Entre lágrimas, reguetón y sorpresas: así fue el estreno de la tercera temporada de ‘Mira quién baila’ en Costa Rica

La tercera temporada de Mira quién baila se estrenó este domingo 20 de septiembre en Costa Rica, con diez figuras del entretenimiento nacional enfrentándose por primera vez al jurado. Crédito: Mira Quién Baila Costa Rica

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La música volvió a sonar, las luces iluminaron el escenario y los nervios se apoderaron de diez figuras conocidas del entretenimiento costarricense que aceptaron dejar sus actividades habituales para demostrar sus habilidades sobre una pista de baile.

Mira quién baila regresó este domingo 20 de septiembre a la televisión de Costa Rica con el estreno de su tercera temporada, una noche marcada por coreografías, historias personales, lágrimas, sorpresas y momentos de humor que acompañaron las primeras presentaciones de los participantes.

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El programa de Teletica, Canal 7, abrió sus puertas a las 7:00 p. m. desde el Estudio Marco Picado, donde familiares, amigos y seguidores acompañaron a los famosos durante su esperado debut.

La conducción estuvo a cargo de Édgar Silva, Natalia Carvajal y Lisbeth Valverde, mientras que los encargados de evaluar las presentaciones fueron los bailarines españoles Toni Costa e Isaac Rovira, la artista salvadoreña Isabel Guzmán y el actor costarricense Mauricio Astorga.

Los protagonistas de esta edición son María José Ulate, Natalia Monge, Rose Davis, Jazmín Salas, Karla Quesada, Tapón, JP Olivato, Papi Pazz, Antuan Fallas y Alex Alvarado, quienes participan junto a bailarines profesionales.

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El jurado, integrado por Toni Costa, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga, tendrá la responsabilidad de evaluar las presentaciones de los participantes durante las doce semanas de competencia. Crédito: Mira Quién Baila Costa Rica

La noche comenzó con una coreografía grupal de salsa que reunió a las diez parejas y dio paso a las presentaciones individuales.

El encargado de inaugurar la competencia fue JP Olivato, quien bailó un jive junto a Yessenia Reyes al ritmo de Candyman. Posteriormente, Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, presentó un vals junto a César Abarca.

El comediante Papi Pazz apostó por el merengue y llevó su característico humor al escenario, en una presentación que terminó convirtiéndose en un momento familiar cuando su hija no pudo contener las lágrimas al verlo bailar.

Otra de las actuaciones emotivas estuvo protagonizada por Natalia Monge, quien interpretó una coreografía contemporánea junto a Yenier Jiménez, retomando una disciplina artística que formó parte de su juventud.

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Por su parte, Rose Davis presentó una bachata con el panameño Miguel Coronado, mientras que Karla Quesada se estrenó con un cha cha chá junto a Javier Acuña.

La variedad de ritmos permitió que los concursantes enfrentaran distintos desafíos, desde la coordinación y la memoria hasta la interpretación y la conexión con sus respectivas parejas.

El modelo y bailarín brasileño nacionalizado costarricense, JP Olivato, fue el encargado de abrir la primera gala. Crédito: Mira Quién Baila Costa Rica

Un tango inspirado en Chicago y una pista convertida en discoteca

Entre las presentaciones que despertaron reacciones del público estuvo la de María José “Majo” Ulate, quien interpretó un tango inspirado en el musical Chicago, acompañada por el bailarín español Iñaki Sáenz.

La puesta en escena, caracterizada por su vestuario oscuro y una propuesta teatral, generó comentarios entre los jueces españoles, quienes expresaron diferencias de criterio durante su evaluación.

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El creador de contenido Alex Alvarado también apostó por una presentación llamativa, transformando el escenario en una discoteca con luces y música de estilo disco junto a Tatiana Sánchez.

Mientras tanto, el cantante costarricense Christian Gómez, conocido artísticamente como Tapón, llevó la salsa al programa junto a Lucía Jiménez, con quien interpretó Brujería.

El músico enfrentó el desafío después de incorporarse más tarde que sus compañeros a los ensayos debido a un viaje a Colombia, situación que redujo el tiempo disponible para preparar su primera coreografía.

Antuan Fallas convirtió una semana difícil en una noche de celebración

El cierre de la gala quedó en manos del creador de contenido Antuan Fallas, quien llegó al escenario acompañado por Alhanna Morales para presentar una coreografía de reguetón al ritmo de Con calma, de Daddy Yankee y Snow.

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Sin embargo, su participación tuvo un componente emocional que trascendió el baile.

Durante los días previos al estreno, Fallas permaneció pendiente de la situación de su mejor amigo, el también influencer costarricense Julián Valverde, quien había sido detenido en Estados Unidos.

El creador de contenido reconoció posteriormente que combinar los ensayos con la preocupación por su amigo convirtió aquella semana en una experiencia particularmente difícil.

“Fue una semana durísima”, expresó Antuan durante una entrevista posterior a su presentación.

Pero la noche también estuvo marcada por un emotivo reencuentro familiar.

Su madre, Alejandra, viajó desde Estados Unidos para acompañarlo en su debut televisivo, luego de que ambos permanecieran separados durante parte de su infancia debido a que ella emigró por dificultades económicas.

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La presencia de su madre en el público le dio un significado especial a la presentación, que posteriormente se convirtió en una celebración familiar.

La alegría se extendió hasta Estados Unidos, donde Julián Valverde siguió la participación de su amigo y compartió en redes sociales videos de su reacción.

El presentador Édgar Silva también aprovechó la transmisión para enviarle un saludo a Valverde, luego de que trascendiera que había recuperado su libertad.

“Qué dicha que estás libre, saludos y aquí te esperamos”, expresó Silva durante el programa.

Antuan Fallas y Alhanna Morales recibieron el reconocimiento de Pareja Wow de la primera gala, tras presentar una coreografía de reguetón al ritmo de Con calma. Crédito: Mira Quién Baila Costa Rica

La primera Pareja Wow de la temporada

Tras las diez presentaciones, el jurado anunció el reconocimiento de Pareja Wow, otorgado al dúo que destacó durante la gala.

Los elegidos fueron Antuan Fallas y Alhanna Morales, quienes recibieron un premio de USD 1,000 por su presentación de reguetón.

El encargado de anunciar la decisión fue Isaac Rovira, quien explicó que el jurado tomó en consideración tanto la ejecución como las emociones que transmitieron los participantes.

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“El Wow no es una cuestión técnica”, señaló el bailarín español al explicar el criterio utilizado para seleccionar a la pareja reconocida.

La primera noche concluyó sin eliminaciones, pero la competencia comenzará a intensificarse durante la segunda gala, cuando los jueces seleccionen a dos parejas para ingresar a la zona de nominación.

Posteriormente, el público podrá participar mediante votaciones para decidir cuál de los famosos continúa en el programa.

La tercera temporada contempla doce semanas de competencia y mantiene un componente solidario, ya que cada participante representa a una organización de bien social que podrá beneficiarse de los premios del formato.

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Mira quién baila continuará todos los domingos a las 7:00 p. m. por Teletica, Canal 7, así como mediante las plataformas digitales de la televisora.