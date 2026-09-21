Conmoción en el deporte: una atleta de 30 años murió tras caer de una montaña

La última foto que le tomaron a Ida Amelie Robsahm mientras hacía cumbre en la cresta de Romsdalseggen, en el oeste de Noruega

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La atleta noruega Ida Amelie Robsahm murió a los 30 años tras caer varias decenas de metros mientras hacía cumbre en la cresta de Romsdalseggen, en el oeste de Noruega. El accidente ocurrió el sábado por la mañana en esta ruta de montaña, una de las más conocidas y exigentes del país, cuyo punto más alto alcanza los 1.329 metros sobre el nivel del mar.

Robsahm se encontraba de excursión junto a otra persona en el municipio de Rauma, en la región de Møre og Romsdal, cuando cayó cerca de la cima. Su acompañante dio aviso a las autoridades. “Recibimos el reporte a las 10:35 de que dos personas estaban cerca de la cima de Romsdalseggen y que una de ellas había caído”, declaró el jefe de operaciones policiales Eivind Klokkersund en declaraciones a la cadena TV2.

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Klokkersund precisó que se trató de “una caída de varias decenas de metros”. Un helicóptero de rescate fue enviado al lugar y trasladó a la corredora a un hospital, donde equipos médicos confirmaron su fallecimiento poco después. Según medios noruegos, entre ellos Aftenposten, todavía no se estableció qué provocó la caída, y la policía abrió una investigación sobre las circunstancias del hecho.

La atleta noruega Ida Amelie Robsahm junto a Miguel Benítez

La muerte de Robsahm llega en plena consolidación de su carrera dentro de la élite del trail running internacional, disciplina en la que se había destacado pese a un ingreso relativamente tardío. En 2025 terminó cuarta en el Mundial de Mountain & Trail Running de Canfranc, en la prueba de 45 kilómetros, y esta temporada formaba parte del equipo Asics Trail Team.

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En mayo fue cuarta en la Zegama-Aizkorri, y en junio logró la segunda posición en la Marathon du Mont-Blanc, resultado que ella misma había descrito como el mejor de su trayectoria. También terminó quinta en la OCC del UTMB Mont-Blanc, carrera en la que Miguel Benítez, corredor español y compañero de aventuras de la noruega, había sido tercero. Fuera de la montaña, Robsahm también competía en pruebas de asfalto: había registrado un tiempo de 2:29:57 en el Maratón de Valencia de 2025.

“Todo cambió en menos de un segundo. La montaña te quitó la vida, y con ella todos tus / nuestros sueños. Sin embargo, todos permanecerán de alguna manera. Fuiste la persona más maravillosa que he conocido. Gracias por dejarme pasar juntos tus últimos momentos en este planeta. Daría cualquier cosa por que esto me hubiera pasado a mí en lugar de a ti”, escribió Benítez en su cuenta de Instagram.

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Su compañera de equipo en Asics, Sara Alonso, también publicó una despedida. “Has sido mi hermana, mi amiga, mi compañera de equipo y la persona que más me has ayudado este año cuando más lo necesitaba”, escribió Alonso.

El entorno de la corredora confirmó la noticia

Su entrenador, Sindre Buraas, se encontraba en Copenhague cuando se enteró del accidente. “Fue un shock. No puedes asimilarlo inmediatamente”, declaró a la cadena NRK, en referencia tanto al talento deportivo de Robsahm como a su calidad humana.

La identidad de la víctima fue confirmada este lunes por NRK en acuerdo con la familia de la corredora, que agradeció las muestras de cariño recibidas desde la comunidad del trail running internacional. La policía noruega continúa con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente.

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