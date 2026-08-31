A contramano del Gobierno nacional, La Rioja dispuso una baja de tasas para los morosos del banco provincial

El anuncio de La Rioja vinculó el aumento del endeudamiento de los hogares con el uso del crédito para gastos cotidianos y deudas anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, difundió un anuncio con eje en la situación crediticia de las familias y confirmó una serie de medidas que aplicará el Banco Rioja para préstamos personales, regularización de deudas en mora y saldos de tarjeta Mastercard. El planteo incluyó además la referencia a una emergencia crediticia por 180 días y se presentó como una intervención provincial frente al deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

En el inicio del mensaje, Quintela ubicó la decisión en un escenario de dificultades crecientes para afrontar gastos corrientes y obligaciones financieras. “En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”, sostuvo el mandatario. La definición fijó el marco general de la iniciativa y vinculó las resoluciones del banco provincial con un cuadro de mayor morosidad y endeudamiento de los consumidores.

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El anuncio se apoyó en una lectura según la cual una parte de los hogares recurrió al crédito para gastos de todos los días o para cubrir deudas previas. Ese punto coincidió con un escenario nacional de crecimiento de los problemas para pagar compromisos financieros, con estimaciones privadas que registraron una suba de la mora en julio y una presión mayor sobre las economías familiares. En ese cuadro, la comunicación oficial de Quintela presentó las medidas como una respuesta directa desde la estructura financiera de la provincia.

“Por eso, a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas a través del Banco Rioja”, expresó Ricardo Quintela al introducir el paquete. El mensaje no detalló fechas de implementación, requisitos operativos ni alcance cuantitativo de cada línea, aunque sí precisó los instrumentos que integraron la medida y los segmentos de clientes alcanzados.

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Ricardo Quintela anunció una emergencia crediticia por 180 días en La Rioja y sumó medidas del Banco Rioja ante el endeudamiento de las familias.

La primera definición apuntó al costo de los préstamos personales. Según la comunicación del gobernador, la entidad provincial aplicará una baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales, con alcance para nuevas operaciones y para refinanciaciones de clientes que mantengan su situación al día. En el mismo tramo del anuncio, Quintela habló de “baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales (nuevos y refinanciaciones al día)”, con una formulación orientada a remarcar que la reducción alcanzará tanto a quienes tomen crédito nuevo como a quienes reordenen financiamiento vigente sin atraso.

La segunda herramienta se dirigió a quienes registran atraso sostenido en sus obligaciones. El texto difundido por el gobernador indicó que habrá condiciones especiales de regularización para moras de 90 días o más. La frase incorporó un criterio temporal concreto para delimitar el universo alcanzado por esa instancia de regularización. El anuncio no sumó precisiones sobre bonificaciones, quitas, recálculo de intereses o esquema de cuotas, aunque sí señaló que el mecanismo se enfocará en los clientes con mayor nivel de atraso.

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La tercera medida quedó vinculada a la deuda de tarjeta. En ese punto, Quintela informó un “plan de reestructuración de tarjeta Mastercard del Banco Rioja hasta en 36 meses, con tasas fijas”. El alcance quedó limitado, según el texto difundido, a los saldos vinculados con ese plástico de la entidad provincial. La mención a cuotas de hasta 36 meses y a tasas fijas apareció como uno de los datos centrales del paquete anunciado.

En otro pasaje del mensaje, el gobernador contrapuso la intervención provincial con las condiciones de financiamiento que atribuyó al sistema privado. “Frente a las especulaciones y las tasas desmedidas del mercado privado y las billeteras virtuales, defendemos a las familias con herramientas transparentes”, afirmó. La frase funcionó como definición política del sentido de la medida y como señal de contraste con el crédito ofrecido por bancos privados y plataformas de pagos.

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Esa caracterización se completó con otra referencia institucional. “El gobierno de la provincia está al servicio de la gente y al lado de cada riojano y riojana”, dijo Quintela al cierre de su comunicación. La secuencia del anuncio mantuvo así dos planos: por un lado, la descripción de instrumentos financieros concretos; por otro, una presentación política sobre el papel del Estado provincial ante el cuadro económico y el endeudamiento de los hogares.

Las medidas anunciadas por el mandatario pueden ordenarse del siguiente modo:

Reducción de 20 puntos en la tasa de préstamos personales del Banco Rioja.

Alcance para nuevos préstamos y para refinanciaciones al día .

Condiciones especiales de regularización para deudas con 90 días o más de mora .

Reestructuración de saldos de tarjeta Mastercard del Banco Rioja en hasta 36 meses .

Aplicación de tasas fijas en ese esquema de reestructuración.

Continuidad de la emergencia crediticia por 180 días contra los “abusos financieros”.

La referencia a la emergencia crediticia aportó otro eje del anuncio. Quintela no la presentó como una decisión aislada, sino como un marco previo al que ahora se agregaron nuevos instrumentos del banco provincial. La formulación “a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas” ubicó a esta batería de medidas como una ampliación de una política ya definida por la provincia.

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El contexto nacional mencionado en el mensaje oficial giró sobre la pérdida de capacidad de pago de las familias. Esa descripción incluyó dos elementos puntuales: el uso del crédito para gastos cotidianos y la toma de financiamiento para cubrir compromisos anteriores. Ambos factores formaron parte del encuadre del anuncio y dialogaron con los datos de un escenario de mora en aumento a nivel nacional, según estimaciones privadas que registraron nuevas dificultades en los hogares para sostener pagos financieros en julio.

Dentro de ese marco, el uso de la banca pública provincial apareció en el anuncio como la vía elegida para instrumentar alivio financiero. Quintela concentró la comunicación en el Banco Rioja y no hizo referencia a otras entidades. Tampoco incorporó datos sobre montos máximos, stock de clientes alcanzados, costo fiscal, volumen de deuda bajo reestructuración o universo total de préstamos personales comprendidos por la baja de tasas.

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Las medidas del Banco Rioja incluyen condiciones especiales de regularización para deudas en mora de 90 días o más. (Canva)

La decisión provincial también planteó una diferenciación sobre el tipo de herramienta ofrecida. El texto habló de “herramientas transparentes” y colocó esa expresión en contraste con “las especulaciones” y “las tasas desmedidas” del sector privado y de las billeteras virtuales. Esa comparación quedó incluida en el anuncio original y formó parte del sentido político del mensaje difundido por el gobernador riojano.

La estructura del anuncio combinó así una descripción de medidas bancarias concretas con una lectura de la coyuntura económica nacional. En ese esquema, la provincia ligó la reducción de tasas, la regularización de atrasos severos y la refinanciación de deuda de tarjeta con un cuadro de presión financiera sobre los hogares, en especial en sectores que recurrieron al crédito para sostener consumo o cancelar obligaciones anteriores.

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El mensaje no incorporó precisiones adicionales sobre plazos administrativos, canales de acceso, vigencia exacta ni reglamentación operativa. Tampoco informó si la baja de tasas aplicará de forma automática o mediante evaluación previa de cada caso. La comunicación oficial sí dejó establecidos los tres instrumentos centrales, el papel del Banco Rioja como vehículo de implementación y el marco de la emergencia crediticia por 180 días mencionado por Quintela.