Los Leones tuvieron un debut perfecto en el Mundial de hockey: vencieron 3-0 a Japón

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El debut de los Leones en el Mundial de hockey sobre césped 2026 dejó un resultado contundente y una señal de confianza para el grupo dirigido por Lucas Rey. El seleccionado argentino masculino superó a Japón por 3 a 0 en la ciudad neerlandesa de Amstelveen, en el primer encuentro del Grupo A, mostrando un rendimiento que, aunque tuvo momentos de dificultad en el juego colectivo, alcanzó la solidez gracias a la calidad individual de sus figuras.

La apertura del marcador llegó tras una jugada que combinó precisión y lectura de espacios. Lucas Toscani, jugador con experiencia en la liga neerlandesa, concretó el primer tanto a los 6 minutos del segundo cuarto. La acción nació de un flick cruzado para Nicolás Keenan, quien controló y envió la bocha al área, donde Toscani apareció para desviar y marcar.

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A lo largo del encuentro, Argentina mantuvo el control de las acciones. El equipo se adueñó del ritmo, imponiéndose en la posesión y limitando los avances del conjunto asiático. El dominio albiceleste se reflejó en la tranquilidad con la que gestionaron la ventaja, sin perder el orden ni la ambición ofensiva.

Los Leones se aseguraron la victoria en su primera presentación ante Japón en el Mundial de hockey (@hockey.worldcup)

En los minutos finales, la presión japonesa generó espacios que los Leones supieron aprovechar. Con Japón adelantando líneas en busca del empate, los sudamericanos encontraron oportunidades a partir de transiciones rápidas. Un flick largo de Nicolás Della Torre para Maico Casella estuvo cerca de ampliar la diferencia, anticipando lo que vendría.

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El segundo gol se produjo a los 8 minutos del último cuarto. Entre rebotes y una serie de intentos dentro del área, Lucio Méndez Pin capturó la bocha y la envió al fondo del arco con un revés vertical. La anotación trajo calma y dejó a Argentina cerca de asegurar el triunfo.

El seleccionado masculino sumó tres unidades con una diferencia importante, antes de medirse con el anfitrión (@hockey.worldcup)

A falta de solo 3 minutos para el final, una maniobra colectiva selló el resultado. Martín Ferreiro se lució en el traslado y la asistencia, habilitando a Méndez Pin. Tras el remate de este último, Casella encontró la pelota servida y la empujó con seguridad para establecer el 3 a 0 definitivo.

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Con este resultado, Los Leones arrancan el torneo con tres puntos y un saldo favorable de goles, elemento clave en una competencia de formato renovado. La victoria ante Japón representa más que un buen inicio: es un envión anímico para un plantel que busca mejorar lo hecho en su última participación mundialista, cuando terminó en el noveno lugar.

El próximo compromiso para el equipo argentino será frente al seleccionado local, Países Bajos, el martes 18 a las 13:00 (hora argentina). Luego, el jueves 20 a las 7:30, el rival será Nueva Zelanda, completando así la primera fase del Grupo A.

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El combinado nacional cerró el encuentro con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella (Photo by Koen van Weel/ANP/AFP)

La edición actual del certamen mundialista introduce variaciones sustanciales respecto a torneos anteriores. Por primera vez, 32 selecciones compiten desde la fase inicial, divididas en cuatro grupos de cuatro equipos. Este esquema elimina los cuartos de final y acelera la llegada a las semifinales. Los dos mejores de cada zona avanzan a una segunda ronda de grupos, donde vuelven a enfrentarse, pero conservan los resultados de la primera fase si ya se han cruzado previamente. Solo los dos primeros de esa nueva instancia acceden a las semifinales.

Este nuevo sistema busca aumentar la competitividad y reducir el margen de error. Para los equipos, cada partido adquiere un valor decisivo, ya que los puntos pueden arrastrarse y definir el acceso a las instancias finales. La dinámica obliga a una concentración máxima desde el primer encuentro, sin espacio para tropezones.

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El seleccionado argentino masculino se planteó el objetivo de regresar al podio por primera vez desde 2014. Para lograrlo, deberá superar a rivales de gran jerarquía en su grupo y en el trayecto posterior. Entre los principales candidatos figuran Alemania, actual campeona del mundo; Países Bajos, reciente ganadora del oro en los Juegos Olímpicos, y Bélgica, última campeona de la FIH Pro League.

Formaciones:

Argentina: Tomás Santiago; Tadeo Marcucci, Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre; Matías Rey, Thomas Habif, Joaquín Toscani; Tomás Domene, Bautista Capurro y Lucio Méndez Pin. Entrenador: Lucas Martín Rey.

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Japón: Takashi Yoshikawa; Hyota Yamada, Manabu Yamashita, Yamato Kawahara, Raiki Fujishima; Kaito Tanaka, Taiki Takade, Hiro Saito; Kazumasa Matsumoto, Koji Yamasaki y Kosei Kawabe. Entrenador: Yoshihiro Anai.

Estadio: Wagener (Amstelveen, Países Bajos)

El fixture de Los Leones en el Mundial de hockey:

Argentina 3-0 Japón

Argentina-Países Bajos, martes 18 de agosto a las 13:00

Argentina-Nueva Zelanda, jueves 20 de agosto a las 7:30

Grupos del Mundial masculino:

Grupo A: Argentina, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda

Grupo B: Bélgica, Francia, Alemania, Malasia

Grupo C: Australia, España, Irlanda, Sudáfrica

Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán, Gales