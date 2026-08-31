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La revelación sobre el conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid a horas del cierre del mercado de pases: “No lo quieren en el vestuario”

A la espera de la resolución de la posible salida, el argentino volvió a entrenarse con el grupo que comanda Cholo Simeone

Jota Jordi afirmó que el Atlético tiene poco tiempo para vender a Julián Álvarez
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A horas del cierre del mercado de pases, el conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid parece no tener fin. A la expectativa de lo que podría suceder hasta el próximo 2 de septiembre, una revelación sobre la posible transferencia del delantero argentino dio que hablar en Europa.

Durante una intervención en El Chiringuito, el periodista Jota Jordi aseguró que la postura pública del Atlético de Madrid no coincide con lo que, según él, ocurre puertas adentro. El periodista planteó que el club necesita resolver la situación del atacante en un margen muy corto de tiempo y vinculó ese movimiento con necesidades económicas y con el clima interno del plantel. A partir de esa exposición, el nombre de Julián Álvarez volvió a instalarse en la agenda del FC Barcelona, en medio de versiones cruzadas sobre su futuro inmediato.

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La afirmación más fuerte que dejó el panelista apuntó a una supuesta autorización previa del club rojiblanco. Según el planteo difundido en el programa, Aleti “dejó por escrito” su conformidad para que el futbolista pudiera marcharse al conjunto azulgrana. Sobre esa base, Jordi corrigió al aire a otros participantes del debate y defendió la validez de la información que dice manejar.

“La información que tengo es de que, como Josep decía, quedan cuarenta y seis horas, creo que ahora ya solo quedan cuarenta y cinco, para que el Atlético de Madrid pueda cumplir su sueño, que es vender a Julián”, afirmó Jota Jordi en El Chiringuito. En ese mismo tramo, añadió que desde el exterior del club se transmite una idea distinta: “De puertas para afuera dicen una cosa, por ejemplo, Mateu o Simeone van diciendo de que están encantados de que Julián se quede y que le van a ayudar a sumar, pero de puertas adentro esa no es la realidad”.

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El delantero argentino Julián Álvarez vuelve a los entrenamientos con el Atlético de Madrid (EFE/ Kiko Huesca)
El delantero argentino Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con el Atlético de Madrid (EFE)

El colaborador profundizó luego en esa línea y sostuvo que la entidad madrileña mantiene contactos desde hace tiempo para cerrar la salida del delantero. “El Atlético de Madrid está negociando desde hace ya días, semanas, meses, con equipos para que Julián se vaya y le quedan solo cuarenta y cinco horas para venderlo”, dijo. Dentro de esa descripción, identificó cuál sería, a su juicio, el objetivo principal de la dirigencia: “¿Qué es lo que quiere el Atlético de Madrid? Vender a Julián”.

En esa misma intervención, Jordi señaló que esa voluntad ya habría sido transmitida tanto al jugador como a su entorno. “Le están invitando a irse, sobre todo al Arsenal”, afirmó. Acto seguido, remarcó lo que considera el principal obstáculo para una salida hacia otro destino: “El problema es que hace dos horas, tres horas, a mí me siguen diciendo que Julián no se va a mover del Atlético de Madrid si no es para ir al Barca”.

La segunda parte de su exposición elevó el tono del conflicto al describir un escenario de desgaste dentro del club. “Porque no quieren a Julián en ese vestuario, no quieren el espectáculo en el Metropolitano cada domingo, no quieren a un Julián con esta actitud, que es la que va a tener, y quieren vender a Julián, porque necesitan vender a Julián, porque no tienen dinero”, declaró Jota Jordi en el mismo programa. En esa frase concentró tres ejes de su versión: el rechazo interno, la presión del entorno y la necesidad de una venta.

Finalmnete aseguró que, de producirse esa salida, el club catalán estará de pie para recibirlo: “Yo solo lo que digo es que llegado el momento, el Barca está preparado para fichar a Julián”.

El Atlético Madrid le habría asegurado a Julian Álvarez su venta al Barcelona
El Atlético Madrid le habría asegurado a Julian Álvarez su venta al Barcelona

Las declaraciones se produjeron en un contexto de máxima presión por los tiempos. Jordi insistió en que presentará el 2 de septiembre las pruebas que, según dijo, respaldan su versión sobre documentos y mensajes vinculados al “sí” que le había dado el Atlético para irse al Barcelona. Esa promesa de exhibir material más adelante quedó incorporada al debate público, aunque por ahora el eje de la noticia pasa por lo expresado en pantalla y por el impacto de esas palabras en las horas decisivas del mercado.

Mientras tanto, el futbolista retomó los entrenamientos en el centro deportivo colchonero después de cuatro días de ausencia por una indisposición. En la ciudad deportiva de Majadahonda, el atacante trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Diego Simeone. El delantero participó de tareas livianas junto a los futbolistas que no jugaron en la victoria por 3-1 sobre Sevilla. En ese grupo también estuvo Cristian Romero, quien le brindó varias muestras de apoyo durante la jornada.

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