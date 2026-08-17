En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

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Luego del debut con un empate 1-1 contra Estados Unidos, el equipo nacional de hockey femenino se repuso con una sufrida victoria por 3-2 sobre Alemania. Los goles de Las Leonas fueron obra de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado, mientras que Lisa Nolte y Zonja Zimmerman marcaron la igualdad parcial para las germanas. El próximo compromiso será el miércoles 19 de agosto contra Escocia a las 06:00 (hora argentina), en el cierre del grupo B.

La selección conducida por Fernando Ferrara se adelantó en el amanecer del partido de la mano de Eugenia Trinchinetti, quien capturó un rebote tras un córner corto. Con el resultado a favor, la arquera Cristina China Cosentino se destacó con una sublime intervención. Luego de un desarrollo parejo, el último cuarto tuvo un trámite intenso: Agustina Gorzelany aumentó la diferencia de Las Leonas de penal, el cual le cometieron a Zoe Díaz.

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Sin embargo, en un lapso de dos minutos, las europeas empataron el partido gracias a los tantos de jugada de Lisa Nolte y desde el córner corto con Zonja Zimmerman. Pese a estar con una jugadora menos (Valentina Raposo), Las Leonas se repusieron del golpe y volvieron a quedar arriba en el partido con un gol de córner corto de Agustina Gorzelany: igualó en el segundo lugar con 10 conversiones a Noel Barrionuevo en la lista de máximas goleadoras ―la máxima es Lucha Aymar con 12―. El combinado albiceleste resistió los últimos minutos y se quedó con un triunfo clave para encaminar su clasificación a la próxima ronda.

“No puedo explicar la felicidad que tengo en este momento. El equipo necesitaba esto, ganar y sumar de a tres. Estamos muy contentas. Paso a paso, pero necesitamos festejar este triunfo que vale oro. Tenemos que tener tensión y foco desde el minuto uno hasta que termine. Alemania hizo un gran partido, pero estuvo la leona a flor de piel con la frente bien arriba”, explicó Agustina Gorzelany, la goleadora de Las Leonas.

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El próximo compromiso de Las Leonas será el miércoles 19 de agosto contra Escocia (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

Vale recordar que el Mundial de Hockey 2026 presenta un formato completamente renovado, con la participación de 32 selecciones. La estructura elimina los cuartos de final y acelera el trayecto hacia las semifinales. La competencia comienza con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Tras esta primera fase, los dos mejores de cada zona acceden a una segunda ronda de grupos. Los dos primeros de cada nuevo grupo obtienen el pase directo a las semifinales. Además, los resultados entre selecciones que ya se hayan enfrentado en la fase inicial se mantienen si vuelven a coincidir en la segunda ronda.

Este sistema, impulsado por la Federación Internacional de Hockey, redefine la importancia de cada partido y elimina una instancia de eliminación directa. Los partidos se juegan en Wavre, Bélgica, y Amstelveen, Países Bajos. En esta edición del torneo, Países Bajos defenderá en casa un título mundial que ya ganó nueve veces. Su rival principal volverán a ser Las Leonas, que fueron subcampeonas del mundo en 2022 y segundas en las dos últimas temporadas de la FIH Pro League, siempre por detrás del equipo neerlandés, que también la superó en París 2024.

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La selección de Fernando Ferrara, que buscará su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010, integra el Grupo B y disputarán sus partidos de la primera etapa en Bélgica. Tras el debut con empate 1-1 contra Estados Unidos y el encuentro contra Alemania, cerrarán la fase de grupos el miércoles 19 contra Escocia (6).

Formación contra Alemania

Titulares: Cristina Cosentino; Sofía Cairó, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia María Trinchinetti, Juana Castellaro; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz. Entrenador: Fernando Ferrara

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Suplentes: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Sauze, Victoria Miranda, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto y Lara Casas.

El fixture de Las Leonas en el Mundial de hockey

Argentina 1-1 Estados Unidos

Argentina 3-2 Alemania

Argentina-Escocia, miércoles 19 de agosto a las 6

Grupos del Mundial femenino

Grupo A: Australia, Chile, Japón, Países Bajos.

Grupo B: Argentina, Alemania, Escocia, Estados Unidos.

Grupo C: Bélgica, España, Irlanda, Nueva Zelanda.

Grupo D: China, Inglaterra, India, Sudáfrica.

*Todos los horarios son de Argentina.

*Finalizada la primera fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a una segunda ronda donde conformarán dos nuevos grupos: el E y el F. Por su parte, los dos últimos de cada zona inicial pasarán a disputar los grupos G y H. Una vez concluidos los partidos de esta Fase 2, los dos primeros clasificados de los grupos E y F obtendrán su pase directo a las semifinales del torneo.

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