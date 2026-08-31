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Quién es Mike Gordon, el ejecutivo detrás de la transformación de Liverpool

La nueva valuación del club abrió paso a una revisión sobre la conducción que articuló estrategia empresarial, ampliación del estadio y rediseño del proyecto futbolístico

Un hombre con barba corta, gorra negra y sudadera gris mira hacia la izquierda
La venta parcial de Liverpool FC con una valuación de USD 7.400 millones volvió a poner el foco en Mike Gordon y en el modelo de Fenway Sports Group (YouTube: @Forbes)
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La venta parcial de Liverpool FC en agosto de 2026, con una valuación de USD 7.400 millones marcó un nuevo capítulo en la historia del club y renovó el debate sobre el modelo de gestión que lideró Fenway Sports Group (FSG) desde 2010.

El ingreso del consorcio 1892 Holdings, encabezado por Amit Bhatia y con la participación del empresario Jeff Bezos, instaló interrogantes sobre el futuro institucional y deportivo de la entidad de Anfield, cuyo rumbo estuvo asociado en los últimos años a la influencia de Mike Gordon.

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Según informó Forbes, la influencia de Gordon dentro de la estructura de mando lo ubicó entre los ejecutivos más asociados al proceso que combinó expansión comercial, obras de infraestructura y planificación deportiva de largo plazo.

La publicación estadounidense subrayó que “Liverpool siempre se construyó pensando más allá de una temporada y tomando decisiones con la mirada puesta en el largo plazo”, en palabras del propio Gordon, al anunciarse la venta minoritaria del club.

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Un hombre con gorra roja y chaqueta deportiva sonríe y saluda con la mano levantada junto a otro joven con chaqueta del Liverpool FC
Forbes ubicó a Mike Gordon entre los ejecutivos más asociados a la expansión comercial, las obras de infraestructura y la planificación deportiva de Liverpool FC (YouTube: @Forbes)

El acuerdo con 1892 Holdings implicó la transferencia de entre el 30 % y el 40 % de las acciones, aunque FSG retuvo la mayoría accionaria y el control operativo de la institución.

El nuevo consorcio, liderado por Bhatia, sumó a figuras como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y al cofundador de Facebook, Eduardo Saverin.

De acuerdo con BBC, Bhatia asumirá como vicepresidente y se integrará al directorio ampliado del club, mientras que Bezos no ocupará cargos ejecutivos. Este movimiento no solo modificó la composición societaria sino que reavivó la discusión sobre la continuidad del modelo de gestión que impulsó la expansión de Liverpool durante más de una década.

Dos hombres sostienen un trofeo de plata con cintas rojas dentro de la cabina de un avión
La operación cerrada en agosto de 2026 dejó a 1892 Holdings con entre el 30% y el 40% de Liverpool FC y reabrió el debate sobre el equilibrio de poder en el club (YouTube: @Forbes)

El recorrido previo en las finanzas

Antes de su desembarco en el deporte, Gordon desarrolló su carrera en el sector financiero de Boston. Estudió en Tufts University y trabajó en Fidelity Investments, donde estuvo vinculado a la gestión de fondos de inversión.

Más tarde cofundó Vinik Asset Management junto a Jeffrey Vinik, en una trayectoria que lo integró al circuito financiero de la ciudad. Ese antecedente ayuda a explicar el tipo de mirada que luego trasladó a Liverpool, con eje en la evaluación de activos, la planificación de largo plazo y la administración de recursos.

Cuatro personas con traje formal posan en el césped de un estadio de fútbol sosteniendo el trofeo plateado de la Premier League
Antes de su desembarco en Liverpool FC, Mike Gordon desarrolló su carrera en Boston, estudió en Tufts University y trabajó en Fidelity Investments (YouTube: @Forbes)

La compra de Liverpool y la apuesta de FSG

La compra de Liverpool por parte de FSG en 2010, por unos USD 475 millones, marcó el inicio de ese proceso. De acuerdo con Forbes, Gordon viajó a la ciudad inglesa para evaluar el potencial del club en un momento en que arrastraba años lejos de su ciclo de mayor dominio.

La apuesta incluyó el valor comercial de una marca global con margen para crecer. Liverpool conservaba una base internacional de seguidores y una identidad con peso propio dentro del fútbol europeo, aunque todavía tenía espacio para expandir ingresos, modernizar su estructura y recuperar presencia regular en la pelea por los grandes torneos.

Tres hombres vestidos con traje y corbata permanecen sentados en la grada de un estadio
La compra de Liverpool por parte de Fenway Sports Group en 2010 por unos USD 475 millones inició una etapa centrada en el crecimiento de la marca global y la modernización del club (YouTube: @Forbes)

Las decisiones que ordenaron el cambio

La gestión del grupo apuntó a fortalecer la estructura ejecutiva, ampliar la capacidad del estadio y consolidar una política deportiva sostenida.

Dentro de esa línea se inscribió la contratación de Jürgen Klopp en 2015, una decisión vinculada a la reconstrucción competitiva del plantel y al regreso del club a la disputa por los principales torneos. Ese esquema también buscó coordinar el trabajo entre la conducción ejecutiva, el departamento de fútbol y el área de análisis.

Un hombre con gorra, gafas de sol y camiseta roja de fútbol sujeto a las barandillas de una escalerilla de avión sobre la pista de asfalto
La gestión de Fenway Sports Group en Liverpool FC fortaleció la estructura ejecutiva, amplió Anfield y articuló el trabajo entre la conducción, el departamento de fútbol y el área de análisis (YouTube: @Forbes)

Los resultados deportivos y económicos

Los resultados deportivos fueron una de las expresiones más visibles del cambio. Liverpool ganó la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020, mientras que en 2025 sumó otro título local bajo la conducción de Arne Slot.

El crecimiento también se reflejó en los números del negocio. Los ingresos del club pasaron de alrededor de USD 300 millones en la temporada 2010-11 a USD 911 millones en 2024-25. A la vez, la remodelación de Anfield agregó 16.000 asientos y elevó la capacidad a 61.276 espectadores.

Plano medio de un hombre con barba y gorra azul con el escudo del Liverpool FC que sonríe en un estadio
La contratación de Jürgen Klopp en 2015 impulsó la reconstrucción competitiva de Liverpool FC, que ganó la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020 (YouTube: @Forbes)

La nueva etapa del club

La llegada de 1892 Holdings abre un escenario diferente para Liverpool FC, que iniciará la temporada 2026-2027 con el entrenador Andoni Iraola y una estructura accionaria renovada.

De acuerdo con BBC, el acuerdo contempla la posibilidad de que el consorcio incremente su participación en el futuro, aunque FSG continuará al frente de la gestión cotidiana y de la toma de decisiones estratégicas.

La operación, una de las más relevantes del fútbol europeo reciente, dejó planteadas varias incógnitas: cómo impactará el nuevo reparto accionario en la gestión deportiva, cuál será el margen de maniobra de los nuevos inversores y de qué modo se sostendrá el modelo que convirtió a Liverpool FC en uno de los clubes más valiosos y competitivos del continente.

El desenlace de este proceso, según anticipan analistas consultados por Forbes, dependerá de la capacidad de la dirigencia para mantener el equilibrio entre profesionalización, identidad deportiva y rentabilidad económica.

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