Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos en el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026

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El equipo nacional de hockey femenino empató 1-1 con Estados Unidos en su debut por el Mundial 2026 que se lleva a cabo en Países Bajos y Estados Unidos. El gol de Las Leonas fue anotado por Brisa Bruggesser, mientras que Emma Deberdine empató cerca del cierre del segundo cuarto. El próximo compromiso será el lunes 17 de agosto, contra Alemania, a partir de las 12 (hora argentina).

Por expectativa, historia y potencial, el empate dejó sabor a poco del lado argentino. Julieta Jankunas, quien protagoniza su tercera Copa del Mundo, habló en ESPN luego de la igualdad en suelo belga: “Hay muchas cosas por pulir, pero nos sacamos muchas emociones y sentimientos por el debut. Era un rival picante, lo sabíamos. El camino es largo, un partido no nos define. Hay que tener la mente fría para lo que viene”. Y puntualizó: “Me gustó que arrancamos bastante arriba, al 100. No me gustó eso mismo, que nos aflojamos y acá no podés regalar nada, ni un segundo”.

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Vale recordar que el Mundial de Hockey 2026 presenta un formato completamente renovado, con la participación de 32 selecciones. La estructura elimina los cuartos de final y acelera el trayecto hacia las semifinales. La competencia comienza con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Tras esta primera fase, los dos mejores de cada zona acceden a una segunda ronda de grupos. Los dos primeros de cada nuevo grupo obtienen el pase directo a las semifinales. Además, los resultados entre selecciones que ya se hayan enfrentado en la fase inicial se mantienen si vuelven a coincidir en la segunda ronda.

Este sistema, impulsado por la Federación Internacional de Hockey, redefine la importancia de cada partido y elimina una instancia de eliminación directa. Los partidos se juegan en Wavre, Bélgica, y Amstelveen, Países Bajos. En esta edición del torneo, Países Bajos defenderá en casa un título mundial que ya ganó nueve veces. Su principal rival volverán a ser Las Leonas, que fueron subcampeonas del mundo en 2022 y segundas en las dos últimas temporadas de la FIH Pro League, siempre por detrás del equipo neerlandés, que también la superó en París 2024.

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Las Leonas no pudieron ganar en su debut ante Estados Unidos

La selección de Fernando Ferrara, que buscará su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010, integra el Grupo B y disputarán sus partidos de la primera etapa en Bélgica. Tras este debut contra Estados Unidos volverán a jugarán el lunes 17 frente a Alemania (12) y cerrarán la fase de grupos el miércoles 19 contra Escocia (6).

Esta no es la primera vez que Las Leonas y Estados Unidos se veían las caras en un torneo. Ambos elencos mantienen una larga historia de enfrentamientos en el hockey sobre césped. Como representantes del continente americano, estos equipos se cruzaron en numerosas oportunidades, tanto en fases de grupos como en definiciones de torneos importantes. En la final de la Copa Panamericana 2025, Argentina se impuso por 3 a 0 y se consagró campeona del continente, mientras que Estados Unidos celebró su regreso a un Mundial tras no haber clasificado en 2022. En la última participación mundialista de las norteamericanas, en Londres 2018, finalizaron en el puesto 14.

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Los duelos en Mundiales también arrojaron enfrentamientos significativos. En 1994, Argentina superó a Estados Unidos en semifinales y luego fue subcampeona, mientras que las estadounidenses obtuvieron el bronce. En 2006, compartieron el grupo B y el triunfo fue para Las Leonas por 2 a 1. En 2014 volvieron a coincidir en la fase de grupos, con empate 2 a 2, aunque el seleccionado argentino logró imponerse 2 a 1 en el partido por el tercer puesto, con dos goles de Luciana Aymar.

Formaciones:

Argentina: Cristina Cosentino; Sofía Cairó, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Juana Castellaro Morello, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti; Majo Granatto, Zoe Díaz y Julieta Jankunas. Entrenador: Fernando Ferrara.

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Suplentes: Merceces Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Brisa Bruggesser, Lara Casas y Victoria Granatto.

Estados Unidos: Kelsey Bing, Abigail Tamer, Meredith Sholder, Ashley Sessa, Madeleine Zimmer, Reese D’Ariano, Claire Danahy, Leah Crouse, Lauren Wadas, Bethany Dykema y Mia Schoenbeck. Entrenador: David Passmore.

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Suplentes: Jennifer Rizzo, Sophia Gladieux, Ashley Hoffmann, Sanne Caarls, Emma Deberdine, Lucy Adams y Ryleigh Heck.

Estadio: Belfius Hockey Arena (Wavre, Bélgica)

Oficiales del partido:

Sonja Schwede (Oficial técnico)

Jackie Tomlison (Juez de puntuación)

Christian Deckenbrock (Juez de tiempo)

Gareth Greenfield (Árbitro de video)

Hong-Zhen Lim (Árbitro suplente)

El fixture de Las Leonas en el Mundial de hockey:

Argentina 1-1 Estados Unidos

Argentina-Alemania, lunes 17 de agosto a las 12

Argentina-Escocia, miércoles 19 de agosto a las 6

Grupos del Mundial femenino:

Grupo A: Australia, Chile, Japón, Países Bajos.

Grupo B: Argentina, Alemania, Escocia, Estados Unidos.

Grupo C: Bélgica, España, Irlanda, Nueva Zelanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India, Sudáfrica.