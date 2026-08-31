Las Leonas llegaron a la Argentina tras ganar el Mundial de hockey: “Un sueño hecho realidad”

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Las campeonas del mundo ya están en Argentina. Las Leonas, que vienen de conquistar el tercer título de su historia en el Mundial de hockey, llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 6 de la mañana y fueron recibididas por decenas de personas entre familiares, amigos y fanáticos, que le dieron una cálida bienvenida al plantel que superó en la definición de la Copa del Mundo a los Países Bajos.

Majo Granatto, una de las capitanas del equipo, fue la primera que apareció en escena con el trofeo que el seleccionado conquistó en sus manos. Luego de ella, el resto del grupo que aprovechó para celebrar en medio del aeropuerto el nuevo título mundial que tardó 16 años, tras aquella consagración del combinado argentino en Rosario 2010 de la mano de Luciana Aymar.

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“Fue un sueño hecho realidad. Fue la mejor final que jugamos en año, con determinación. Es una sensación hermosa. No se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos”, dijo Granatto. “Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona”, dijo en relación a la presencia de Aymar en los festejos del campeonato. La leyenda del hockey viajó invitada por la FIH (Federación Internacional de Hockey) y estuvo en las semifinales que Las Leonas vencieron a Australia y en la definición contra las neerlandesas.

Las Leonas jugaron de gran forma y se repusieron al tanto de los Países Bajos en la parte final del partido gracias a un desvío en un córner corto de la propia Granatto. Luego del 1-1 en el tiempo regular, el duelo por la Copa del Mundo se definió en penales australianos.

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“Este grupo es increíble. Son mi familia. Tener placer y tener buen clima es mágico. Decir somos campeonas del mundo es muy lindo. Que salgamos campeonas demostró el trabajo del cuerpo técnico”, dijo Julieta Jankunas.

La tanda tuvo como principal figura a la Cristina Cosentino, la arquera argentina, y a las que lograron anotar: Vicky Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó. La China sostuvo el cero en dos ejecuciones decisivas y el equipo acertó tres de sus cuatro turnos para cerrar la serie. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara había quedado en desventaja cuando Yibbi Jansen abrió el marcador al final del segundo cuarto. Lejos de desordenarse, Las Leonas empujaron a las locales contra su arco y lograron el empate después de siete córners cortos.

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La consagración en Wavre-Amstelveen se sumó a las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010, las tres en finales ante el mismo rival. Con ese recorrido, Argentina quedó por delante de Australia y Alemania, que acumulan dos títulos cada una.

El seleccionado neerlandés ganó nueve Mundiales: 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022. Además disputó otras cinco finales, en 1981, 1998, 2002, 2010 y 2026, sobre un total de 16 ediciones. Ese dominio explica la dimensión del título argentino: Países Bajos solo faltó en las definiciones de 1976, cuando jugaron Argentina y Alemania, y de 1994, cuando la final enfrentó a Argentina y Australia. En los Juegos Olímpicos, suman cinco medallas doradas, dos de plata y tres de bronce.

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Las Leonas alcanzaron su tercera estrella mundial después de dos finales perdidas y una revancha histórica. El camino de Argentina hasta este tercer título incluyó primero dos frustraciones consecutivas. En Mandelieu 1974 cayó 1-0 ante Países Bajos y en Berlín 1976 perdió 2-0 frente a Alemania.

Sofía Cairo ya anotó el penal que le dio el título a Las Leonas en elMundial (EFE/EPA/BAS CZERWINSKI)

La siguiente oportunidad llegó en Dublín 1994, pero Australia volvió a cerrar el paso con un 2-0 en la final. La primera vuelta olímpica recién apareció en la cuarta chance, en Perth 2002. Aquel equipo dirigido por Sergio Cachito Vigil empató 1-1 con un gol de Inés Arrondo y resolvió la definición por penales con un 4-3. Los aciertos de Burkart, en dos ocasiones, Margalot y Rognoni sellaron una serie de ocho lanzamientos por lado.

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Ocho años más tarde, el segundo título fue en casa. En Rosario 2010, el seleccionado conducido por Chapa Retegui derrotó 3-1 a las neerlandesas con dos tantos de Carla Rebecchi y uno de Noel Barrionuevo.

El seleccionado femenino de hockey sobre césped reúne, además de sus tres Mundiales, tres medallas olímpicas de plata: Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020. También obtuvo tres bronces: Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024. A ese palmarés se agregan siete conquistas en el Champions Trophy. Esa continuidad ubica a Las Leonas entre los equipos más ganadores del deporte argentino.

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