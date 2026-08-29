Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Últimas noticias

La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández El mediocampista argentino es un expreso pedido del entrenador Enzo Maresca

“Que no nos dirija más” y “le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca”: la furia de Lanús contra el árbitro y el VAR por no expulsar a Flores El plantel del Granate apuntó con dureza contra Pablo Dóvalo y Germán Delfino tras su actuación en la derrota por 1-0 ante el Xeneize

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad La secuencia difundida en la Sub 16 del Xeneize multiplicó reacciones sobre la joven promesa con proyección nacional que además fue convocada a la selección argentina

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero Tras caer ante el campeón olímpico Yoenli Hernández, “Bebu” Verón bajó del ring, se arrodilló ante su pareja Chuly Gómez y le pidió matrimonio. Los dos crecieron en José León Suárez, donde ella tuvo un ejemplar acto social durante la pandemia que terminó uniendo sus vidas para siempre