Los Leones perdieron 3-1 con Países Bajos en el Mundial de hockey sobre césped y se jugarán la clasificación ante Nueva Zelanda

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La selección argentina de hockey sobre césped, Los Leones, perdieron 3-1 con Países Bajos en la segunda fecha del Grupo A del Mundial que se disputa en las ciudades de Amstelveen y Wavre. Con este resultado, los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos en su zona junto con Nueva Zelanda, próximo rival con el que definirán la clasificación a la siguiente ronda.

El primer cuarto que se disputó en el Wagener Stadium fue parejo y, luego de la apertura del marcador del conjunto neerlandés, por intermedio del capitán Thierry Brinkman a los 6 minutos de juego con un potente golpe de revés. Sin embargo, la Argentina reaccionó a los 11′ con un tanto de Nicolás Della Torre tras un disparo seco luego de un córner corto. La bocha entró por el medio del arco y superó la resistencia del arquero Derk Meijer.

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En el segundo parcial, el seleccionado local manejó la bocha y estuvo cerca de adelantarse nuevamente en el score. Incluso, los neerlandeses tuvieron un córner corto, pero Argentina pidió el Video Review que logró cancelar el falló inicial del árbitro. A falta de tres minutos, una nueva revisión por Video Umpire dejó a Los Leones con un jugador menos por la tarjeta amarilla que recibió Matías Andreotti y que lo dejó 10 minutos afuera. Los albicelestes pudieron aguantar el resultado y se fueron al descanso largo 1-1.

Argentina no pudo con los campeones olímpicos en el Mundial de hockey (@FIH_Hockey)

En el comienzo del tercer período, Países Bajos volvió a tomar la delantera en el marcador por intermedio de Tijmen Reyenga a la salida de un córner corto y amplió siete minutos después tras un golazo de media vuelta de Duco Telgenkamp. Argentina intentó contraatacar en el cierre, pero no fueron finos dentro del área para conseguir el descuento.

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El dato de color del partido es que el jugador Nicolás Keenan fue titular en el equipo de Los Leones y en la platea del estadio se encontraba su el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien es además su pareja. Ambos están juntos desde 2022 cuando se conocieron en un supermercado en La Haya y comenzaron a intercambiarse mensajes hasta que se enamoraron y se encuentran compartiendo sus vidas.

En la próxima fecha, la última de la primera fase, Los Leones se enfrentarán el jueves 20 a Nueva Zelanda, a partir de las 7.30 (hora de Argentina) en busca de la clasificación, ya que ambos tienen la misma cantidad de puntos, con mejor diferencia de gol para los argentinos. Por su parte, Países Bajos -clasificado e invicto- cerrará ante Japón en el último turno para consolidar su liderazgo.

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El equipo que dirige Lucas Rey había debutado en la Copa del Mundo con una goleada 3-0 ante Japón y necesitaba una nueva victoria para asegurar su lugar en la segunda ronda. Ahora, deberá ganar o al menos igualar ante los oceánicos para seguir en competencia por el título.

Argentina perdió 3-1 ante Países Bajos en el Mundial de hockey sobre césped (@FIH_Hockey)

El seleccionado argentino llegó al Mundial en el séptimo puesto del ranking y después de haber finalizado quintos en la FIH Hockey Pro League 2025/26. Durante la competencia consiguió triunfos destacados ante Países Bajos, Australia, Pakistán e India.

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Los Leones obtuvieron su clasificación al consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde completaron aquel certamen con cinco victorias, 47 goles convertidos y solamente uno recibido.

Esta será la 15° participación mundialista del seleccionado argentino masculino. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvo la medalla de bronce. Además, Los Leones buscarán volver a ocupar un lugar entre las principales potencias del hockey internacional, una década después de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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