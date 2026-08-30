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Los Leones buscarán la medalla de bronce en el Mundial de hockey ante Países Bajos

El equipo de Lucas Rey se enfrentará al conjunto neerlandés en el partido por el tercer y cuarto puesto. Desde las 9, transmitirá ESPN 2 y Disney+

Jugadores de hockey con uniforme celeste y blanco se abrazan sosteniendo sus palos sobre una cancha de color azul
Argentina jugará ante Países Bajos por el bronce en el Mundial de hockey (Grosby)
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Los Leones buscarán igualar el mejor resultado en su historial en los Mundiales de hockey sobre césped. La selección masculina que dirige Lucas Rey enfrentará a Países Bajos en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 9.00 en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. El partido se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

Después de la ajustada derrota ante Alemania por 2-1 en las semifinales, Argentina ahora intentará conseguir aquello que logró hace en el Mundial de La Haya 2014 cuando se quedó con la medalla de bronce. Luego de caer en semis 5-1 ante Australia (fueron los campeones), Argentina venció 2-0 a Inglaterra. Ese resultado fue un anticipo de lo que sería el mayor logro que alcanzó el combinado masculino en toda su historia: el por entonces equipo que comandaba Chapa Retegui logró el histórico oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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El combinado dirigido por Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E (segunda fase del torneo, que tuvo nuevo formato) lograron una victoria relevante ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. Tras la igualdad entre Países Bajos y los británicos (2-2), Los Leones sellaron su pase a la semifinal del Mundial. Pero antes de eso, hicieron lo que tenían que hacer. Gracias a los tantos de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete Domene, superaron 5-3 a India para concretar su boleto a las semifinales del Mundial.

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Nicolas della Torre, una de las figuras de Los Leones (AP Photo/Omar Havana)

Argentina llegó a esta nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26. En dicha competencia lograron destacadas victorias ante Países Bajos, Australia, Pakistán y el equipo indio. Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

La edición de 2026 fue la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino. Viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023.

Partido por el 3° puesto del Mundial de hockey:

Argentina-Países Bajos

Hora: 9:00 (hora argentina)

Estadio: Belfius Arena, de Bélgica

TV: ESPN y Disney+

La nómina de Los Leones en el Mundial:

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Como reservas figuran Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona. Entrenador: Lucas Rey.

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