada con los puestos de clasificación a los playoffs. El partido comenzará a las 17:00, tendrá a Sebastián Martínez como árbitro y será transmitido por TNT Sports Premium.

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El Calamar, conducido por Martín Palermo, llega en uno de sus peores momentos del certamen. Está 13° en la Zona A con apenas nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Vicente López arrastra una reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense y viene de caer 2-1 ante Estudiantes de La Plata, con el tanto decisivo del Pincha llegando en tiempo de descuento. La falta de efectividad —nueve goles convertidos en nueve fechas— es la principal deuda del equipo marrón. También quedó afuera de la Copa Libertadores tras poner contra las cuerdas a Fluminense.

Newell’s, en cambio, llega con 13 puntos y en una racha que lo mantiene invicto en los últimos cuatro encuentros: tres empates y una victoria. El conjunto de Frank Darío Kudelka viene de empatar 1-1 ante Vélez en el estadio Marcelo Bielsa, con Alan Soñora como el autor del gol rosarino, y previo a ese encuentro dividió puntos 1-1 en el clásico frente a Rosario Central. El partido en Vicente López podría ser clave para que Newell’s afirme su lugar entre los ocho clasificados de la Zona A.

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Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Víctor Cuesta, Mateo Mendía, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Gastón Togni, Guido Mainero, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17:00

TV: TNT Sports Premium

BELGRANO VS ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo cordobés clave para la pelea por los playoffs y por la permanencia en la Zona B.

En el duelo de cordobeses, Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 19:15 en el estadio Julio César Villagra por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura, en un choque en el que el local buscará sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por los playoffs, mientras el visitante peleará para alejarse de los últimos puestos de la tabla. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Andrés Merlos como árbitro.

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El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, tiene 13 puntos. En su última presentación, Belgrano rescató un empate agónico frente a Sarmiento de Junín para cerrar el partido 1-1 en condición de visitante. El conjunto celeste tendrá las bajas confirmadas de Adrián Sánchez, Agustín Falcón y Álvaro Ocampo, los tres por lesión.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, atraviesa uno de sus momentos más comprometidos del torneo. El equipo de Rubén Forestello marcha 13° en la Zona B con apenas 6 puntos, lo que lo ubica además en zona de descenso en la tabla de promedios. En la fecha 9, el León cayó 2-1 ante Instituto en Alta Córdoba en un cruce interzonal, acumulando así su quinta derrota en nueve presentaciones. Solo una victoria ha conseguido el conjunto cordobés en lo que va del certamen —ante Tigre en la primera fecha—, mientras que suma tres empates y cinco reveses.

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Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Franco Vázquez, Santiago Longo; Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Emiliano Rigoni, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Gonzalo González, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mauro Valiente, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nahuel Viñas

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

VÉLEZ VS TIGRE

Vélez cerrará la jornada ante Tigre como único invicto del Torneo Clausura y con la chance de volver a la cima de la Tabla Anual.

Vélez y Tigre cerrarán el domingo de la fecha 10 del Torneo Clausura con un cruce interzonal en el estadio José Amalfitani de Liniers, desde las 21:30, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Yael Falcón Pérez. El Fortín, único equipo invicto del torneo, buscará extender su racha para mantenerse en la pelea por la Tabla Anual, mientras el Matador intentará salir de una mala racha que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

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El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto llega como el equipo más regular del certamen con 17 puntos en nueve fechas —cuatro victorias y cinco empates— y nueve partidos consecutivos sin perder en la Liga Profesional, racha que comenzó tras su eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Gimnasia. En su encuentro anterior, el Fortín dejó escapar la victoria en los últimos minutos ante Newell’s en Rosario. El empate le costó caro en la Tabla Anual, donde el equipo de Liniers suma 45 unidades y quedó un punto detrás del líder Argentinos Juniors, por lo que la victoria ante Tigre lo dejaría nuevamente en la cima de ese acumulado. La mala noticia es que no podrá contar con Emanuel Mammana, quien fue operado por un neumotórax y se perderá lo que resta del campeonato.

Tigre, en cambio, atraviesa su peor momento del certamen. Los dirigidos por Diego Dabove suman 12 puntos y marchan décimos en la Zona B, fuera de los ocho puestos que dan acceso a los octavos de final. En la fecha 9 cayó 1-0 ante Rosario Central en el estadio José Dellagiovanna, su tercera derrota en el torneo y el tercer partido consecutivo sin victorias.

El conjunto de Victoria había arrancado el Clausura con buen pie, con cuatro partidos sin perder, pero la irregularidad de las últimas jornadas frenó su proyección. Con solo 32 unidades en la Tabla Anual, Tigre también siente la presión del acumulado y necesita puntos para no alejarse de los puestos que otorgan clasificación a copas internacionales en 2027.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Simón Escobar; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Nahuel Banegas; Santiago González, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Tiago Serrago; Santiago López, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

La tabla de posiciones del Torneo Clausura