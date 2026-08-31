De Pattinson a Bardem, las películas más esperadas de la Mostra de Venecia

Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película "Búnker", una de las más esperadas de la Mostra de Venecia

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Robert Pattinson, Javier Bardem y Penélope Cruz en el mismo filme, Dakota Johnson o el grupo Oasis son algunas de las estrellas del próximo festival de cine de Venecia, que empieza el miércoles, en una edición donde la geopolítica volverá a dar que hablar.

En total, 21 películas competirán por el León de Oro, que el año pasado se llevó Jim Jarmusch por Father, mother, sister, brother. El jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, dará su palmarés el 12 de septiembre.

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Estos son los filmes más esperados de la 83ª Mostra:

Matrimonios en crisis y periodismo sin escrúpulos

Aunque los grandes estudios de Hollywood decidieron no ir al certamen, y eso reduce el número de estrellas en el Lido, el glamur está garantizado en la alfombra roja.

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Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más carismáticas del cine mundial, interpretan a un matrimonio en crisis en Búnker, del francés Florian Zeller. También compiten por el León de Oro dos filmes sobre periodismo: Primetime, con Robert Pattinson encarnando a Chris Hansen y su programa To catch a predator, y lo último de Danny Boyle, Ink, sobre el magnate de los medios Rupert Murdoch.

Robert Pattinson en "Primetime" (Captura de tráiler oficial)

Pesos pesados del séptimo arte, como el italiano Nanni Moretti, el japonés Hirokazu Koreeda o el alemán Werner Herzog --con una historia protagonizada por las hermanas Rooney y Kate Mara-- también están en liza.

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Y, fuera de competición, Dakota Johnson da vida a Marilyn Monroe en un cortometraje de Maggie Gyllenhaal.

Geopolítica y documentales

Tras la conmoción que causó el año pasado La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, esta vez puede ser el documental NAZA, en competición, el que levante revuelo.

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Codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), NAZA aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra.

"NAZA" aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra (Venice Film Festival via AP)

Otras cintas que abordan el conflicto israelopalestino son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.

Más allá de la geopolítica, los documentales tienen un gran peso en la programación de este año.

Destacan Musk, con más de tres horas sobre la vida del influyente multimillonario y dueño de Tesla y SpaceX, y Oasis: don’t look back in anger, sobre el regreso a los escenarios del mítico grupo británico.

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¿Dónde están las directoras?

De las 21 películas en liza por el máximo galardón, sólo dos están hechas por mujeres, una de ellas codirigida con un hombre.

Se trata de Woman unknown de la danesa Kvinde Ukendt, y el documental NAZA, correalizado por Rachel Zsor y Yuhal Abraham.

Ante el aluvión de críticas, Alberto Barbera, el director artístico de la Mostra, argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido realizadas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición”.

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Borges, Ricky Martin y un socorrista cubano

El cineasta italochileno Marco Bechis (Garage Olimpo) compite con Regreso a Buenos Aires, sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio.

"Regreso a Buenos Aires", de Marco Bechis

Fuera de competición, el argentino Mariano Llinás presenta una biografía de más de cinco horas sobre Jorge Luis Borges a partir de objetos y lugares relacionados con el legendario escritor.

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Y en la sección Spotlight, se verá la nueva película de Gael García Bernal detrás de la cámara, Hombre al agua, donde el actor mexicano interpreta a un socorrista cubano que se ve inmerso en una farsa familiar en México. El elenco incluye al cantante Ricky Martin.

El cine latinoamericano también está presente en otras secciones paralelas centradas en los nuevos talentos, como las colombianas Meteorito o El fin de los tiempos, la mexicana Salón de belleza o la argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.

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Fuente: AFP