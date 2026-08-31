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Jack Osbourne revela cómo se encuentra su hermana Kelly tras su separación de Sid Wilson

Jack aseguró que su hermana está enfocada en su hijo Sidney, y atraviesa una etapa distinta tras el fin de su relación

Kelly Osbourne atraviesa una nueva etapa tras su ruptura con Sid Wilson. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kelly Osbourne atraviesa una nueva etapa tras su ruptura con Sid Wilson. (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Kelly Osbourne atraviesa una nueva etapa después de su separación del músico de Slipknot, Sid Wilson. Su hermano, Jack Osbourne, aseguró recientemente que la cantante y personalidad televisiva se encuentra enfocada en su hijo y en su vida familiar.

“Kelly está viviendo su vida en el campo”, declaró Jack al diario The Sun. Según explicó, su hermana está instalada cerca de su casa y “simplemente está haciendo lo suyo, siendo mamá”.

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Jack añadió que la conductora “está en un lugar más feliz y tiene una buena rutina”, por lo que está concentrada en ella misma y en su hijo.

Kelly Osbourne está enfocada en la crianza de su hijo. (Instagram)
Kelly Osbourne está enfocada en la crianza de su hijo. (Instagram)

Kelly, de 41 años, y Wilson, de 49 años, terminaron su relación en marzo después de cuatro años juntos. De acuerdo con una fuente citada entonces por el Daily Mail, la pareja había decidido poner fin a su compromiso. Ambos son padres de Sidney, nacido a finales de 2022.

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La separación se produjo después de un periodo en el que, según la misma fuente, la relación atravesaba dificultades.

“Kelly ha estado lidiando con la pérdida de su padre. El proceso de duelo ha sido increíblemente difícil y ella ha estado haciendo todo lo posible para sobrellevarlo”, señaló el informante en referencia a la muerte de Ozzy Osbourne en julio de 2025.

La fuente también indicó que Kelly Osbourne y Sid Wilson habían enfrentado problemas en su relación durante algún tiempo y que la situación entre ambos no reflejaba necesariamente la imagen que proyectaban públicamente.

“Las cosas no eran como parecían”, afirmó el informante. Según explicó, ambos intentaron mantener la relación, particularmente por su hijo, pero finalmente consideraron que separarse era la mejor decisión.

Kelly Osbourne y Sid Wilson intentaron mantenerse juntos por el bien de su hijo. (Instagram)
Kelly Osbourne y Sid Wilson intentaron mantenerse juntos por el bien de su hijo. (Instagram)

“Kelly ha soportado mucho durante el último año. A pesar de todo, sigue sobria y ahora se está enfocando en sí misma y en su papel como madre”, agregó la fuente.

Meses después de la separación, Kelly publicó en redes sociales un mensaje que posteriormente eliminó y que fue interpretado como una referencia a Wilson. La publicación apareció después de informaciones sobre la situación profesional del músico con Slipknot.

“Despierta de una vez y asume alguna responsabilidad. ¡Ya no voy a soportar tus mierdas! ¡He terminado!”, escribió.

En otra publicación, agregó: “Quiero ser feliz y tengo un hijo hermoso que criar. Déjenme en paz. Déjenme sanar. Ya no puedo protegerte de ti mismo”.

Kelly también hizo referencia a asuntos relacionados con sus pertenencias. “Además, ya que estamos, ¿puedo recuperar a mis perros y todas mis cosas? Ah, sí, ¿y tal vez algo de manutención infantil?”, escribió en otra publicación antes de eliminar los mensajes.

Kelly Osbourne pidió la manutención de su hijo a Sid Wilson. (Instagram)
Kelly Osbourne pidió la manutención de su hijo a Sid Wilson. (Instagram)

La relación entre Osbourne y Wilson comenzó años después de que ambos se conocieran. Según la información disponible, se encontraron por primera vez en 1999, cuando Slipknot participó en una gira de Ozzfest.

La pareja hizo pública su relación y posteriormente tuvo un hijo. Wilson le propuso matrimonio a Kelly en julio de 2025, durante el concierto de despedida de Black Sabbath celebrado en Villa Park, Birmingham, Inglaterra. La propuesta tuvo lugar entre bastidores el 5 de julio.

Semanas después, el 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne murió a los 76 años. La pérdida de su padre ocurrió meses antes de que Kelly y Wilson terminaran su relación.

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