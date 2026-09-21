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Meryl Streep como Aslan: el polémico casting que sacudió a los fans de Narnia

La actriz prestará su voz al emblemático león en la nueva adaptación de ‘El sobrino del mago’, dirigida por Greta Gerwig

Meryl Streep será la voz de Aslan en la nueva película de Narnia.
Meryl Streep será la voz de Aslan en la nueva película de Narnia.
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El anuncio de que Meryl Streep prestará su voz a Aslan en la nueva adaptación cinematográfica de Las crónicas de Narnia ha generado un debate en redes sociales, especialmente entre algunos sectores cristianos que cuestionan la elección de la actriz para interpretar al personaje central de El sobrino del mago.

La película será escrita y dirigida por Greta Gerwig, responsable de producciones como Barbie (2023) y Mujercitas (2019).

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La nueva cinta, producida para Netflix, tiene previsto su estreno en salas de cine el 12 de febrero de 2027 y posteriormente llegará a la plataforma de streaming el 2 de abril del mismo año.

La producción adapta por primera vez para el cine El sobrino del mago, sexto libro publicado de la serie de C. S. Lewis, aunque cronológicamente funciona como una historia de origen del mundo de Narnia.

Aslan es un león parlante que ocupa un papel fundamental en las novelas de Lewis. El personaje está vinculado de manera explícita con la figura de Cristo dentro de la mitología de Narnia.

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Aslan está vinculado con la imagen de Cristo.
Aslan está vinculado con la imagen de Cristo.

Algunos lectores y estudiosos han señalado que Lewis no concebía a Aslan simplemente como una alegoría de Jesús, sino como la representación de Cristo encarnado dentro del universo fantástico de la saga.

La elección de Meryl Streep, de 77 años, provocó comentarios críticos en la red social X. Algunos usuarios cuestionaron que una actriz interprete vocalmente a un personaje que en los libros es presentado como un león masculino.

Otros relacionaron la decisión con una supuesta modificación de los elementos cristianos de la historia y utilizaron términos como “woke” para describir su desacuerdo.

“Elegir a Meryl Streep para interpretar a Aslan en la adaptación de Narnia de Greta Gerwig es una bofetada al genio de Lewis, pero también una burla deliberada y totalmente intencionada del cristianismo. Es profundamente decepcionante”, expresó un usuario.

Otro añadió: “Es bastante triste lo que Greta le está haciendo al clásico de C.S. Lewis. Tiene un trasfondo cristiano y Por alguna razón, esto no es aceptable. La intolerancia en Hollywood es decepcionante y perturbadora”,

Los usuarios criticaron que Meryl Streep fuera la nueva voz de Aslan.
Los usuarios criticaron que Meryl Streep fuera la nueva voz de Aslan.

También hubo reacciones favorables o de curiosidad ante el reparto. Algunos espectadores señalaron su interés por conocer la interpretación de Streep y la propuesta visual de Gerwig para Aslan, especialmente después de que la directora explicara que David Bowie fue una de sus referencias para construir la versión del personaje que aparecerá en la película.

“¿Meryl Streep prestando su voz a Aslan con un diseño inspirado en David Bowie? Es una combinación muy extraña, pero tengo mucha curiosidad por verla”, indicó un usuario.

Greta Gerwig explicó a la revista Empire que buscaba para Aslan a un intérprete mayor de 70 años que pudiera transmitir experiencia y sabiduría, pero también una sensación de asombro y capacidad de descubrir el mundo.

“Quería a alguien profundo pero no pretencioso, con presencia pero sin aires de solemnidad. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emoción, además de alegría y deleite”, dijo.

Y añadió: “Quería a alguien mayor de 70 años, que tuviera la sabiduría de la experiencia, pero que también tuviera la capacidad de asombro fresco, como un niño. Y también ser uno de los mejores actores de todos los tiempos. La lista no es muy larga”.

Greta Gerwig explicó que deseaba una coz específica para Aslan. REUTERS/Yara Nardi
Greta Gerwig explicó que deseaba una coz específica para Aslan. REUTERS/Yara Nardi

La directora describió además a Meryl Streep como una actriz capaz de expresar profundidad, emoción, alegría y asombro.

La elección de Streep también establece una continuidad distinta respecto de las anteriores adaptaciones cinematográficas.

En la trilogía estrenada entre 2005 y 2010, Aslan fue interpretado vocalmente por Liam Neeson. Esas tres películas recaudaron conjuntamente alrededor de 1,500 millones de dólares en todo el mundo.

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