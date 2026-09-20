Deportes

San Lorenzo y Boca Juniors animarán el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena, que viene de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, visitará al conjunto de Ruben Darío Insua en el Nuevo Gasómetro. Transmite TNT Sports a las 14.45

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14:49 hsHoy

Enner Valencia se pierde el clásico en el Nuevo Gasómetro:

El delantero ecuatoriano quedó fuera de la nómina para el encuentro de esta tarde ante el Ciclón. El DT del Xeneize priorizó a sus otros cinco extranjeros y es por eso que el atacante no está entre los citados.

AMDEP1800. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/09/2026.- Facundo Herrera (d) de Boca Juniors disputa el balón con Jonathan Calleri de Sao Paulo este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Sao Paulo en el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Enner Valencia (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
14:18 hsHoy

Posibles formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

14:16 hsHoy

A qué hora jugarán San Lorenzo-Boca:

El duelo se pondrá en marcha a las 14.45 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.

14:15 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que animarán San Lorenzo y Boca Juniors.

Imagen dividida con un jugador de San Lorenzo festejando a la izquierda y un jugador de Boca Juniors sobre la cancha a la derecha
San Lorenzo-Boca

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