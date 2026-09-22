Diputados oficialistas rechazaron minuto de silencio por costarricense fallecido bajo custodia del ICE en Estados Unidos

La fracción oficialista de Pueblo Soberano votó contra la moción que solicitaba rendir homenaje al costarricense fallecido bajo custodia migratoria estadounidense y dejaron sus curules vacías.

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La muerte del costarricense Carlos Josué Marchena Marchena, ocurrida mientras permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, generó este lunes 21 de septiembre un enfrentamiento entre las bancadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano rechazara una moción para guardar un minuto de silencio en su memoria.

La propuesta buscaba que el Plenario Legislativo rindiera un homenaje al compatriota fallecido y expresara solidaridad con sus familiares. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación, debido a la oposición de los 29 legisladores oficialistas presentes en la votación.

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Las 24 diputaciones que respaldaron la moción pertenecen a las fracciones de oposición, entre ellas Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana.

La oposición realizó el homenaje durante un receso

Tras el rechazo de la propuesta, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, solicitó un receso legislativo para que las diputaciones interesadas pudieran realizar el minuto de silencio, pese a que este no había sido autorizado como un acto formal del Plenario.

Durante ese espacio, los legisladores de oposición permanecieron de pie en sus respectivas curules para recordar a Marchena y expresar su acompañamiento a la familia del costarricense.

La mayoría de integrantes de Pueblo Soberano abandonó el recinto durante el homenaje. No obstante, algunas figuras oficialistas permanecieron de pie y participaron del acto.

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Entre ellas estuvieron la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas; el diputado Reynaldo Arias Mora, integrante del Directorio Legislativo, y el legislador Robert Barrantes Camacho, conocido como Robert Junior.

Los tres habían votado contra la moción, pero posteriormente participaron en el minuto de silencio convocado por las diputaciones opositoras.

Diputaciones de oposición realizaron un minuto de silencio por Carlos Josué Marchena Marchena durante un receso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

¿Por qué el oficialismo votó en contra?

Durante la discusión, el diputado oficialista José Miguel Villalobos justificó su posición al considerar que la moción tenía una intención política que iba más allá de expresar solidaridad con la familia del fallecido.

Según su interpretación, la propuesta buscaba cuestionar indirectamente las políticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos, aunque el texto presentado ante el Plenario no contenía una referencia expresa de rechazo a esas políticas.

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Villalobos sostuvo que la intención debía analizarse no solamente a partir de lo que decía la moción, sino también de lo que, a su criterio, buscaban transmitir sus proponentes.

Las diputaciones de oposición rechazaron esa interpretación y defendieron que la iniciativa pretendía expresar solidaridad ante la muerte de un ciudadano costarricense en el extranjero.

La legisladora Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, manifestó que el homenaje debía entenderse como un gesto de empatía hacia una familia que enfrenta la pérdida de uno de sus integrantes.

Por su parte, diputaciones del Frente Amplio señalaron la importancia de que el Estado costarricense mantenga el seguimiento de las condiciones en las que permanecen sus ciudadanos bajo custodia de autoridades migratorias extranjeras.

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Una moción de revisión presentada posteriormente tampoco consiguió el respaldo necesario para modificar la decisión inicial.

Posición oficial del Partido Pueblo Soberano

Tras el rechazo de la moción, la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de Carlos Josué Marchena y defendió su decisión de votar en contra del minuto de silencio.“Nuestro voto de hoy en contra de la moción presentada en el Plenario no significa indiferencia ante el dolor de esta familia”, manifestó la bancada, que aseguró esperar el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.

No obstante, los legisladores oficialistas argumentaron que la propuesta pretendía trasladar al Congreso una discusión sobre la política migratoria estadounidense y acusaron a la oposición de intentar obtener beneficios políticos de la tragedia.“Nuestra posición responde a que consideramos que una situación tan dolorosa no debe convertirse en un instrumento para que la oposición haga politiquería”, señalaron.

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La agrupación concluyó que“el dolor de una familia merece respeto, prudencia y seriedad”y reiteró que no acompañará iniciativas que, a su criterio, conviertan una tragedia personal en una herramienta de confrontación política.

El caso del costarricense fallecido en Estados Unidos

Carlos Josué Marchena Marchena permanecía detenido por las autoridades migratorias estadounidenses desde enero de 2026, mientras se resolvía su situación migratoria.

Su fallecimiento ocurrió en Luisiana, donde se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, Marchena fue encontrado inconsciente en el Winn Correctional Center. Personal del centro penitenciario inició maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado al Winn Parish Medical Center, donde se declaró su fallecimiento.

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Carlos Josué Marchena Marchena falleció en Estados Unidos mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La familia del costarricense ha denunciado que durante su detención enfrentó dificultades relacionadas con la alimentación y el acceso a medicamentos, además de presentar problemas de salud en los días anteriores a su muerte.

Estas circunstancias forman parte de los señalamientos realizados por sus allegados, mientras se espera conocer oficialmente la causa del fallecimiento.

Marchena tenía prevista su deportación a Costa Rica aproximadamente dos semanas después de su muerte. Sus familiares ya se preparaban para recibirlo tras cerca de ocho meses de custodia migratoria en Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento llegó antes de que pudiera concretarse su regreso al país.