La tabla de títulos de los Mundiales de hockey tras la coronación de Las Leonas y el recuerdo de los dos éxitos anteriores

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Las Leonas volvieron a poner en lo más alto al hockey sobre césped argentino: vencieron a Países Bajos en su casa para consagrarse campeonas del mundo por tercera vez en la historia. El seleccionado albiceleste es el segundo con más títulos en este tipo de torneos por detrás de las neerlandesas, que son la gran potencia de la disciplina.

El triunfo 3-1 por penales (tras empatar 1-1 en tiempo regular) en Wavre-Amstelveen 2026 se unió a las conquistas en Perth 2002 (4-3 en los penales tras empatar 1-1) y Rosario 2010 (3-1) también en partidos definitorios contra las neerlandesas.

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Luego de las dos derrotas consecutivas en las primeras ediciones de las Copas del Mundo de hockey sobre césped (1-0 ante Países Bajos en Mandelieu 1974 y 2-0 contra Alemania en Berlín 1976), Las Leonas volvieron a tener una chance de ser campeonas del mundo en Dublin 1994 pero fueron superadas por Australia (2-0) en la final.

La selección argentina de hockey se impuso 4-3 en los penales tras empatar 1-1

La gran revancha llegó en la cuarta oportunidad: las dirigidas por Sergio Cachito Vigil empataron 1-1 contra Países Bajos con un tanto de Inés Arrondo, pero lograron subir a lo más alto del podio con un 4-3 en los penales por los aciertos de Burkart (x2), Margalot y Rognoni en una serie infartante que tuvo 8 lanzamientos por lado.

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Ocho años más tarde llegó la segunda celebración con un sabor especial: Argentina organizó en Rosario la edición 2010 de la Copa del Mundo y en un estadio repleto festejaron ante las neerlandesas. Las dirigidas por Carlos Chapa Retegui ganaron 3-1 por las anotaciones de Carla Rebecchi (2) y Noel Barrionuevo.

La selección argentina se impuso por 3-1 en una final inolvidable

El seleccionado femenino de hockey sobre césped es uno de los más exitosos en el deporte argentino. Además de los tres títulos mundiales, Las Leonas ostentan tres medallas de plata olímpicas (Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020) y tres de bronce (Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024). Al mismo tiempo, ganaron en siete ocasiones el Champions Trophy.

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Para poner en contexto, Países Bajos ganó 9 Mundiales y disputó otras 5 finales sobre 16 ediciones que tuvo este evento: sólo se ausentaron en las definiciones en 1976 (Argentina-Alemania) y 1994 (Argentina-Australia). Al mismo tiempo, ostentan 5 medallas doradas en los Juegos Olímpicos, 2 de plata y 3 de bronce: se ausentaron del podio en apenas dos ocasiones entre Moscú 1980 –ausentes por el boicot– y Barcelona 1992.

Es un momento especial para el hockey argentino, ya que Los Leones –que perdieron una reñida semifinal contra Alemania por 2 a 1– disputarán el domingo el partido por el tercer puesto del Mundial ante Países Bajos en una actuación que ya es histórica para la disciplina a nivel masculino porque sólo en 2014 pudieron alcanzar un tercer lugar. “Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”, dijo ante Infobae el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández.

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LOS TÍTULOS DEL MUNDO DE HOCKEY FEMENINO

1- Países Bajos: 9 títulos (1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022) - 5 finales (1981, 1998, 2002, 2010 y 2026)

2- Argentina: 3 títulos (2002, 2010 y 2026) - 4 finales (1974, 1976, 1994 y 2022)

3- Australia: 2 títulos (1994 y 1998) - 3 finales (1990, 2006 y 2014)

4- Alemania: 2 títulos (1976 y 1981) - 2 finales (1978 y 1986)

5- Canadá: 0 títulos - 1 final (1983)

6- Irlanda: 0 títulos - 1 final (2018)