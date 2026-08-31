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Las remontadas más recordadas en la historia de la Champions League

La eliminación del Celtic luego de ir cuatro goles arriba en la serie ante el LASK reabrió el recuerdo de algunas de las series más impactantes del certamen

Tres imágenes de futbolistas celebrando victorias en el campo, una de ellas con un jugador alzando un trofeo entre confeti.
La UEFA Champions League tiene lugar para varias remontadas que son recordadas a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Champions League construyó parte de su historia con series que parecían resueltas y terminaron con un desenlace opuesto al esperado. En ese recorrido, la caída reciente del Celtic volvió a traer al primer plano el peso de las grandes remontadas europeas.

El campeón escocés llegó al entretiempo de la revancha del play-off de clasificación con una ventaja de 4-0 en el global ante el LASK, pero el equipo austríaco marcó cinco goles consecutivos en el complemento, selló un 5-4 en la serie y dejó relegado al Celtic a la Europa League.

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Esos episodios demuestran que en una competición como la Champions League, una ventaja amplia casi nunca asegura tranquilidad. En la historia reciente del certamen hay antecedentes donde una amplia diferencia cambió en el partido de vuelta y dio, como resultado, remontadas recordadas en el fútbol europeo.

Las remontadas que definieron épocas en la Champions League

Celtic vs. LASK (2026)

Celtic pasó de ganar 4-0 en el global a perder 5-4 la serie ante LASK y se quedó con las manos vacías (REUTERS/Leonhard Foeger)
Celtic pasó de ganar 4-0 en el global a perder 5-4 la serie ante LASK y se quedó con las manos vacías (REUTERS/Leonhard Foeger)

Celtic había ganado 3-0 en Glasgow y amplió la ventaja en Austria hasta quedar 4-0 en el marcador global antes de la media hora de la revancha.

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Desde ese momento, LASK marcó cinco goles consecutivos, incluido el decisivo en el tiempo suplementario, y ganó 5-1 en la revancha para avanzar con un 5-4 global.

La remontada no tiene el mismo peso histórico que las grandes series de las fases decisivas, aunque sí expone un rasgo común: lo difícil que resulta sostener una ventaja amplia cuando cambia la dinámica del partido. “Fuimos demasiado pasivos. No tenemos excusas”, admitió Callum McGregor, entrenador del equipo escocés, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Barcelona vs. Paris Saint-Germain (2017)

messi PSG champions league 2017
Barcelona logró una de las mayores remontadas de la Champions League en 2017 al revertir el 4-0 ante Paris Saint-Germain con un 6-1 en el Camp Nou (REUTERS/Jan Huebner)

Entre todas las remontadas, la ocurrida en la serie de octavos de final de la edición 2016/17 conserva un lugar aparte. Tras perder 4-0 en la ida en el Parque de los Príncipes, el equipo catalán realizó una noche “perfecta” en el Camp Nou. “Si ellos marcan cuatro, nosotros podemos marcar seis”, había anticipado Luis Enrique.

Luis Suárez, Lionel Messi y la influencia decisiva de Neymar Jr. sostuvieron la reacción del Barcelona que, en la agonía del encuentro, terminaría sellando la clasificación gracias al gol decisivo de Sergi Roberto que decretó el 6-1 definitivo.

Liverpool vs. Barcelona (2019)

Liverpool eliminó al Barcelona en las semifinales de la Champions League 2019 con un 4-0 en Anfield (REUTERS)
Liverpool eliminó al Barcelona en las semifinales de la Champions League 2019 con un 4-0 en Anfield (REUTERS)

Dos años después de aquella noche en el Camp Nou, Barcelona volvió a estar en la misma situación, pero esta vez en el papel de víctima. Tras caer 3-0 en la ida de las semifinales, Liverpool estaba obligado a responder con autoridad en Anfield.

Así fue entonces como el conjunto de Jürgen Klopp afrontó la revancha sin Mohamed Salah ni Roberto Firmino, dos piezas centrales del ataque. Aun así, Divock Origi abrió el marcador y Georginio Wijnaldum niveló la serie con un doblete.

El desenlace quedó fijado en una jugada convertida en símbolo del torneo, cuando Trent Alexander-Arnold ejecutó rápido un córner y Origi marcó el cuarto gol, a 10 minutos del final. Liverpool goleó 4-0 y selló su pase a la final que, posteriormente, terminaría ganando.

Roma vs. Barcelona (2018)

Roma remontó la serie ante Barcelona en 2018 con un 3-0 en el Stadio Olímpico y avanzó por la regla del gol de visitante (REUTERS)
Roma remontó la serie ante Barcelona en 2018 con un 3-0 en el Stadio Olímpico y avanzó por la regla del gol de visitante (REUTERS)

Un año antes de la eliminación en Anfield, el Barcelona había recibido otro mazazo al quedar eliminado ante la Roma en los cuartos de final de la edición 2017/18. El equipo italiano había perdido 4-1 en la ida y necesitaba una respuesta casi perfecta en el Stadio Olímpico.

Edin Džeko abrió la cuenta, Daniele De Rossi amplió de penal y Kostas Manolas marcó de cabeza el tanto decisivo. Así, la Loba se impuso 3-0, un resultado que le permitió avanzar gracias a la regla del gol de visitante, vigente en ese momento.

Chelsea vs. Paris Saint-Germain (2014)

Frank Lampard y John Terry abrazados, con ropa deportiva del Chelsea Football Club, gritan con los puños en alto.
Chelsea se impuso y eliminó a los franceses con todo su poderío económico (AFP/UEFA)

Otra remontada que aparece entre las más recordadas es la de Chelsea ante Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la temporada 2013-14. El equipo francés ganó 3-1 en la ida, por lo que el conjunto londinense necesitaba un partido sin fallas.

Así, Chelsea sostuvo el arco en cero y encontró la clasificación por una diferencia mínima. Obtuvo una victoria 2-0 en Stamford Bridge y avanzó por la regla del gol de visitante.

Liverpool vs. Milan (2005)

Jugadores de fútbol con camisetas rojas celebran en un estadio mientras el capitán levanta un trofeo de plata entre confeti rojo.
La final entre Liverpool y Milan en 2005 quedó en la historia de la Champions League porque el equipo inglés remontó un 3-0 en seis minutos (REUTERS)

La final de la edición 2004/05 jugada en Estambul quedó entre las remontadas más recordadas de la Champions League, aunque a diferencia de otros casos no se trató de una serie de ida y vuelta, sino de un solo partido.

Milan se fue al descanso con una ventaja de 3-0 y con el título prácticamente asegurado, después de un primer tiempo en el que expuso toda su jerarquía ofensiva frente a un Liverpool desbordado.

El equipo inglés cambió la historia en apenas unos minutos del complemento. Entre el minuto 54 y el 60, Steven Gerrard, Vladimír Šmicer y Xabi Alonso marcaron los goles que llevaron la final al 3-3 y alteraron por completo el desarrollo del encuentro. Lo que parecía una consagración cómoda del conjunto italiano se convirtió en un partido abierto, atravesado por la presión, el desconcierto y el impulso anímico del club inglés.

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