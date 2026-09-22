Guatemala

Fue capturado descalzo y cubierto de sangre, acusado de matar a su madre en Guatemala

La Policía Nacional Civil identificó al detenido como Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, mientras fiscales realizan diligencias para definir su situación legal por la muerte de Gloria Elizabeth Cabrera Guerra

Gloria Elizabeth Cabrera Guerra, de 56 años, murió tras ser atacada con un tenedor en el rostro y otras partes del cuerpo.
La PNC capturó a Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, acusado de asesinar a su madre con un tenedor en Siquinalá, Escuintla. (PNC de Guatemala)
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Con los pies descalzos y aún cubiertos de sangre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un joven de 20 años acusado de asesinar a su mamá con un tenedor.

Vecinos que escucharon los gritos y una fuerte alertaron a las fuerzas de seguridad. Sin embargo la discusión se incrementó y el, ahora capturado, perdió el control y comenzó a agredirla físicamente a su madre.

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Aunque la mujer trató de defenderse y de calmar a su hijo, la violencia del joven escaló y la atacó con un tenedor de mesa insertándolo repetidas veces en el rostro y varias partes de su cuerpo.

La PNC capturó a Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, acusado de asesinar a su madre con un tenedor en Siquinalá, Escuintla.
El ataque ocurrió durante la madrugada del 21 de septiembre en la colonia La Nueva Esperanza de Siquinalá, Guatemala. (Redes Sociales)

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 21 de septiembre en la 4a. Avenida de la colonia La Nueva Esperanza, del municipio de Siquinalá, en el departamento de Escuintla, en Guatemala.

El, ahora detenido, fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala como Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera. Mientras que familiares indicaron que la madre respondía al nombre de Gloria Elizabeth Cabrera Guerra, quien tenía 56 años.

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La PNC capturó a Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, acusado de asesinar a su madre con un tenedor en Siquinalá, Escuintla.
Gloria Elizabeth Cabrera Guerra, de 56 años, murió tras ser atacada con un tenedor en el rostro y otras partes del cuerpo. (Cortesía)

Padecía transtornos mentales

Aunque las primeras versiones difundidas indicaban que el joven llegó en estado de ebriedad y bajo efectos de droga, situación que había generado la discusión con su madre, familiares han tratado de aclarar lo ocurrido escribiendo directamente a medios locales.

Según afirman, Méndez Cabrera padecía de enfermedades mentales muy graves, mismas que se presentaron hace poco tiempo. “Hablaba solo y rápidamente se ponía violento”, por lo que la familia optó por mantenerlo sujetado a una silla “por seguridad de él y de quienes lo rodeaban”.

La PNC capturó a Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, acusado de asesinar a su madre con un tenedor en Siquinalá, Escuintla.
Familiares afirmaron que Méndez Cabrera padecía enfermedades mentales graves y que recientemente había presentado episodios violentos. (Cortesía)

Además, comenzaron a buscar ayuda profesional y acudieron a varias instituciones públicas, debido a que su situación económica les impedía contratar a especialistas privados.

“Nos dejaron solos, no nos escucharon y ahora se lamenta una muerte”, manifestó la persona que sólo se identificó como hermano de Giancarlo.

La persona explicó que ellos no residen en la vivienda donde ocurrieron los hechos, sino que viajaron al lugar para esperar a un familiar que encontró a un profesional que les ofreció ayuda para identificar el padecimiento del joven y buscar una solución.

Sin embargo, Giancarlo logró quitarse los amarres y escapó de la residencia. Su madre lo buscó de manera incansable, logró recuperarlo y regresarlo a la vivienda.

No obstante, en horas de la madrugada el joven trató de escapar nuevamente, se puso violento y atacó a su madre. Ella trató de calmarlo de manera insistente, pero él no escuchó razón y la atacó.

La PNC capturó a Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera, de 20 años, acusado de asesinar a su madre con un tenedor en Siquinalá, Escuintla.
Al momento de su detención Giancarlo Gabriel Méndez Cabrera aún tenía la sangre de su madre, principalmente en sus pies. (PNC de Guatemala)

Autoridades investigan el hecho

En tanto, agentes de la Policía Nacional Civil de Escuintla capturaron al joven de 20 años, quien fue puesto ante las autoridades correspondientes para dilucidar su situación legal.

Mientras que fiscales del Ministerio Público realizan diligencias y recopilación de pruebas para establecer lo ocurrido y presentarlo ante los órganos jurisdiccionales que deberán determinar cuál será el futuro de Méndez Cabrera, luego de atacar y dar muerte a su progenitora.

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