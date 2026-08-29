Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 11:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 10:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 9:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 8:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 16:00 horas (España).
Televisación: ESPN 2 y Disney+
EL RESUMEN DEL PRIMER TÍTULO MUNDIAL DE LAS LEONAS EN 2002
Las Leonas llegaron a la final del Mundial de Hockey 2026 con una victoria 1-0 ante Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, mientras Los Leones esperan su semifinal de este viernes frente a Alemania. Por primera vez, desde el doble bronce de La Haya 2014, las dos selecciones argentinas de hockey sobre césped disputan instancias de definición en una misma Copa del Mundo.
TODAS LAS FINALES DEL MUNDIAL DE HOCKEY FEMENINO
1974: Países Bajos 1-0 Argentina
1976: Alemania 2-0 Argentina
1978: Países Bajos 1-0 Alemania
1981: Alemania 1 (3)-(1) 1 Países Bajos
1983: Países Bajos 4-2 Canadá
1986: Países Bajos 3-0 Alemania
1990: Países Bajos 3-1 Australia
1994: Australia 2-0 Argentina
1998: Australia 3-2 Países Bajos
2002: Argentina 1 (4)-(3) 1 Países Bajos
2006: Países Bajos 3-1 Australia
2010: Argentina 3-1 Países Bajos
2014: Países Bajos 2-0 Australia
2018: Países Bajos 6-0 Irlanda
2022: Países Bajos 3-1 Argentina
La selección argentina estuvo muy cerca de jugar su primera final en un Mundial masculino de hockey sobre césped, pero Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en el Belfius Hockey Arena de la ciudad belga de Wavre por las semifinales en un trámite que se resolvió en los instantes finales con dos decisiones arbitrales que provocaron polémica.
Los Leones se quedaron en las puertas de la hazaña al caer 2-1 contra Alemania por las semifinales del Mundial de hockey 2026. El combinado masculino de Argentina logró igualar de forma parcial el encuentro en el Belfius Arena de Bélgica gracias a la conversión de Tomás Domene tras un córner corto. Finalmente, el cuadro europeo, último campeón del certamen, se impuso por los goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, el cual fue revisado por una posible infracción.