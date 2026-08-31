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Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

Las actrices retomaron sus papeles como las hermanas Gillian y Sally Owens en la secuela que se estrenará en cines el 11 de septiembre

Nicole Kidman revela la divertida broma que le hace a Sandra Bullock en Practical Magic 2.
Nicole Kidman revela la divertida broma que le hace a Sandra Bullock en Practical Magic 2.
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Nicole Kidman y Sandra Bullock retomaron sus papeles como las hermanas Gillian y Sally Owens en Practical Magic 2, casi tres décadas después del estreno de la primera película.

Durante la promoción de la secuela, Kidman habló sobre la relación que mantiene con Bullock y sobre las bromas que ambas protagonizaron durante el rodaje.

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En una entrevista con The One Show de la BBC, Kidman explicó que interpretar nuevamente a Gillian “Gilly” Owens le permitió recuperar un tipo de personaje que no suele interpretar con frecuencia en la actualidad.

“Me encanta interpretar ese papel. Porque no puedo hacer eso muy a menudo. Así que, de repente, puedo ser una especie de persona caprichosa, la que dice: ‘¡Vamos a divertirnos!’”, dijo.

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Sandra intervino durante la conversación para describir la personalidad de Nicole fuera de la pantalla.

Nicole Kidman
Sandra Bullock describió cómo se comportaba Nicole Kidman entre tomas.

“Así es como la veo en la vida real. La veo como esa persona. Eso es lo que más admiro de ella, es increíblemente libre y simplemente valiente para hacer cosas en las que yo diría: ‘No, me voy a quedar en casa. Estoy bien. Estoy bien justo aquí donde estoy’”, señaló.

La entrevista también mostró imágenes de Practical Magic 2 en las que Nicole Kidman le baja los pantalones a Sandra Bullock durante una escena entre Gilly y Sally. El presentador de The One Show comentó que este tipo de escenas no se presentan con frecuencia para Kidman.

Solo hay una persona que me dejaría bajarle los pantalones, y aquí está”, bromeó Kidman sobre Bullock. La actriz respondió que su compañera “se lo pasó mejor que nunca” durante la filmación.

Bullock incluso aseguró que Kidman puede repetir la broma cuando quiera. “Cuando quiera, en público o en privado, hazlo. No me importa. Estoy preparada cuando la veo entrar en una habitación, pienso: ‘Mis pantalones van a tener que bajar’”.

Bullock añadió entre risas que no sabía si ese comportamiento entre ambas “se traducirá” de la misma manera en pantalla.

Sandra Bullock Nicole Kidman
Sandra Bullock admitió que no tiene inconveniente con que Nicole Kidman le haga bromas pesadas.

La amistad entre Nicole Kidman y Sandra Bullock se extiende por varias décadas. Ambas han desarrollado sus carreras en la industria cinematográfica desde sus primeros años como actrices hasta convertirse en figuras consolidadas.

Su relación también se mantuvo durante la producción de la primera película y el regreso para la secuela.

En una conversación con Ariana Grande para Interview Magazine el año pasado, Kidman habló sobre la dinámica que tuvo con Bullock y con las actrices Stockard Channing y Dianne Wiest durante el trabajo relacionado con la franquicia.

“Muchas veces no me divierto cuando estoy filmando porque es más... emocionalmente agotador. Pero tengo una relación muy fuerte con todas esas mujeres, así que me sentí protegida y querida. Fue algo muy, muy seguro”, comentó.

Para la secuela, Nicole Kidman y Sandra Bullock también participaron como productoras. La actriz destacó el hecho de haber conseguido realizar una continuación tantos años después de la primera película.

'Practical Magic': Sandra Bullock y Nicole Kidman
Sandra Bullock y Nicole Kidman aseguraron que estaban emocionadas por realizar una secuela.(Créditos: Warner Bros)

“Volver a algo tantos años después y decir: ‘Todavía podemos hacer esta película en un estudio tan grande como Warner’s’, y que Sandy y yo pudiéramos producirla y hacerla realidad, es una locura”, afirmó.

Practical Magic 2 retoma la historia de las hermanas Owens, quienes intentan romper la maldición familiar mientras enfrentan secretos del pasado y realizan sacrificios por su familia.

Kidman y Bullock vuelven a compartir reparto con Stockard Channing y Dianne Wiest, quienes interpretan nuevamente a sus tías. La secuela también incorpora a Maisie Williams y Joey King como Antonia y Kylie, las hijas de Sally. Practical Magic 2 llegará a los cines el 11 de septiembre.

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