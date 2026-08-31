Jamie Foxx reveló la gravedad de su crisis de salud en 2023: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”

Jamie Foxx reveló en el podcast Baby, This Is Keke Palmer cómo atravesó su crisis de salud de 2023 y su recuperación en el hospital Piedmont de Atlanta (Captura de video: YouTube/@BabythisisKekePalmer)

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En el podcast Baby, This Is Keke Palmer, el actor y músico Jamie Foxx habló sobre los momentos más oscuros de la crisis de salud que atravesó en 2023 y reveló los detalles de su recuperación.

Sentado junto a su hija Corinne Foxx, quien fue una pieza central en ese proceso, el ganador del Oscar por Ray describió la confusión, el miedo y el humor que convivieron durante su internación en el hospital Piedmont de Atlanta.

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La conversación con la conductora Keke Palmer permitió conocer una experiencia personal poco habitual en la trayectoria pública del actor, quien relató el desconcierto que sintió al despertar sin comprender qué había ocurrido y cómo recurrió al humor, una herramienta habitual en su carrera, para afrontar la situación médica.

La comedia como ancla

Cuando los médicos realizaban controles de bienestar, el actor de 58 años respondía con chistes. En lugar de dar su nombre, dijo ser Denzel Washington. Cuando le explicaron que había sufrido un derrame cerebral, respondió con monólogos improvisados.

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Foxx contó que respondió con chistes y dijo ser Denzel Washington o Dave Chappelle cuando los médicos evaluaban su estado tras el derrame cerebral (Captura de video: YouTube/@BabythisisKekePalmer)

“Cuando venían y me preguntaban quién era, yo era alguien diferente”, relató el actor en el podcast. También recordó que “decía que era Dave Chappelle. Alguien me dijo que había tenido un derrame. Yo decía: ‘¿Cómo que Dave Chappelle tuvo un derrame?’”

Ese mecanismo no era evasión, sino el único lenguaje con el que Foxx sabe procesar el mundo. El problema fue que los médicos no siempre podían distinguir si el paciente estaba lúcido o no. “No sabían si mi padre estaba bien o no”, admitió Corinne entre risas, al recordar la escena del ingreso.

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Una enfermera del hospital le reveló al actor, tiempo después, la gravedad real de lo que había enfrentado: “Menos del 3% de quienes ingresan con mi diagnóstico salen caminando”.

Corinne, la hija que tomó el control

Mientras Jamie Foxx lidiaba con su recuperación, Corinne Foxx asumió un rol que ningún hijo imagina tener que cumplir. El médico que atendió al actor le dijo después: “Sin ella, no estarías aquí”.

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Corinne Foxx asumió un papel central en la recuperación de Jamie Foxx y un médico le aseguró que sin ella el actor no estaría vivo (Captura de video: YouTube/@BabythisisKekePalmer)

Su padre la describió como “Michael Corleone”, en referencia al personaje de “El Padrino” que abandona su vida tranquila para proteger a su familia cuando el peligro golpea.

“Nunca estás lista para cuidar a tu padre”, reconoció Corinne en el podcast. Explicó que, aunque no se sentía preparada para asumir el cuidado de su padre, cuando la situación se presentó se concentró por completo en acompañarlo durante su recuperación y ayudarlo a superar ese momento.

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Corinne explicó que no había experimentado anteriormente el impacto negativo de la exposición en internet y consideró que la situación no tenía el carácter extraordinario que algunas personas le atribuían, sino que se trataba de una experiencia profundamente humana. La decisión de no revelar información médica de su padre fue deliberada: “No era mi lugar hacerlo”.

El dúo en pantalla y los nuevos proyectos

La experiencia de casi perder a su padre resignificó para Corinne el trabajo que comparte con él en Beat Shazam, el programa de FOX que este verano llega a su episodio número 100 y que acumuló más de USD 10 millones en premios entregados a los participantes. “Ya era muy agradecida, pero ahora es una bendición enorme poder trabajar con tu familia”, afirmó.

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Corinne Foxx dijo que decidió no divulgar la información médica de Jamie Foxx mientras enfrentaba rumores, teorías de conspiración y pedidos de registros en internet (REUTERS)

Desde la empresa de producción que dirige, Corinne también avanza en nuevos proyectos. Uno de ellos es una serie de terror sobre fenómenos paranormales, desarrollada junto a los hermanos Hayes, creadores de la saga The Conjuring.

El otro involucra al actor Michael Ealy, aunque los detalles permanecen bajo reserva. “Vendimos en un momento en que vender es casi imposible”, señaló Jamie Foxx sobre el trabajo de su hija al frente de la compañía.

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La gratitud que cambió la perspectiva

Al despertar en rehabilitación, Foxx reconoció que su primera reacción no fue de alivio. “Me dijeron que tenía una segunda oportunidad. Yo dije: ‘¿Y qué tenía de malo la primera?’”, contó.

Jamie Foxx volvió al hospital para agradecer a las 60 enfermeras que lo atendieron y celebró en rehabilitación el compromiso de Corinne Foxx con Joe en Chicago (REUTERS)

Con el tiempo, esa resistencia se transformó. Volvió al hospital para agradecer a las 60 enfermeras que lo atendieron durante su internación, muchas de las cuales no recordaba por el estado en que se encontraba.

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El compromiso con Corinne de su yerno Joe también ocurrió durante ese período, en un parque de Chicago donde el joven preparó la propuesta con una nota secreta en su teléfono para que una desconocida grabara el momento. La pareja celebró después en la habitación de rehabilitación de Foxx.