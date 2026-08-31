La economía de Milei mantiene las dos velocidades: qué pasó en los gobiernos anteriores

Se observa una composición que expone una recuperación más intensa en productividad y producción que en generación de puestos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía argentina creció 5,1% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023, pero el repunte quedó sostenido por sectores que concentran 42% del empleo total, sin arrastrar todavía a las ramas donde trabaja la mayor parte de la población.

La mejora del nivel de actividad tuvo como base actividades que explican 55% del Producto Bruto Interno (PBI), una composición que expone una recuperación más intensa en productividad y producción que en generación de puestos de trabajo.

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El mapa sectorial del crecimiento muestra una novedad. Las ramas que avanzaron frente a la primera mitad de 2023 no forman un bloque marginal ni aislado: reúnen 42% del empleo total. Ese dato marca que el rebote dejó de apoyarse en nichos muy acotados y ganó espesor dentro de la estructura económica.

Las ramas que avanzaron frente a la primera mitad de 2023 no forman un bloque marginal ni aislado: reúnen 42% del empleo total

Aun así, la mejora no alcanzó con la misma fuerza a los sectores más intensivos en trabajo, que siguen por debajo de sus niveles previos. Para muchos economistas, esa dualidad plantea la necesidad de “ajustes” en la política económica para que se reactive la industria, que no logra reacomodarse plenamente a la propuesta oficial de desregulaciones, quita de subsidios y de protección frente a la competencia externa, en el marco de la apertura de la economía, y se revierta la caída del empleo asalariado privado y se impulse el consumo.

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Desempeño por gobierno desde la salida de la convertibilidad

El desempeño a “dos velocidades” fue una característica que también se observó en los tres gobiernos precedentes, más allá de que para muchos economistas y consultores se trata de un fenómeno exclusivo al actual Gobierno.

El desempeño a “dos velocidades” fue una característica que también se observó en los tres gobiernos precedentes

Cristina Fernández de Kirchner: después de una primera presidencia en la que 12 de 15 grandes sectores de actividad por valor agregado de producción aumentaron respecto del nivel heredado del gobierno de Néstor Kirchner, con una representatividad de 85,3% del PBI y 93,6% del empleo total: asalariado e independiente, registrado e informal, el segundo mandato terminó con 11 sectores que crecieron y una contribución de 53,1% al PBI y 61,8% al empleo, mientras que los cuatro que cayeron (Explotación de Minas y Canteras (MyC), Industria Manufacturera (IM), Construcción y Comercio y reparaciones (CyR)) significaron 46,9% del PBI y 38,2% del empleo.

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Mauricio Macri: el gobierno de Cambiemos -el primero no peronista que completó su mandato en más de 80 años- finalizó con solo ocho sectores que crecieron, pero con una representatividad de 44,9% del PBI y 46,9% del empleo total, en tanto los siete que se vieron afectados por una economía menos regulada y con mayor apertura comercial (MyC, IM, Construcción, Electricidad, gas y agua, CyR, Intermediación Financiera (IF) y Servicios personales comunitarios y en casas de familia (Spcycf)) representaban 55,1% del PBI y 53,1% de los puestos de trabajo.

Alberto Fernández: su gestión, que comenzó con un cambio de política y debió enfrentar la crisis del Covid-19, concluyó con nueve sectores en alza, representativos de 69,5% del PBI y 70,2% del empleo, mientras que los seis grandes agregados restantes (Agro, Pesca, Hoteles y Restaurantes, Transporte y Comunicaciones, IF y Spcycf) significaron 30,5% del PBI y 29,8% del empleo remunerado en toda la economía.

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La situación actual

La tensión entre crecimiento y empleo quedó expuesta también en el debate público. Martín Vauthier, economista y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sostuvo en la red X que el actual ciclo expansivo acumuló 27 meses consecutivos hasta junio y se convirtió en el más largo de los últimos 15 años.

Martín Vauthier, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sostuvo en la red X que el actual ciclo expansivo acumuló 27 meses consecutivos hasta junio y se convirtió en el más largo de los últimos 15 años

Según afirmó, la singularidad de esta etapa radica en que la expansión ocurre junto con una mejora de los fundamentos macroeconómicos, entre ellos el fortalecimiento del balance del BCRA, la reducción de la deuda del Tesoro, la baja de impuestos y regulaciones y un marco normativo más favorable para la inversión, la formalización del empleo y el ahorro.

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La otra lectura puso el foco en la composición de esa mejora. El economista Julián Yosovitch escribió en X que “no hay crisis de empleo”, aunque advirtió que desde noviembre de 2023 los sectores que más puestos de trabajo generan -comercio, industria y construcción- todavía no lograron recuperarse. Según destacó, el resto de la economía ya opera casi 10% por encima de aquel nivel, pero ese impulso no se trasladó con la misma intensidad al mercado laboral. A partir de ese cuadro, consideró que una tasa de desempleo de 7,8% no configura por sí sola una crisis laboral, aunque sí refleja una recuperación desigual.

