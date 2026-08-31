Cultura

De Pattinson a Bardem, las películas más esperadas de la Mostra de Venecia

Un repaso por los títulos y figuras que concentran la atención en una nueva edición del festival italiano, con estrenos de alto perfil y apuestas de autor

Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película 'Búnker'
Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película "Búnker", una de las más esperadas de la Mostra de Venecia
Guardar

Robert Pattinson, Javier Bardem y Penélope Cruz en el mismo filme, Dakota Johnson o el grupo Oasis son algunas de las estrellas del próximo festival de cine de Venecia, que empieza el miércoles, en una edición donde la geopolítica volverá a dar que hablar.

En total, 21 películas competirán por el León de Oro, que el año pasado se llevó Jim Jarmusch por Father, mother, sister, brother. El jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, dará su palmarés el 12 de septiembre.

PUBLICIDAD

Estos son los filmes más esperados de la 83ª Mostra:

Matrimonios en crisis y periodismo sin escrúpulos

Aunque los grandes estudios de Hollywood decidieron no ir al certamen, y eso reduce el número de estrellas en el Lido, el glamur está garantizado en la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más carismáticas del cine mundial, interpretan a un matrimonio en crisis en Búnker, del francés Florian Zeller. También compiten por el León de Oro dos filmes sobre periodismo: Primetime, con Robert Pattinson encarnando a Chris Hansen y su programa To catch a predator, y lo último de Danny Boyle, Ink, sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Primetime (Captura de tráiler oficial)
Robert Pattinson en "Primetime" (Captura de tráiler oficial)

Pesos pesados del séptimo arte, como el italiano Nanni Moretti, el japonés Hirokazu Koreeda o el alemán Werner Herzog --con una historia protagonizada por las hermanas Rooney y Kate Mara-- también están en liza.

Y, fuera de competición, Dakota Johnson da vida a Marilyn Monroe en un cortometraje de Maggie Gyllenhaal.

Geopolítica y documentales

Tras la conmoción que causó el año pasado La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, esta vez puede ser el documental NAZA, en competición, el que levante revuelo.

Codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), NAZA aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra.

"NAZA" aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra (Venice Film Festival via AP)
"NAZA" aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra (Venice Film Festival via AP)

Otras cintas que abordan el conflicto israelopalestino son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.

Más allá de la geopolítica, los documentales tienen un gran peso en la programación de este año.

Destacan Musk, con más de tres horas sobre la vida del influyente multimillonario y dueño de Tesla y SpaceX, y Oasis: don’t look back in anger, sobre el regreso a los escenarios del mítico grupo británico.

¿Dónde están las directoras?

De las 21 películas en liza por el máximo galardón, sólo dos están hechas por mujeres, una de ellas codirigida con un hombre.

Se trata de Woman unknown de la danesa Kvinde Ukendt, y el documental NAZA, correalizado por Rachel Zsor y Yuhal Abraham.

Ante el aluvión de críticas, Alberto Barbera, el director artístico de la Mostra, argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido realizadas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición”.

Borges, Ricky Martin y un socorrista cubano

El cineasta italochileno Marco Bechis (Garage Olimpo) compite con Regreso a Buenos Aires, sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio.

Marco Bechis - Back to Buenos Aires
"Regreso a Buenos Aires", de Marco Bechis

Fuera de competición, el argentino Mariano Llinás presenta una biografía de más de cinco horas sobre Jorge Luis Borges a partir de objetos y lugares relacionados con el legendario escritor.

Y en la sección Spotlight, se verá la nueva película de Gael García Bernal detrás de la cámara, Hombre al agua, donde el actor mexicano interpreta a un socorrista cubano que se ve inmerso en una farsa familiar en México. El elenco incluye al cantante Ricky Martin.

El cine latinoamericano también está presente en otras secciones paralelas centradas en los nuevos talentos, como las colombianas Meteorito o El fin de los tiempos, la mexicana Salón de belleza o la argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Festival de VeneciaVeneciaCineCulturaRobert PattinsonJavier BardemPenélope Cruz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De “Mulholland Drive” a “Birdman”: Naomi Watts será homenajeada por su carrera en San Sebastián

La estrella de 57 años, con dos nominaciones al Óscar y una reciente candidatura al Emmy, recibirá uno de los reconocimientos más prestigiosos del certamen español en su próxima edición de septiembre

De “Mulholland Drive” a “Birdman”: Naomi Watts será homenajeada por su carrera en San Sebastián

Paulo Freire, pedagogo brasileño: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”

El legado de este pensador revolucionó las aulas de América Latina. La historia detrás de su máxima más célebre, el cruce conceptual con su obra cumbre y por qué su pedagogía crítica sigue interpelando las desigualdades de nuestro presente

Paulo Freire, pedagogo brasileño: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”

El Reino Unido impide la exportación de un Rembrandt valorado en USD 100 millones, considerado un “tesoro nacional”

La medida impide que el retrato salga de forma definitiva, al menos hasta el 26 de diciembre, para dar margen a que una institución o un comprador local reúna el dinero necesario

El Reino Unido impide la exportación de un Rembrandt valorado en USD 100 millones, considerado un “tesoro nacional”

Cómo se escribe según la RAE: en comparación con o en comparación a, pero no en comparación de

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe según la RAE: en comparación con o en comparación a, pero no en comparación de

Mientras una flota navega hacia la costa, el fútbol se vuelve refugio y los rumores crecen: Puerto Stanley deja de ser un lugar olvidado en un solo día

La novela “Puerto Stanley, 1982″ de Nicolás Cassese narra la vida de James, que se refugia en sus bocetos de aves, en medio de una separación familiar y de un desembarco que altera amistades, amores y lealtades

Mientras una flota navega hacia la costa, el fútbol se vuelve refugio y los rumores crecen: Puerto Stanley deja de ser un lugar olvidado en un solo día

DEPORTES

Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos: los detalles de la transferencia a un club de Italia con una particular cláusula

Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos: los detalles de la transferencia a un club de Italia con una particular cláusula

Keenan Allen fue arrestado por manejar alcoholizado a menos de dos semanas de firmar con los Colts

Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”

Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey: “Las Leonas y Los Leones trabajaron para llegar a este resultado”

Las Leonas llegaron a la Argentina tras ganar el Mundial de hockey: “Un sueño hecho realidad”

TELESHOW

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

La reacción de Moria Casán al descubrir su habitación renovada: “No lo puedo creer”

El íntimo paseo de Wanda Nara por Nordelta tras su cruce con Maxi López: sol, río y un encuentro inesperado

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

INFOBAE AMÉRICA

“Aldameros”, el refugio que brinda amparo a más de 100 gatos de La Habana es afectado por la crisis energética y de agua

“Aldameros”, el refugio que brinda amparo a más de 100 gatos de La Habana es afectado por la crisis energética y de agua

De “Mulholland Drive” a “Birdman”: Naomi Watts será homenajeada por su carrera en San Sebastián

Trump advirtió que EEUU “va a golpear con fuerza” a Irán tras el intercambio de ataques que reavivó la guerra

Abogado de Cerimedo dice que su salud es “crítica” y advierte riesgos si lo llevan a una cárcel en el altiplano

Un proyecto clave Estados Unidos en Brasil para explotar tierras raras enfrenta desafíos en China y en la justicia local