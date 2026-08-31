Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey: “Las Leonas y Los Leones trabajaron para llegar a este resultado”

El éxito de las selecciones de hockey en el Mundial Anibal Fernández habló tras los logros de Las Leonas y Los Leones

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El hockey argentino fue gran protagonista del Mundial de hockey que se jugó en Bélgica y Países Bajos. Las Leonas lograron quebrar el maleficio y después de 16 años se coronaron campeonas del mundo. Mientras que por segunda vez en su historia, Los Leones repitieron el podio y se colgaron el bronce.

La selección femenina se quedó con el título en la Copa del Mundo luego de vencer en la definición a los Países Bajos, el gran obstáculo en la historia del combinado nacional. Tras el empate 1-1 en el tiempo regular, las chicas superaron a las neerlandesas en los penales para levantar el tan ansiado trofeo. Por su parte, los varones superaron al mismo rival (2-1) en el duelo por el tercer puesto.

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El presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, habló sobre el éxito del hockey argentino en el Mundial. “Muy contento porque nos propusimos un trabajo con cosas nuevas. Hoy estamos llenos de elementos para estudiar al adversario, para prepararse y llegar al máximo nivel. Tanto Las Leonas como Los Leones trabajaron arduamente para llegar a este punto y los resultados están a la vista. Muy contento”, dijo en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

“Va a seguir de la misma manera. El camino es el correcto cuando uno sabe que lo tiene que ganar con su propio esfuerzo. Con sus propias posibilidades y condiciones de estar presente en todos los lugares que está. Se juega durante todo el año la Pro League. Y cuando digo nosotros, yo no me cuelgo de nada y no tengo nada que ver con el triunfo de las jugadoras y de los jugadores. Solo lo digo por el afecto y la pertenencia, porque me gané el derecho a disfrutarlos. Hay que prepararnos porque en dos años venimos con los Juegos Olímpicos y en cuatro años otro Mundial, y con chicas y chicos que van y vienen todos los días. Y que tienen un talento especial y que con la preparación física adecuada se consiguen resultados insospechados. Estoy muy contento”, agregó.

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Las Leonas y Los Leones se subieron al podio en el Mundial de hockey (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A las jugadoras y jugadores no les falta nada. Tienen mi teléfono, cuando necesitan algo, nos sentamos y hablamos. Ayer me pasó una cosa muy linda. Cuando terminaron Los Leones, que sacaron medalla de bronce, entré al vestuario para saludar a aquellos que no había podido hacerlo y cuando me iba el técnico me pidió que me quedara. Si me invitaron es porque sabemos de lo que estamos hablando. Esto del hockey me llena de satisfacción. Es el placer, la satisfacción. Lo que nosotros sembramos durante buen tiempo, los chicos van y te lo cosechan para regocijo de todo un país”, concluyó Fernández.

Las Leonas lograron el título de manera invicta. El camino a la final para las dirigidas por Fernando Ferrara incluyó el empate en el estreno ante Estados Unidos (1-1), y luego hilvanó victorias ante Alemania (3-2) y Escocia (2-0) para terminar en el primer puesto de su zona. Ya en la segunda ronda del torneo, logró un claro triunfo ante España (3-0) y con el empate ante Bélgica (0-0) se aseguraron evitar a las neerlandesas hasta la final. En la semifinal, vencieron 1-0 a Australia.

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En el caso del seleccionado masculino a cargo de Lucas Rey, los varones avanzaron a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron detrás del conjunto neerlandés. Ya en el Grupo E (segunda fase del torneo, que tuvo nuevo formato) lograron una victoria relevante ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Domene. Los Leones sellaron su pase a la semifinal del Mundial gracias a los tantos de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete Domene, para superar 5-3 a India y concretar su boleto a las semifinales del Mundial. Luego de la ajustada caída ante Alemania por 2-1, superaron a Países Bajos por el mismo resultado.