Eva Mendes hace una confesión acerca de su tatuaje inspirado en Ryan Gosling: “El único que siempre he querido”

Eva Mendes vuelve a presumir el tatuaje que lleva en honor a Ryan Gosling. (REUTERS/Instagram)

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Eva Mendes mostró nuevamente el pequeño tatuaje que lleva en la muñeca y que hace referencia a su pareja de larga data, el actor Ryan Gosling.

La actriz compartió el viernes varias fotografías en Instagram, entre ellas algunas en las que aparece dentro de un automóvil y deja visible el tatuaje con la inscripción “de Gosling”.

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Después de que una seguidora expresara su sorpresa por el tatuaje, la famosa respondió en los comentarios y explicó la importancia que tiene para ella. “Es el único que tengo, el único que he querido”, escribió.

La expresión “de Gosling” hace referencia a una tradición presente en algunas culturas hispanas, en la que mujeres casadas utilizan “de” para añadir el apellido o nombre de su esposo al propio.

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Eva Mendes mostró su tatuaje inspirado en Ryan Gosling. (Instagram)

En el caso de Eva Mendes, la expresión implicaría que utilizaría el nombre Eva Mendes de Gosling. El tatuaje no es nuevo. Eva ya había mostrado parcialmente la inscripción en Instagram en 2022.

En aquella ocasión, la imagen llevó a algunos seguidores a especular sobre la posibilidad de que la actriz y Gosling hubieran contraído matrimonio.

La pareja, que mantiene una relación desde 2011, no ha confirmado públicamente si está casada. En 2016, un reporte inicial señaló que ambos habrían celebrado una ceremonia privada acompañados por familiares y amigos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente aquella información.

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En 2022, Eva Mendes también utilizó la palabra “esposo” para referirse a Gosling durante una entrevista con Today Australia.

Eva Mendes se ha referido públicamente a Ryan Gosling como su esposo. (REUTERS/Zohra Bensemra)

Al hablar sobre su experiencia en Australia, la actriz dijo: “Todos son increíbles, todos nos han recibido muy bien, ha sido muy hermoso. Mi esposo Ryan está aquí... y nuestros hijos están aquí, nos estamos divirtiendo mucho”.

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A esto se suman fotografías en las que la actriz ha aparecido ocasionalmente utilizando un anillo en el dedo anular.

Mendes y Gosling se conocieron mientras trabajaban en la película The Place Beyond the Pines, dirigida por Derek Cianfrance y estrenada en 2012. Ambos comenzaron su relación en 2011 y desde entonces han mantenido su vida familiar alejada en gran medida de la exposición pública.

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La pareja tiene dos hijas, Esmeralda, de 11 años, y Amanda, de 10. Eva Mendes redujo posteriormente su actividad como actriz para concentrarse en la crianza de sus hijas.

Eva Mendes dejó a un lado su carrera como actriz para enfocarse en sus hijas. (The Grosby Group)

En una entrevista con Women’s Health en 2019, Mendes explicó que antes de conocer a Ryan Gosling no tenía planes de convertirse en madre. “Entonces tuvo sentido para mí tener... no hijos, sino sus hijos. Era algo muy específico con él”, afirmó en aquella ocasión.

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Mientras el actor ha continuado con su carrera cinematográfica, Mendes ha optado por mantener una presencia más limitada en la actuación y compartir ocasionalmente aspectos de su vida cotidiana y familiar a través de sus redes sociales.

Recientemente, Ryan Gosling protagonizó y produjo Project Hail Mary, producción de Amazon MGM Studios dirigida por Christopher Miller y Phil Lord. La película alcanzó una recaudación mundial de 684 millones de dólares y se encuentra en proceso de una campaña de premios.

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Ryan Gosling recientemente protagonizó 'Project Hail Mary'. (MGM)

El actor también tiene previsto volver a trabajar con el director Shawn Levy. Ambos colaborarán después de Star Wars: Starfighter en el reinicio de Ghost Rider, producción de Marvel Studios prevista para 2028.

Además, Ryan Gosling continúa vinculado a una posible secuela de Barbie. El actor, Margot Robbie, la directora Greta Gerwig y Mattel mantienen conversaciones con Warner Bros. para continuar la historia de la película estrenada en 2023, que recaudó 1.44 mil millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la producción más taquillera en la historia del estudio

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