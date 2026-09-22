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La contundente medida que tomó el fútbol brasileño y afectará a los jugadores argentinos

La CBF comunicó el cambio en un aspecto clave en el reglamento interno de sus principales ligas y que comenzará a regir en 2027

Brasil tomó medidas para reducir el número de jugadores extranjeros (REUTERS/Jean Carniel)
Brasil tomó medidas para reducir el número de jugadores extranjeros (REUTERS/Jean Carniel)
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Los clubes de las Series A y B del Brasileirão votaron este lunes, en una reunión celebrada en Río de Janeiro, a favor de reducir de manera gradual el límite de jugadores extranjeros habilitados en cada partido. La propuesta, impulsada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), busca abrir más espacio a futbolistas formados en las divisiones inferiores del país, cuya participación disminuyó en los últimos años. La medida no regirá para los torneos internacionales.

Actualmente, cada club puede inscribir hasta nueve futbolistas extranjeros por encuentro, un número que en la práctica se traduce en un promedio de 5,4 extranjeros por partido, según un análisis de 219 cotejos disputados en el Brasileirão. Con el plan aprobado, ese límite bajará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030, con lo cual la competencia retornará al tope que regía hasta 2022. Bahía y Flamengo fueron los dos únicos equipos que votaron en contra de la medida.

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Joaquín Freitas, del Flamengo, uno de los últimos argentinos en sumarse a un club brasileño (REUTERS/Ricardo Moraes)
Joaquín Freitas, del Flamengo, uno de los últimos argentinos en sumarse a un club brasileño (REUTERS/Ricardo Moraes)

Junto con el recorte de extranjeros, los clubes también aprobaron un cambio en las listas de inscripción de jugadores. La lista general se mantendrá en 50 futbolistas por plantel, pero se dividirá en dos grupos: una Lista A, para mayores de 23 años, y una Lista B, para jugadores de esa edad o menores, sin el requisito de que hayan sido formados en las divisiones inferiores del propio club. En 2027, la Lista A tendrá 30 plazas y la Lista B, 20. Esa proporción cambiará a 29 y 21 en 2028, a 27 y 23 en 2029, y llegará a 25 y 25 en 2030.

Helder Melillo, director ejecutivo de la CBF, explicó los motivos detrás de la decisión: “Hemos constatado que los jugadores brasileños menores de 23 años juegan cada vez menos, mientras que el número de futbolistas extranjeros ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que se traduce en menos oportunidades para los jóvenes brasileños”. Y agregó que el objetivo es “dar mayor protagonismo a los más chicos y mejorar la calidad técnica” de los equipos a mediano y largo plazo.

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La medida podría estar relacionada con subir el nivel de la selección brasileña, debido a que muchos jugadores y exjugadores de renombre apuntaron a la masiva presencia de foráneos como un problema que repercute directamente en la Canarinha.

Un informe elaborado por la entidad determinó que, en 2026, los futbolistas menores de 23 años representaron apenas el 13,8% de los minutos jugados en la Serie A, un porcentaje inferior al de otras ligas relevantes como Francia (38%), Inglaterra (32%), España (31%), Alemania (28%) e Italia (28%).

Uno de los datos que motivó la decisión fue también la edad promedio de los futbolistas del Brasileirão, de 28,5 años, superior a la de España (27 años), Francia (26 años) e Italia (26,1 años). Según la lectura de la CBF, esa diferencia etaria incide de forma directa en el rendimiento de los futbolistas brasileños.

El tope de extranjeros por partido experimentó un crecimiento constante en la última década: en 2013 se permitían tres jugadores foráneos por encuentro, cifra que subió a cinco en 2014, a siete en 2023 y a nueve desde 2024. El informe de la CBF también cuantificó la presencia efectiva de extranjeros en el campo de juego: en 2022 debutaron 95 futbolistas de otros países en la Serie A, en 2025 fueron 162 y, al momento del relevamiento en 2026, ya habían participado 146, con otros 13 inscritos y aún elegibles para debutar.

Según la entidad, la reducción de oportunidades para los futbolistas sub-23 brasileños también afecta la capacidad de los clubes para entrenar, desarrollar y fichar nuevos talentos.

Esta medida afecta directamente a los futbolistas argentinos, que en los últimos años tuvieron en el mercado brasilero una opción más que considerable, ya que actualmente son 49 los que juegan en el país vecino. La lista también considera a jugadores que tienen doble nacionalidad y representan a una camiseta diferente a la Albiceleste.

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