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El hijo de Naya Rivera y Ryan Dorsey, debuta en el cine junto a su padre a seis años de la muerte de la actriz de ‘Glee’

Josey Hollis Dorsey, de 10 años, formará parte del elenco de ‘The Burning Valley’

Josey, el hijo de Naya Rivera, consigue su primer papel en cine junto a Ryan Dorsey. (Instagram. Reuters)
Josey, el hijo de Naya Rivera, consigue su primer papel en cine junto a Ryan Dorsey. (Instagram. Reuters)
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Josey Hollis Dorsey, hijo de la fallecida actriz Naya Rivera y de Ryan Dorsey, tendrá su primer papel en una película a los 10 años. El menor formará parte del elenco de The Burning Valley, largometraje escrito y dirigido por Evan Coury, en el que compartirá escenas con su padre.

Coury explicó a The Tribune-Review, periódico de Pensilvania, que la historia estará centrada en la desindustrialización de una localidad de la región conocida como Rust Belt, una zona del noreste y medio oeste de Estados Unidos que históricamente estuvo vinculada a la industria manufacturera.

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“La película trata sobre un trabajador siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre. Eso lo embarca en un viaje mientras deambula por su ciudad del Rust Belt”, explicó.

De acuerdo con la información publicada en IMDb, Josey interpretará al hijo del personaje de Ryan Dorsey. La película comenzó su rodaje a principios de agosto en Pensilvania y, hasta el momento, no cuenta con una sinopsis oficial.

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Ryan Dorsey y su hijo protagonizarán una película juntos. (Instagram)
Ryan Dorsey y su hijo protagonizarán una película juntos. (Instagram)

El proyecto representa también el debut de Coury como director de largometrajes. Antes de asumir la dirección de The Burning Valley, tuvo participaciones como actor en el cortometraje Adopted, de 2015, y en Dear Zoe, película estrenada en 2022 y protagonizada por Sadie Sink.

Curiosamente, Evan Coury creció en New Kensington, Pensilvania, una ciudad ubicada cerca de Brackenridge y Arnold, localidades donde se desarrolla actualmente el rodaje.

“Mi esperanza es encapsular la historia de nuestra región a través de la experiencia personal de un hombre”, señaló.

El reparto de The Burning Valley también incluye a Tyler Miles, JB Brown, Joseph Ducar, Whip Hubley, Patrick Jordan, Sam Lothard, Joseph Mazza y Sheila McKenna.

Para Josey, el proyecto supone su primer trabajo frente a las cámaras en una película. Sin embargo, no es su primera experiencia interpretativa.

Este no es el primer papel de Josey Hollis Dorsey en la industria del entretenimiento. (Instagram)
Este no es el primer papel de Josey Hollis Dorsey en la industria del entretenimiento. (Instagram)

En 2024, cuando tenía ocho años, participó en una producción teatral de Seussical Jr. en Virginia Occidental, estado de origen de su padre, según informó entonces la filial de NBC KTVB.

Ryan Dorsey y su hijo se mudaron de Los Ángeles a Virginia Occidental en 2023. El actor es conocido por sus participaciones en series como Yellowstone, Ray Donovan y Justified, y recientemente formó parte del elenco de Palm Royale.

El debut cinematográfico de Josey ocurre seis años después de la muerte de su madre, Naya Rivera, quien falleció el 8 de julio de 2020 a los 33 años.

naya rivera
Naya Rivera falleció a los 33 años tras ahogarse en un río. (WireImage)

La actriz, conocida entre otros trabajos por interpretar a Santana Lopez en Glee, murió ahogada en el lago Piru, en el condado de Ventura, California, después de haber estado nadando desde una embarcación alquilada junto a su hijo.

Rivera y Dorsey se casaron en julio de 2014 y permanecieron casados durante dos años. En 2016, Rivera solicitó el divorcio cuando Josey tenía 14 meses.

En 2025, Dorsey habló con PEOPLE en una entrevista sobre la crianza de su hijo y sobre la vida de Josey después de la muerte de su madre. “Es un niño muy feliz”, afirmó entonces.

Naya Rivera con su hijo Josey Hollis Dorsey
Ryan Dorsey aseguró que tras la muerte de Naya Rivera, su hijo ha salido adelante. (Instagram)

“Se despierta feliz, con toda la energía. Estoy tratando de ser el mejor padre que puedo y de criar a un buen hombre. Él me da una razón para seguir adelante con mi vida”, contó.

Ryan Dorsey también se refirió a que Josey presenció los últimos momentos de su madre. “Me destroza que él haya tenido que presenciar sus últimos momentos”, declaró.

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