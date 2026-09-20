San Lorenzo y Boca Juniors animarán el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

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La espectacular pirueta con la que una luchadora se impuso en UFC y es candidata a la mejor sumisión del año: "Esto pasa si despiertas al oso" Casey O’Neill realizó una maniobra decisiva frente a la brasileña Eduarda Moura, ejecutada con un giro y control del brazo que se instaló como una de las finalizaciones más destacadas del año en el peso mosca femenino

Copa Davis: el dobles de Argentina perdió el primer set ante Turquía Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron 6-4 el parcial inicial ante Yanki Erel y Arda Azkara. Tras las victorias de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en los singles, el equipo de Javier Frana está 2-0 arriba en la serie

El Rosario Central de Di María recibirá a Argentinos Juniors en un duelo clave por el Torneo Clausura: la agenda del día El Canalla chocará ante el líder de la Zona B en el Gigante de Arroyito. Además, jugarán: Platense-Newell’s, Belgrano-Estudiantes (Río Cuarto) y Vélez-Tigre

Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023: “Fue muy extraño” El amigo y ex compañero del astro argentino reconoció que estaba todo listo para su vuelta a la ciudad condal pero que finalmente el presidente dio marcha atrás y caneló la operación