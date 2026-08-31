Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”

El ex tenista australiano Pat Cash anunció su compromiso en las redes sociales

Guardar

La leyenda del tenis australiano Pat Cash, conocido tras conquistar Wimbledon en 1987, anunció recientemente su compromiso matrimonial con la cantante y masajista británica Charlotte Hodson. La noticia se difundió mientras Cash trabajaba como analista televisivo en Nueva York durante el US Open.

La declaración pública del ex tenista de 61 años se realizó a través de las redes sociales, donde el ex número 4 del mundo compartió una fotografía junto a su pareja y expresó: “De vez en cuando, la vida te sorprende de la mejor manera posible. Tengo muchísima suerte de saber que, gracias a una increíble serie de coincidencias, encontré a mi alma gemela. No puedo evitar creer que Dios lo tenía todo planeado a la perfección. Ella dijo que sí”. El posteo sumó felicitaciones de colegas y amigos, entre ellos la tres veces campeona de Wimbledon, Boris Becker, quien comentó: “Felicidades a ambos”.

PUBLICIDAD

La relación entre Cash y Charlotte Hodson se hizo pública en el torneo de Wimbledon del año pasado, donde la ex leyenda del tenis australiano se desempeñaba como comentarista. En aquella ocasión, ambos fueron vistos compartiendo momentos en el exclusivo Palco Real, lo que marcó el inicio de una etapa más visible de su vínculo. Desde entonces, la pareja consolidó su relación tanto en el ámbito personal como profesional, según se pudo ver a través de sus redes sociales.

Charlotte Hodson compagina su carrera musical y su labor como masajista terapéutica. Es la voz principal del grupo Chocolate Charlie, banda que ha colaborado con figuras como Westlife, Danii Minogue y Saint Etienne, y que ha formado parte del espectáculo The Pat Cash Experience, una propuesta que fusiona clínicas de tenis con conciertos en vivo. En el entorno deportivo, la británica ha trabajado con atletas como la estadounidense Kayla Day, el tenista Li Tu y el equipo Enduro Motorsports GT, según información recogida por Herald Sun.

PUBLICIDAD

La marca de masajes de Hodson, denominada 8 Elements, permitió que ambos colaboraran desde 2023, fortaleciendo la relación profesional y personal. Además, la artista y terapeuta reside en High Wycombe, localidad desde donde gestiona su trabajo con clientes del ámbito deportivo y artístico.

El extenista australiano Pat Cash posa junto a su prometida tras anunciar su compromiso matrimonial a los 61 años.

En su vida privada, Pat Cash es padre de cuatro hijos. Su primer descendiente nació cuando el tenista tenía 21 años. Posteriormente, mantuvo un matrimonio con Emily Bendit, con quien tuvo hijos gemelos, y previamente fue pareja de la modelo noruega Anne-Britt Kristiansen, madre de sus dos hijos mayores.

PUBLICIDAD

El exdeportista fue abuelo a los 44 años, y en 2014 reveló a The Guardian: “Si no fuera por mis hijos, podría haberme suicidado. Sufrí una depresión severa desde los 19 hasta los 35 años. No es ningún secreto que experimenté con drogas cuando era más joven, pero el verdadero problema era por qué sentía la necesidad de hacerlo. Se debía al estrés que sufría jugando para mi país, a las expectativas que me imponía a mí mismo y a las que los demás tenían de mí. Terminé ingresando en un centro de rehabilitación por depresión. Las cosas mejoraron cuando me retiré”.

En 2023, Cash publicó una foto en Wimbledon junto a sus hijos adultos, manifestando la importancia de tenerlos cerca en momentos significativos. El extenista, que permaneció alejado del foco mediático respecto a su vida privada, ahora celebra un nuevo capítulo junto a Charlotte Hodson. La noticia generó reacciones de afecto y felicitaciones en el mundo del deporte, en especial en Australia, donde plataformas como The First Serve destacaron el anuncio como un “importante triunfo fuera de las canchas” para una de las grandes figuras históricas de la Copa Davis.

PUBLICIDAD

Path Cash anunció su compromiso durante su cobertura en el US Open