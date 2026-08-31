La reacción de Moria Casán al descubrir su habitación renovada: “No lo puedo creer”

Moria Casán recorrió su habitación y su vestidor renovados

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La reacción de Moria Casán ante la transformación de su habitación captó la atención de sus seguidores tras la publicación de un video en su perfil de Instagram. Apenas ingresó al espacio renovado, la artista expresó sorpresa y entusiasmo, acompañados de exclamaciones y risas que marcaron el tono de toda la recorrida. “¡No lo puedo creer! ¡Guau! Qué maravilla”, fueron las primeras palabras que dejó escapar, evidenciando el impacto inmediato de los cambios realizados.

Si bien la diva preserva su intimidad y su casa en Parque Leloir de las miradas públicas, en esta oportunidad decidió compartir la nueva decoración de su dormitorio.

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Durante el recorrido, no escatimó en elogios hacia el trabajo del equipo responsable de la obra. Se mostró especialmente fascinada por la iluminación clara y el papel de pared en tonos pasteles, describiendo el resultado como “hermoso” y “divino”. El entusiasmo fue palpable en cada detalle que observaba, desde la disposición del mobiliario hasta la elección de los materiales. La conductora remarcó la calidad de la terminación y la prolijidad del trabajo, al destacar aspectos como la hermeticidad de las aberturas y la diferencia con las ventanas anteriores.

Al recorrer la habitación, se detuvo en diversos puntos para señalar elementos que le llamaron la atención. Uno de los momentos destacados se produjo al descubrir la ducha en el centro del baño, a la que calificó como “hermosa”. El espacio cuenta con cajones de fácil deslizamiento, una característica que celebró con humor al afirmar que ya no sería necesario hacer “clase de gimnasia” para abrirlos y cerrarlos. La artista también valoró la amplitud generada por la disposición del mobiliario y la posibilidad de incorporar un sillón según su gusto personal.

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La nueva habitación de Moria Casán presenta una cama matrimonial, paredes empapeladas y un techo de madera blanca tras su remodelación.

El nuevo diseño del dormitorio presenta una estética luminosa, con paredes claras y pisos que refuerzan la sensación de amplitud. Las imágenes muestran un ambiente ordenado, con una cama centralizada y ventanas que permiten la entrada de luz natural. El papel de pared con motivos sutiles acompaña la paleta de tonos beige y blanco, creando un entorno sereno y elegante.

La zona del baño fue completamente renovada, integrando un sector de tocador con espejo circular iluminado, muebles blancos y detalles en dorado. La ducha, ubicada en el centro y delimitada por mamparas de vidrio, otorga un aire moderno y funcional al espacio. La distribución favorece la comodidad, con escalones que conectan el dormitorio principal con el área de baño y vestidor.

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Uno de los puntos más valorados fue el sistema de guardado. El vestidor, amplio y bien iluminado, incorpora estantes, cajoneras y zapatero, optimizando cada rincón disponible. La artista, reconocida por su afición a los espejos, celebró la presencia de estos en diversos sectores, lo que contribuye a multiplicar la luz y a ampliar visualmente el ambiente. “Todo lo que nos hacía falta, claro, para mí, obvio”, comentó entre risas, mientras recorría el vestidor.

La remodelada suite de Moria Casán cuenta con un sector de tocador blanco con espejo ovalado y una ducha con mampara de vidrio y detalles dorados.

El proceso de transformación de la habitación implicó la participación activa de Moria, quien compartió sus expectativas y sueños con el equipo encargado de la reforma.

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La intervención incluyó no solo aspectos estéticos, sino también mejoras sustanciales en la distribución y el aprovechamiento del espacio. El equipo de trabajo subrayó cómo la ampliación de determinados sectores permiten incorporar nuevos elementos, como un sillón adicional o zonas específicas de guardado.

Un vestidor recién remodelado con muebles blancos y detalles de madera forma parte de los trabajos de renovación en la propiedad de Moria Casán.

La incorporación de espejos y puntos de luz estratégica favorece tanto la estética como la practicidad, facilitando el desarrollo de actividades cotidianas como vestirse, maquillarse o relajarse. “A mí me encantan los espejos”, dijo la One, dejando traslucir su personalidad arrolladora. El nuevo diseño permite, además, personalizar el ambiente según las preferencias de la diva, con la posibilidad de sumar muebles adicionales o modificar la disposición de ciertos elementos.

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La reacción de Moria ante el resultado final fue de agradecimiento y satisfacción. A lo largo del recorrido, expresó su sorpresa y alegría por cada detalle: “Fantástico para acomodar todas las cosas”. Su respuesta sintetiza el impacto positivo que la renovación tuvo en su día a día, al transformar un espacio habitual en un entorno funcional y a medida.