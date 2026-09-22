Homero Pettinato confirmó la denuncia al hombre que lo amenazó de muerte y tuvo un pedido: “No quiero que lo violenten”

Homero Pettinato denunció ante la Policía las amenazas que atribuyó a Hernán Bloquero frente al estudio de OLGA (Video:Instagram)

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Homero Pettinato utilizó sus redes sociales para brindar una actualización sobre la situación que atraviesa desde el episodio ocurrido el lunes frente al estudio de OLGA, cuando un hombre se presentó en la puerta del canal y le realizó un gesto que interpretó como una amenaza de muerte. A través de una serie de historias de Instagram, el conductor confirmó que radicó la denuncia correspondiente ante la Policía y pidió que no se generen actos de violencia contra el denunciado, identificado en redes como ‘Hernán Bloquero’.

“Obviamente, hice la denuncia en la policía, normal, como cualquier hijo de vecino, lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”, relató en el video, en el que explicó que hasta ese momento consideraba que el peligro provenía únicamente del ámbito virtual. Según detalló, la mayoría de las amenazas que recibía llegaban desde perfiles falsos, pero la aparición física del hombre frente al estudio modificó su percepción del riesgo.

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El conductor sostuvo que Sofía Gonet, su expareja y también blanco de los mensajes intimidatorios, se encuentra evaluando presentar su propia denuncia. “Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto”, expresó Homero, quien remarcó que su intención nunca fue tolerar la situación en silencio ni recurrir a una respuesta violenta.

El conductor afirmó que la aparición de un hombre en el estudio de OLGA modificó su percepción sobre el riesgo de las amenazas virtuales

Uno de los ejes centrales del mensaje giró en torno a la salud mental del denunciado. Pettinato indicó que recibió comentarios de personas que aseguran conocer al hombre de instituciones psiquiátricas, información que, según remarcó, le resulta sensible por motivos personales. “Me toca una fibra muy cercana, ya lo saben, y creo que debe ser parte de un cuadro suyo esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de Sofi”, planteó el conductor, quien pidió que la Justicia intervenga junto con el sistema de salud mental para lograr una estabilización del hombre.

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Pettinato fue enfático al pedir que no se tomen represalias contra el denunciado. “No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan o que lo escrachen”, afirmó, y aclaró que su intención al hacer pública la situación fue exclusivamente protegerse en el momento en que sintió temor por su integridad. “No es para que se active el odio de Twitter y vayan todos con una antorcha a quemarlo en una plaza a una persona que está enferma”, agregó.

El conductor también hizo referencia a un compromiso laboral que lo preocupa de cara a los próximos días. “El viernes tengo un show en el Centro Cultural San Isidro y es muy difícil para mí subirme a un escenario sabiendo que puede estar él ahí abajo”, señaló, en referencia a la posibilidad de que ‘Hernán Bloquero’ se presente en ese evento. Pettinato expresó su deseo de que las autoridades logren ubicarlo y estabilizarlo antes de esa fecha.

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Pettinato relató que el hombre hizo un gesto sobre su cuello antes de retirarse del frente del estudio (Video: OLGA)

El episodio que dio origen a la denuncia se produjo mientras Homero conducía en vivo el programa Soñé que volaba, cuando reconoció al hombre a través del ventanal del estudio, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según había relatado el conductor en esa transmisión, ‘Bloquero’ le hizo un gesto con la mano sobre el cuello antes de retirarse caminando. Tras finalizar la emisión, Pettinato se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B, donde formalizó la denuncia por amenazas mediante gestos y ademanes.

La Reini, por su parte, había declarado a SQP (América TV) que atraviesa una situación de acoso sistemático desde hace diez años por parte del mismo hombre, con mensajes diarios que, según su relato, también alcanzaron a sus distintas parejas a lo largo del tiempo.

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Pettinato cerró su mensaje con un pedido dirigido a la resolución del caso por vías vinculadas a la salud mental, sin que ello implique el aislamiento total del denunciado. “Mi mayor deseo es que esa persona pueda vivir libre en sociedad, pero sana, sin delirios, ni con Sofi, ni delirios violentos con cualquier persona que ame a Sofi”, concluyó en sus historias de Instagram.