Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

El podio del esquí náutico y wakeboard se vistió de celeste y blanco con 11 medallas (@PrensaCOA)

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La delegación argentina llegó a 174 medallas tras la jornada del lunes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un botín de 46 oros, 49 platas y 79 bronces. El equipo nacional se mantiene en el segundo lugar del medallero general, cinco días antes del cierre de la competencia continental.

Brasil continúa al frente de la clasificación con 194 preseas: 79 oros, 63 platas y 52 bronces. Colombia completa el podio con 120 medallas, producto de 43 doradas, 43 plateadas y 34 de bronce. La diferencia entre el primer y el segundo puesto se ubica en 33 títulos dorados, mientras que Argentina aventaja a Colombia por tres oros.

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Los seleccionados argentinos de rugby seven se consagraron campeones en ambas ramas. En el certamen femenino, Las Yaguaretés se impusieron por 33 a 5 ante Colombia, que se quedó con la plata, mientras Paraguay ocupó el tercer escalón del podio.

En la competencia masculina, Los Pumas 7’s vencieron a Chile por 17 a 7 en la definición. Los trasandinos obtuvieron la medalla de plata y Uruguay se adjudicó el bronce. Los seis resultados de ambos torneos ya integran el conteo oficial del medallero.

Pruebas de ciclismo de pista para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Arsen Julfalakyan se quedó con el título en la categoría masculina de 77 kilogramos de lucha grecorromana. En la división de 97 kilogramos, Ricardo Gómez obtuvo la medalla de plata para la delegación nacional.

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La gimnasia de trampolín también dejó su huella en la jornada, aunque sin metales dorados: Argentina sumó las platas del sincronizado masculino y del sincronizado mixto, además del segundo puesto de Valentina Podesta en la prueba individual femenina.

La gimnasia rítmica fue una de las disciplinas más productivas del día para el equipo argentino, aunque en el escalón más bajo del podio. Celeste D’Arcangelo terminó tercera en tres aparatos —pelota, mazas y cinta—, mientras que Agostina Vargas ocupó ese mismo lugar en la prueba de aro.

En ciclismo de pista, Julieta Benedetti logró el bronce en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández se quedó con el oro de esa prueba y la venezolana Verónica Abreu completó el podio en el segundo puesto.

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La acción del judo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El ordenamiento del medallero se define primero por la cantidad de oros y, en caso de igualdad, por las platas y los bronces obtenidos. Con 46 títulos, Argentina se mantiene por delante de Colombia, que acumula 43, y sostiene una ventaja de tres medallas doradas sobre su perseguidor inmediato en la tabla.

Brasil, en cambio, marca una diferencia amplia respecto del segundo puesto: sus 79 oros representan 33 más que los conseguidos por la delegación argentina hasta el cierre de la jornada del lunes. Los tres primeros países del medallero acumulan, en conjunto, 488 medallas de las más de 900 repartidas hasta el momento en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputan en subsedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela con la participación de 15 países y más de 4.000 deportistas.

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La competencia continental se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre, con definiciones pendientes en disciplinas como bádminton y fútbol, donde la selección argentina Sub-19 ya avanzó a semifinales tras un empate 1 a 1 ante Venezuela.

El cronograma restante podría modificar el orden actual del medallero, en particular la brecha entre Argentina y Colombia por el segundo lugar de la tabla general.

Argentina sostiene el segundo puesto del medallero general tras nueve jornadas

Así está el medallero (@suramericanos26)