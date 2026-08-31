Velero Astral llega a La Habana con siete toneladas de ayuda de Open Arms

Miembros de una flotilla que partió de México, junto con trabajadores portuarios locales, descargan ayuda humanitaria a su llegada a la bahía de La Habana en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha asestado un duro golpe a la ya precaria infraestructura energética de la isla, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. Jorge Luis Baños/Pool vía REUTERS

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El velero Astral de la organización española Open Arms arribó el domingo a la bahía de La Habana con siete toneladas de ayuda para hospitales cubanos. La misión, la segunda de la ONG a la isla en poco más de un mes, partió el sábado desde Cancún, México, con material médico, leche en polvo y suministros para hemodiálisis, según informó EFE.

El donativo, cedido por la sociedad civil mexicana, tiene como destino el Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López y el Hospital Pediátrico Universitario Juan Manuel Márquez. La ONG detalló que la carga incluye insumos de primera necesidad, así como equipos específicos para el tratamiento de enfermedades renales en pacientes pediátricos y adultos.

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De acuerdo con EFE, el Astral realizó en julio su primer viaje a Cuba bajo la misión denominada Rumbo a Cuba. En esa ocasión, la embarcación zarpó de Barcelona el 14 de mayo, cruzó el Atlántico y recorrió unos 10.000 kilómetros hasta la capital cubana, donde entregó otras siete toneladas de ayuda. Ese primer envío, valorado en 160.000 euros y financiado por más de cuatro mil donantes, incluyó un sistema fotovoltaico, insumos médicos y un ecógrafo destinados al mismo hospital pediátrico que ahora vuelve a recibir asistencia.

Óscar Camps, fundador de Open Arms, explicó a EFE los motivos de este segundo viaje: “Cuando llegamos en julio, vimos de cerca lo que estaba pasando en los hospitales y, sobre todo, lo que faltaba. Podríamos haber terminado la misión y volver a casa, pero cuando sabes exactamente qué necesitan y que puedes hacer algo, ya no puedes decir que no lo sabías. Por eso hemos vuelto”.

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La llegada del Astral generó expectación en el puerto de La Habana entre residentes y curiosos, quienes preguntaban por la tripulación y la carga. Según observó EFE, el desembarco de la ayuda está programado para este lunes, cuando se prevé un acto de bienvenida con autoridades locales. La distribución de los donativos a los centros hospitalarios tendrá lugar el miércoles, permitiendo a la tripulación revisar el impacto del apoyo entregado en julio.

Un barco con activistas y miembros de una flotilla procedente de México que transporta ayuda humanitaria llega a la bahía de La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Qué es Open Arms y cuál es el objetivo de la misión

Open Arms opera desde 2015 en escenarios de crisis humanitaria, especialmente en el mar Mediterráneo, donde ha participado en operaciones de rescate de migrantes y refugiados. Según cifras de la propia organización, desde su fundación han salvado más de 70.000 vidas en el Mediterráneo central.

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La iniciativa hacia Cuba tiene como objetivo, además de entregar recursos esenciales, visibilizar el impacto que genera el bloqueo económico de Estados Unidos en la capacidad de respuesta de la isla ante sus necesidades sanitarias. El propio Óscar Camps subrayó la importancia de conocer de primera mano las carencias de los hospitales y actuar conforme a esa realidad.

La llegada del velero generó expectación en el puerto

Durante la maniobra de atraque en el Terminal de Cruceros, la agencia EFE recogió testimonios de habitantes como Lázaro Jubel, quien valoró el esfuerzo de la tripulación: “Tiene mérito haber salido de Cancún con ese velero. Esas aguas son puro mareo”, comentó, y añadió: “pero falta nos hace la ayuda”.

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El retorno del Astral a Barcelona está previsto tras la entrega de la ayuda y la evaluación de la misión anterior. Según la ONG, la continuidad de estas acciones dependerá de la respuesta de la sociedad civil y de las necesidades observadas en los hospitales cubanos.