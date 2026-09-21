Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Se cierra la fecha 10 del Torneo Clausura con tres partidos

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La jornada de este lunes marca el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura. El día se abre con el duelo entre Aldosivi y Atlético Tucumán. Más tarde, desde las 19:00, Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia. Lanús y Estudiantes de La Plata bajarán el telón a las 21:15.

ALDOSIVI 0-0 ATLÉTICO TUCUMÁN

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán

El lunes se abre con el choque entre Aldosivi y Atlético Tucumán en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Sebastián Zunino es el árbitro principal y se puede ver por TNT Sports.

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Partido en desarrollo...

LA PREVIA

El Tiburón afrontará una de las últimas oportunidades para mantenerse en la primera división. Luego de su triunfo por 3-1 sobre Banfield, el equipo de Javier Sanguinetti viene de perder por 4-3 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Esto lo relegó al 29° lugar de los promedios y de la Tabla Anual, donde suma 13 unidades.

Del otro lado, el Decano perdió su buena racha de resultados al caer por 2-1 contra River Plate en el Monumental José Fierro. Pese a esto, el equipo de Julio César Falcioni se repuso al clasificar a las semifinales de la Copa Argentina: superó a Independiente Rivadavia en la tanda de penales y se medirá contra el vencedor de Estudiantes-Platense. Atlético Tucumán se ubica octavo en la zona B con 13 puntos.

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Formaciones

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Sebastián Habib

Estadio: José María Minella

TV: TNT Sports

BARRACAS CENTRAL VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Independiente Rivadavia visita a Barracas Central

Desde las 19:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia, que precisa de una victoria para mantenerse entre los primeros puestos de la Tabla Anual. Nicolás Lamolina será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Guapo arrastra una racha de tres empates en fila: igualó 0-0 contra Tigre y Argentinos Juniors, además del 1-1 contra Banfield en su última presentación. Esto lo hizo caer al 11° lugar de la zona B con 12 unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

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La Lepra mendocina, por su parte, afrontará el encuentro tras quedar eliminada de la Copa Argentina en los cuartos de final al perder por penales contra Atlético Tucumán. Respecto al Torneo Clausura, el equipo de Alfredo Berti venció 4-3 a Aldosivi en la fecha pasada y se mantiene en los primeros puestos de la Tabla Anual con 48 puntos.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martín, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra; Gonzalo Maroni, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alex Vigo, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Maximiliano Salas, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

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Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

LANÚS VS. ESTUDIANTES DE LA PLATA

Lanús y Estudiantes bajarán el telón de la jornada

La fecha 10 del Torneo Clausura bajará el telón con el choque entre Lanús y Estudiantes de La Plata en La Fortaleza desde las 21:15. El árbitro principal será Nicolás Ramírez y la televisación correrá a cargo de ESPN Premium.

Después de su derrota por 1-0 contra Boca Juniors, el Granate enderezó el rumbo al vencer por 1-0 a Defensa y Justicia y golear por 3-0 a Deportivo Riestra en condición de visitante. Esto le permitió al equipo de Mauricio Pellegrino acomodarse en las tablas de posiciones: se metió en zona de playoffs de la zona A con 13 unidades y en el acumulado acumula 37 puntos, cerca de la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana.

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El Pincha llega al duelo tras la hazaña por Copa Libertadores: se impuso 1-0 sobre Corinthians en Brasil, con Memphis Depay desperdiciando un penal en el último minuto, y clasificó a las semifinales de la competición. Pese a esto, el elenco de Alexander Medina no puede descuidar el plano local, donde marcha 8° en la Anual con 41 puntos y 11° en la zona A con 10, afuera de los playoffs.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi o Lucas Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

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Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Bresba

Estadio: Néstor Díaz Pérez - La Fortaleza

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL