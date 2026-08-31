El Salvador

El Salvador documenta 1,966 casos acumulados de desaparecidos de la guerra de los 80 y más de 600 perfiles de ADN forense

El registro oficial corresponde a junio de 2025 a mayo de 2026 e incluyó 104 casos nuevos, según informó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños, Niñas y Personas Desaparecidas de El Salvador

Tres personas vistas desde arriba y de espaldas sostienen el retrato enmarcado de un joven.
Una familia salvadoreña sostiene la fotografía enmarcada de su pariente desaparecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que, entre junio de 2025 y mayo de 2026, documentó 1,966 casos acumulados de personas que desaparecieron en contexto del conflicto armado, que tuvo lugar entre 1980 y 1992.

La instancia reporta que para el mismo periodo que comprende su memoria de labores, brindó asistencia en procesos migratorios y humanitarios y acompañó retornos de nacionales, incluidos repatriados, personas en situación de vulnerabilidad y menores no acompañados.

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB-CONABÚSQUEDA) documentó 1,966 casos acumulados de personas desaparecidas durante el conflicto armado de El Salvador, incluidos niñas, niños y adultos. En el último año, se abrieron 104 casos nuevos.

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En materia forense, se tomaron 100 muestras de ADN, con lo que se superaron los 600 perfiles genéticos acumulados, y se realizaron 61 tomas para identificación directa, lo que permitió avanzar en la verificación de vínculos familiares y la identificación de restos humanos, detalla la más reciente memoria de labores.

En atención psicosocial, más de 300 familiares de personas desaparecidas participaron en 33 talleres enfocados en el fortalecimiento emocional y comunitario y en la búsqueda de la verdad.

Además, se concretaron ocho reencuentros familiares, presenciales y virtuales, que beneficiaron a 656 familias afectadas por la desaparición forzada. A nivel internacional, se logró la localización de 58 salvadoreños mediante acciones coordinadas a través de la Red de Corresponsales.

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Infografía ilustrada sobre la recolección de muestras de ADN y el registro de 600 perfiles genéticos en El Salvador.
La memoria de labores de El Salvador registra la acumulación de 600 perfiles genéticos y 61 tomas para la identificación directa de restos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades de memoria histórica y fortalecimiento institucional

El trabajo de memoria histórica incluyó actividades conmemorativas y de sensibilización. Se destacó el IV Concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, que reunió a más de 500 personas en homenaje a las víctimas de desaparición forzada, y la conmemoración del Día de la Niñez Desaparecida, con más de 300 asistentes y la participación de instituciones nacionales e internacionales. También se desarrolló la exposición Tejiendo Historias, que mostró bordados elaborados por familiares de desaparecidos, y se publicó la vigésima edición de la revista Re-cordis.

Además, se entregaron canastas alimentarias a más de 200 familiares (de personas que continúan la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto) con prioridad para adultos mayores y niños en situación vulnerable.

En fortalecimiento institucional, el ministerio avanzó con el proyecto Uniendo Historias en coordinación con la Cooperación Catalana al Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se digitalizaron y sistematizaron archivos de la Corte Suprema de Justicia, se alimentó el Registro Nacional de Información de Personas Adultas Desaparecidas y se concluyó el Plan Nacional de Búsqueda. También se organizó un curso especializado en Antropología Forense con la participación de universidades nacionales e internacionales, dirigido a operadores de justicia y técnicos de búsqueda.

Visas, refugio y asistencia consular

Durante el período analizado, se brindó apoyo y orientación a 22 salvadoreños en procesos de solicitud de visas humanitarias, con la gestión de cartas de respaldo para citas de emergencia. En el ámbito de refugio, se analizaron y resolvieron 44 solicitudes de condición de persona refugiada, conforme a la normativa nacional e internacional.

La Cancillería salvadoreña cuenta con une espacio equipado para la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER). (Foto archivo, cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La Cancillería salvadoreña cuenta con une espacio equipado para la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER). (Foto archivo, cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La atención a salvadoreños privados de libertad incluyó la asistencia a 1,908 personas detenidas en procesos migratorios, a quienes se ofreció acompañamiento consular, apoyo en la comunicación con familiares y gestión de repatriación.

También se dio seguimiento a 56 salvadoreños privados de libertad por sentencia penal o pena capital, con acompañamiento jurídico durante su proceso.

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