Los datos del Indec

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostraron que en junio de 2026 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba interanual de 2,7%, con avances en 12 de los 15 sectores relevados. Las mayores variaciones correspondieron a pesca, con 247,6%; explotación de minas y canteras, con 15,6%; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 4,6 por ciento.

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El organismo resaltó que minería y agro fueron las actividades de mayor incidencia positiva sobre el EMAE y explicaron en conjunto 1,1 puntos porcentuales del crecimiento de junio. El dato refuerza un patrón que se consolidó a lo largo del semestre: la expansión encontró su principal sostén en sectores primarios, exportadores o de alta productividad relativa.

El bloque de actividades que mostró mejoras frente al primer semestre del último año del gobierno de Alberto Fernández incluye agro, pesca, minería, electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y empresariales, enseñanza y salud. En conjunto, esas ramas explican 55% del PBI y 42% del empleo total.

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Por el contrario, acusan retrocesos industria manufacturera, construcción, comercio y reparaciones, hoteles y restaurantes, administración pública, y actividades personales en comunas y hogares. Ese grupo explica 45% del PBI, y 58% del empleo total.

La diferencia ayuda a entender el tipo de recuperación que reflejan los datos: ramas con capacidad para expandir producto, exportaciones y márgenes de productividad, aunque con menor intensidad laboral que los grandes sectores del mercado interno.

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Las ramas que primero se recuperan son las que tienen más capacidad para expandir producto, exportaciones y márgenes de productividad, aunque con menor intensidad laboral que los grandes sectores del mercado interno

La disparidad se vuelve más visible al observar cada actividad por separado. La minería, que encabezó la incidencia positiva sobre el EMAE, aporta menos de 0,5% del empleo total. La intermediación financiera, con un crecimiento cercano a 20% en el semestre, representa solo 1,3% de los puestos de trabajo. El agro, pese a un salto superior a 70%, explica 5,7% del empleo. Son motores efectivos para empujar el PBI, aunque insuficientes por sí solos para modificar con rapidez el pulso ocupacional de toda la economía.

Del otro lado quedaron los sectores que concentran la mayor parte del empleo y que no acompañaron el rebote general. La industria manufacturera cayó 11,8% en el semestre; la construcción, 13,4%; el comercio, 5,6%; la administración pública, 3%; y otras actividades y casas particulares, otro 3%. Ese conjunto aporta 41% del PBI y concentra 51% del empleo total.

El peso de esas ramas en la ocupación explica por qué la mejora de la actividad no se tradujo de forma homogénea en los ingresos ni en la percepción social. El comercio reúne 18,8% del empleo total; la industria, 11%; la construcción, 7,9%; la administración pública, 7,3%; y otras actividades y casas particulares, 13%. Entre todos suman 58% de los puestos de trabajo, aunque generan apenas 33% del PBI. Cuando esos sectores no reaccionan, el crecimiento aparece en los agregados, pero pierde fuerza en la vida cotidiana de los hogares.

La consultora LCG destacó que la industria, pese a algunas mejoras mensuales, todavía promedia una caída anual de 1,9%. La construcción, después de un rebote en mayo, volvió a retroceder en junio. El comercio siguió afectado por la debilidad del consumo, un factor que condiciona a uno de los principales empleadores del país.

La industria, pese a algunas mejoras mensuales, todavía promedia una caída anual de 1,9%. La construcción, después de un rebote en mayo, volvió a retroceder en junio (LCG)

Entre los sectores más dinámicos, las señales privadas mostraron un cuadro más favorable. La Fundación Libertad resaltó que el Índice de Producción Minero avanzó 11,4% interanual y que el Índice de la Cadena Agropecuaria (IACA) registró una suba de 10,9%. También remarcó que el superávit comercial del semestre alcanzó USD 13.923 millones, en línea con el mejor desempeño de las actividades exportadoras.

Mejora del financiamiento a pyme

La firma VetaCap agregó otro elemento al escenario con una mejora del financiamiento pyme. Según su relevamiento, el volumen Epyme mostró una suba de 4,8% mensual y de 65% interanual, mientras la tasa nominal anual vencida se ubicó en 25,6%, un nivel 17,6% inferior al de 2025. Ese alivio financiero podría ofrecer mejores condiciones para capital de trabajo e inversión en segmentos que todavía no consolidaron una recuperación sostenida.

Las señales de consumo siguen mostrando esa misma heterogeneidad. Los patentamientos de vehículos crecieron 7,2% mensual, una mejora que reflejó mayor dinamismo en algunos bienes durables. El consumo masivo mantuvo su contracción, un dato que volvió a marcar la distancia entre el rebote de ciertos sectores y la situación de las actividades más ligadas al mercado interno.

La evolución de la segunda mitad del año dependerá de si el impulso de los sectores que ya explican más de 40% del empleo logra extenderse hacia comercio, industria y construcción, tres ramas que conservan la mayor capilaridad laboral de la economía argentina.