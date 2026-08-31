Entretenimiento

Eva Mendes hace una confesión acerca de su tatuaje inspirado en Ryan Gosling: “El único que siempre he querido”

La actriz mostró nuevamente la inscripción que lleva en la muñeca, cuyo significado está relacionado con el apellido de su pareja

ryan gosling eva mendes
Eva Mendes vuelve a presumir el tatuaje que lleva en honor a Ryan Gosling. (REUTERS/Instagram)
Guardar

Eva Mendes mostró nuevamente el pequeño tatuaje que lleva en la muñeca y que hace referencia a su pareja de larga data, el actor Ryan Gosling.

La actriz compartió el viernes varias fotografías en Instagram, entre ellas algunas en las que aparece dentro de un automóvil y deja visible el tatuaje con la inscripción “de Gosling”.

PUBLICIDAD

Después de que una seguidora expresara su sorpresa por el tatuaje, la famosa respondió en los comentarios y explicó la importancia que tiene para ella. “Es el único que tengo, el único que he querido”, escribió.

La expresión “de Gosling” hace referencia a una tradición presente en algunas culturas hispanas, en la que mujeres casadas utilizan “de” para añadir el apellido o nombre de su esposo al propio.

PUBLICIDAD

Eva Mendes mostró su tatuaje inspirado en Ryan Gosling. (Instagram)
Eva Mendes mostró su tatuaje inspirado en Ryan Gosling. (Instagram)

En el caso de Eva Mendes, la expresión implicaría que utilizaría el nombre Eva Mendes de Gosling. El tatuaje no es nuevo. Eva ya había mostrado parcialmente la inscripción en Instagram en 2022.

En aquella ocasión, la imagen llevó a algunos seguidores a especular sobre la posibilidad de que la actriz y Gosling hubieran contraído matrimonio.

La pareja, que mantiene una relación desde 2011, no ha confirmado públicamente si está casada. En 2016, un reporte inicial señaló que ambos habrían celebrado una ceremonia privada acompañados por familiares y amigos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente aquella información.

En 2022, Eva Mendes también utilizó la palabra “esposo” para referirse a Gosling durante una entrevista con Today Australia.

Eva Mendes se ha referido públicamente a Ryan Gosling como su esposo. (REUTERS/Zohra Bensemra)
Eva Mendes se ha referido públicamente a Ryan Gosling como su esposo. (REUTERS/Zohra Bensemra)

Al hablar sobre su experiencia en Australia, la actriz dijo: “Todos son increíbles, todos nos han recibido muy bien, ha sido muy hermoso. Mi esposo Ryan está aquí... y nuestros hijos están aquí, nos estamos divirtiendo mucho”.

A esto se suman fotografías en las que la actriz ha aparecido ocasionalmente utilizando un anillo en el dedo anular.

Mendes y Gosling se conocieron mientras trabajaban en la película The Place Beyond the Pines, dirigida por Derek Cianfrance y estrenada en 2012. Ambos comenzaron su relación en 2011 y desde entonces han mantenido su vida familiar alejada en gran medida de la exposición pública.

La pareja tiene dos hijas, Esmeralda, de 11 años, y Amanda, de 10. Eva Mendes redujo posteriormente su actividad como actriz para concentrarse en la crianza de sus hijas.

Celebrities en un clic
Eva Mendes dejó a un lado su carrera como actriz para enfocarse en sus hijas. (The Grosby Group)

En una entrevista con Women’s Health en 2019, Mendes explicó que antes de conocer a Ryan Gosling no tenía planes de convertirse en madre. “Entonces tuvo sentido para mí tener... no hijos, sino sus hijos. Era algo muy específico con él”, afirmó en aquella ocasión.

Mientras el actor ha continuado con su carrera cinematográfica, Mendes ha optado por mantener una presencia más limitada en la actuación y compartir ocasionalmente aspectos de su vida cotidiana y familiar a través de sus redes sociales.

Recientemente, Ryan Gosling protagonizó y produjo Project Hail Mary, producción de Amazon MGM Studios dirigida por Christopher Miller y Phil Lord. La película alcanzó una recaudación mundial de 684 millones de dólares y se encuentra en proceso de una campaña de premios.

Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación'.
Ryan Gosling recientemente protagonizó 'Project Hail Mary'. (MGM)

El actor también tiene previsto volver a trabajar con el director Shawn Levy. Ambos colaborarán después de Star Wars: Starfighter en el reinicio de Ghost Rider, producción de Marvel Studios prevista para 2028.

Además, Ryan Gosling continúa vinculado a una posible secuela de Barbie. El actor, Margot Robbie, la directora Greta Gerwig y Mattel mantienen conversaciones con Warner Bros. para continuar la historia de la película estrenada en 2023, que recaudó 1.44 mil millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la producción más taquillera en la historia del estudio

Temas Relacionados

Eva MendesRyan Goslingestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

Jack aseguró que su hermana está enfocada en su hijo Sidney, y atraviesa una etapa distinta tras el fin de su relación

Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’

Josey Hollis Dorsey, de 10 años, formará parte del elenco de ‘The Burning Valley’

El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

El intérprete habló sobre la presión que sintió durante la producción y recordó el trabajo junto a Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

Tom Felton dice que su aspecto actual es “más favorecedor” que el del Draco adulto que interpretó en la última cinta de ‘Harry Potter’

El actor recordó cómo se diseñó la apariencia de Draco Malfoy para el epílogo de ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2′

Tom Felton dice que su aspecto actual es “más favorecedor” que el del Draco adulto que interpretó en la última cinta de ‘Harry Potter’

Lisa Kudrow pone un límite particular a los fans de “Friends”: “No quiero hacerlo”

La actriz que dio vida a Phoebe Buffay contó en una charla con Fresh Air con Terry Gross & Tonya Mosley cómo maneja la cercanía con el público y qué cosas sí tolera en encuentros casuales

Lisa Kudrow pone un límite particular a los fans de “Friends”: “No quiero hacerlo”

DEPORTES

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

Tomás Etcheverry, el primer triunfo argentino en el US Open: Solana Sierra se despidió en el debut

El golpe de Ralf Schumacher en una carrera de motos de agua que lo llevó al quirófano: “Quizá estoy viejo para estas tonterías”

Incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi: la puerta que se le cerró en Europa a 48 horas del cierre del mercado de pases

Marcelo Gallardo quedó a una firma de volver a trabajar: cuándo se confirmará su nuevo desafío

Espeluznante lesión en Paraguay: un arquero argentino fracturó a su compañero de un rodillazo en la cara y lo mandó al hospital

TELESHOW

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Lali Espósito abrió el álbum de su divertida despedida de soltera en Brasil: la famosa pareja que llevó en una remera

Juli Poggio habló de sus manejos financieros después de Gran Hermano: “Tengo una SRL con mi mamá”

Quién es Callejero Fino: cantante de RKT, amigo de María Becerra y La Joaqui y exparticipante de Bake Off con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

La gesta de Pancasán: cuando los sandinistas se alzaron contra una dictadura y luego se convirtieron en una igual

La gesta de Pancasán: cuando los sandinistas se alzaron contra una dictadura y luego se convirtieron en una igual

Un hombre se entrega a la PNC y admite un doble homicidio en Guatemala

Panamá enfrenta desafíos en la reubicación de comunidades ante crecientes riesgos ambientales

El Salvador promueve en Bolivia negocios para su industria farmacéutica con apoyo de acuerdo comercial

Hombre muere tras caer del puente Belice, uno de los más grandes de la Ciudad de Guatemala