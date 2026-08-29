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Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino femenino de hockey buscará imponerse ante su par neerlandés, vigente campeón mundial y olímpico. Desde las 11, por ESPN 2 y Disney+

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Horarios del partido: 11:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 10:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 9:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 8:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 16:00 horas (España).

Televisación: ESPN 2 y Disney+

12:01 hsHoy

EL RESUMEN DEL PRIMER TÍTULO MUNDIAL DE LAS LEONAS EN 2002

La selección argentina de hockey se impuso 4-3 en los penales tras empatar 1-1
11:44 hsHoy

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Los dos seleccionados se encuentran en instancias definorias del certamen ecuménico. “Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”, señaló Anibal Fernández -presidente de la Confederación Argentina de Hockey-, en diálogo con Infobae

Las Leonas golearon clasificaron a la final del Mundial de hockey
Las Leonas golearon clasificaron a la final del Mundial de hockey

Las Leonas llegaron a la final del Mundial de Hockey 2026 con una victoria 1-0 ante Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, mientras Los Leones esperan su semifinal de este viernes frente a Alemania. Por primera vez, desde el doble bronce de La Haya 2014, las dos selecciones argentinas de hockey sobre césped disputan instancias de definición en una misma Copa del Mundo.

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11:43 hsHoy

TODAS LAS FINALES DEL MUNDIAL DE HOCKEY FEMENINO

1974: Países Bajos 1-0 Argentina

1976: Alemania 2-0 Argentina

1978: Países Bajos 1-0 Alemania

1981: Alemania 1 (3)-(1) 1 Países Bajos

1983: Países Bajos 4-2 Canadá

1986: Países Bajos 3-0 Alemania

1990: Países Bajos 3-1 Australia

1994: Australia 2-0 Argentina

1998: Australia 3-2 Países Bajos

2002: Argentina 1 (4)-(3) 1 Países Bajos

2006: Países Bajos 3-1 Australia

2010: Argentina 3-1 Países Bajos

2014: Países Bajos 2-0 Australia

2018: Países Bajos 6-0 Irlanda

2022: Países Bajos 3-1 Argentina

Argentina vs Países Bajos, la final del Mundial de hockey
Argentina perdió la final del Mundial 2022 ante Países Bajos (Foto: EFE/ Alejandro García)
11:36 hsHoy

Las dos polémicas que perjudicaron a Los Leones en la derrota ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey

Los germanos aprovecharon la discutida tarjeta amarilla a Lucio Méndez a falta de 10 minutos para el final para encaminar el triunfo con otra acción controversial marcada por Paul-Philipp Kaufmann

La selección argentina estuvo muy cerca de jugar su primera final en un Mundial masculino de hockey sobre césped, pero Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania en el Belfius Hockey Arena de la ciudad belga de Wavre por las semifinales en un trámite que se resolvió en los instantes finales con dos decisiones arbitrales que provocaron polémica.

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11:36 hsHoy

Los Leones pusieron contra las cuerdas a Alemania, pero cayeron 2-1 en la semifinal del Mundial de Hockey

El seleccionado argentino dio batalla contra el último campeón mundial y quedó a las puertas de clasificar por primera vez a la final. Buscará repetir su mejor resultado en el certamen contra Países Bajos por el tercer puesto

Los Leones se quedaron en las puertas de la hazaña al caer 2-1 contra Alemania por las semifinales del Mundial de hockey 2026. El combinado masculino de Argentina logró igualar de forma parcial el encuentro en el Belfius Arena de Bélgica gracias a la conversión de Tomás Domene tras un córner corto. Finalmente, el cuadro europeo, último campeón del certamen, se impuso por los goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, el cual fue revisado por una posible infracción.

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11:35 hsHoy

EL TRIUNFO 1-0 SOBRE AUSTRALIA QUE SIGNIFICÓ EL PASE A LA FINAL

11:34 hsHoy

EL EMPATE 0-0 CON BÉLGICA QUE ASEGURÓ LA CIMA DE LA SEGUNDA RONDA

11:34 hsHoy

EL 3-0 SOBRE ESPAÑA EN SEGUNDA RONDA QUE ASEGURÓ EL PASE A SEMIFINALES

11:33 hsHoy

LA VICTORIA 2-0 SOBRE ESCOCIA PARA AVANZAR COMO LÍDERES DEL GRUPO

11:33 hsHoy

EL TRIUNFO CLAVE 3-2 SOBRE ALEMANIA PARA ENCAMINAR LA CLASIFICACIÓN

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