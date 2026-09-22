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Gladys La Bomba Tucumana se reunió con el gobernador de su provincia: “Me gusta la justicia social”

La cantante visitó a Osvaldo Jaldo, luego de contar sus intenciones de darle un vuelco a su carrera artística para abocarse a la política. “Admiro muchísimo la doctrina de Evita Duarte y a Juan Domingo Perón”, aseguró

La cantante conversó con el gobernador Osvaldo Jaldo, en su primer acercamiento luego de hablar de su deseo de volcarse a la política (Video: Canal 5 Tucumán)
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La cantante Gladys La Bomba Tucumana dio un paso concreto en su acercamiento a la política: se reunió con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y puso su figura a disposición para tareas sociales en su provincia. La artista aclaró que no pidió un cargo ni habló de una candidatura.

El encuentro tuvo lugar el lunes 21 de septiembre en la Casa de Gobierno provincial y contó con la presencia del ministro del Interior, Darío Monteros. Según explicó la cantante en medios tucumanos, la reunión surgió a partir de la repercusión que tuvieron sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de involucrarse en la actividad política.

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Gladys La Bomba Tucumana junto al gobernador Osvaldo Jaldo: “Me encantaría poder colaborar desde algún lugar” (Instagram)

“Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que pasó estas últimas semanas”, dijo la cantante. También señaló que su exposición mediática creció después de haber participado en la mesa de Mirtha Legrand, donde habló de la crisis económica y en especial, habló de su caso con su negocio de empanadas ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Gladys afirmó que su objetivo fue ofrecer colaboración al Gobierno tucumano en áreas vinculadas con la asistencia a sectores vulnerables. “Quería ponerme a disposición para colaborar si me necesitan. Me encantaría poder ayudar desde algún lugar”, expresó. La gran referente de la cumbia sostuvo que se siente preparada para involucrarse en actividades públicas y mencionó los temas que le gustaría abordar. “Me interesa la parte social, la gente mayor, las personas con discapacidad y los niños. Es algo que me gustó toda la vida”, afirmó La Bomba.

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La publicación de Gladys La Bomba Tucumana con el gobernador Osvaldo Jaldo: "Me siento convocada al trabajo cercano"

La artista remarcó que su propuesta no tuvo como finalidad formalizar una postulación. “Si ustedes me necesitan para algo, estoy para ayudar de manera honesta y sincera”, manifestó durante el encuentro con Jaldo. En sus declaraciones, Gladys relacionó su voluntad de participar en políticas sociales con su historia personal. Dijo que conoce situaciones de necesidad y que mantiene contacto cotidiano con las dificultades que enfrentan muchas familias argentinas.

“Soy una ciudadana de a pie, una mujer que pasó por muchas cosas, que conoce la pobreza y la necesidad”, señaló. También se definió como justicialista: ”Yo siempre lo dije, yo soy justicialista. Me gusta la justicia social. Me gusta la doctrina de Evita Duarte, la admiro muchísimo y a Juan Domingo Perón", expresó la artista. La definición se produjo después de que sus dichos sobre una eventual incursión política instalaran el tema en la agenda pública.

La Bomba Tucumana aprovechó la reunión para describir el impacto de la situación económica sobre su emprendimiento. Contó que abrió el local con ahorros de toda su vida, pero indicó que la baja en las ventas y el aumento de los costos complicaron su sostenimiento. “La gente no tiene plata en el bolsillo porque los sueldos no suben y los costos sí. Entonces, no hay poder adquisitivo”, sostuvo. Según relató, la menor demanda le impide alcanzar el nivel de ventas necesario para cubrir los gastos mensuales. La cantante mencionó, entre otras obligaciones, el pago de impuestos y salarios. “Llega un momento en que no puedo seguir abriendo porque los costos no dan. No vendo lo suficiente para que el negocio se sostenga”, afirmó.

Gladys La Bomba Tucumana puso en duda la continuidad de su local de empanadas en Recoleta por los costos operativos del emprendimiento (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

La reunión en la Casa de Gobierno de Tucumán terminó sin anuncios sobre un rol institucional para la cantante del exitoso hit “La pollera amarilla”. La artista ratificó, sin embargo, que seguirá disponible para colaborar en acciones de carácter social.

A través de su cuenta de Instagram, luego del encuientro, compartió imágenes de su reunión con Jaldo y celebró la posibilidad de participar en acciones para su provincia. “Me siento convocada a un trabajo honesto y cercano para con mi comunidad. Agradezco la confianza y el respeto mutuo. Aquí estamos disponibles para procurar un futuro mejor. Confiemos en que todo va a ser para el bien, en el nombre de Dios”, escribió la cantante.

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