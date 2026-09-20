San Lorenzo y Boca Juniors animarán el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Enner Valencia se pierde el clásico en el Nuevo Gasómetro:
El delantero ecuatoriano quedó fuera de la nómina para el encuentro de esta tarde ante el Ciclón. El DT del Xeneize priorizó a sus otros cinco extranjeros y es por eso que el atacante no está entre los citados.
Posibles formaciones:
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
A qué hora jugarán San Lorenzo-Boca:
El duelo se pondrá en marcha a las 14.45 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que animarán San Lorenzo y Boca Juniors.