Información exclusiva: 10 claves para entender por qué Franco Colapinto se encamina a seguir como titular en Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto se encamina a continuar como piloto titular de Alpine en 2027 (@BulletSportsMgt)

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Luego de unas breves y merecidas vacaciones, Franco Colapinto se prepara para la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1. Como adelantó Infobae, hará un arduo entrenamiento físico y de simulador de cara al reinicio tras el receso por el verano boreal, que será en el Gran Premio de los Países Bajos. La expectativa es enorme, pues tras la cita en el país de Max Verstappen, como también anticipó este medio, se vendría el anuncio esperado sobre la renovación del argentino como piloto titular de Alpine para 2027.

La continuidad del corredor bonaerense de 23 años como compañero de Pierre Gasly se da por diez claves que permiten entender por qué el pilarense llegó a esta nueva oportunidad. Durante las primeras once fechas del presente ejercicio el ex competidor de Williams mostró una evolución constante para mantener su butaca en la venidera temporada.

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Aprobado. Franco cumplió con todo lo que le pidieron en la base del equipo galo ubicada en Enstone: cuidó el Alpine A526, completó todas las carreras y entre 2025 y 2026 suma un total de 28 veces en las que largó y cruzó la meta. Sumó puntos (19). Es el tercer piloto con más cantidad de vueltas en 2026. Estuvo cerca de Gasly y en ocasiones lo superó. En las clasificaciones, salvo en Gran Bretaña, donde no pudo pasar a la Q2 por un despiste, nunca estuvo a más de 3/10 del francés de 30 años (188 carreras en la F1). Hasta ahora en 2026, Colapinto terminó adelante de su compañero en tres tandas clasificatorias y en carrera lo hizo en cuatro ocasiones.

Mejora constante. La evolución al volante es elocuente y se muestra cada vez más consolidado. Es prolijo, no comete errores y sus dos incidentes fueron situaciones que excedieron su responsabilidad: el despiste en la clasificación de Silverstone (Gran Bretaña) fue por la falla en el piso del auto. El leve impacto en la segunda práctica libre en Hungría fue con un auto al límite de la adherencia, con una pérdida de performance en el A526 que se evidenció en las últimas fechas y en un sector del Hungaroring que complicó a varios en la previa de la carrera.

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La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Carreras claves. Infobae pudo saber que hubo dos competencias que inclinaron la balanza definitivamente a favor de Colapinto en Alpine. Primero, su épica remontada de diez lugares en Silverstone, donde largó 19º y terminó noveno. La otra fue en Bélgica, donde sumó un punto gracias a su magistral maniobra en la que hizo un 2x1 ante el propio Gasly y Liam Lawson, y que fue votada por los fanáticos como el mejor sobrepaso de julio. Bajo presión y sin el mejor auto, Franco respondió otra vez.

Aprovechó el nuevo reglamento. El bonaerense es un abanderado de esta flamante F1 con autos más chicos y una mayor presencia de la energía eléctrica, ya que sus plantas impulsoras ahora otorgan la mitad de potencia total y la otra parte sigue a cargo de los motores a combustión. Colapinto fue uno de los que más rápido se adaptó a este nuevo tipo de manejo que se basa en la gestión. Por caso, el mencionado adelantamiento en Spa, Franco explicó cómo ahorró la energía para poder capitalizar la lucha entre Gasly y Lawson. También se vio con sus largadas en las que suele ganar posiciones.

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Irrefutable. Este medio también pudo saber que en Alpine están muy conformes con su labor debido a todo lo explicado. Es un capital de la escudería francesa y en especial de Flavio Briatore, el hombre fuerte del equipo, que desde su rol de asesor ejecutivo negoció su cesión por cinco años de parte de Williams. Hoy nadie discute a Colapinto.

Briatore. Es el que tiene la última palabra y sus gestos hacia Franco fueron claros en los últimos tiempos. Desde su posteo en Instagram en el que lo apoyó al argentino luego del despiste en Hungría, al balance que hizo en dicha red social donde ratificó su aprobación y reconocimiento al pilarense. Flavio no dejará ir a un piloto por el que invirtió y del que afirmó que mejoró 100 % respecto del año pasado. Todo esto no lo vio solo el italiano, ya el ambiente de la F1 habla muy bien de Colapinto e incluso algunos equipos habrían sondeado su situación de cara al futuro.

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Franco Colapinto en los tests de Pirelli en el circuito de Hungaroring en Hungría con los neumáticos de 2027. Un tema no menor pensando en su continuidad (@AlpineF1Team)

Test de Pirelli. No es un dato menor. Que Colapinto haya sido el elegido para probar los neumáticos de 2027 es más que un indicio. Franco recogió información muy valiosa de cómo pueden llegar a responder las gomas el año próximo y se trata de un punto vital en el automovilismo: la adherencia en pista (grip). No tiene lógica que haya ensayado y que se lleve esa información a otro equipo.

Apoyo económico. Este medio también anticipó que su principal sponsor está muy comprometido con Colapinto y que están decididos a acompañarlo hasta que sea campeón mundial. Lo logre o no, es otro tema, lo cierto es que el dinero está asegurado en Alpine y en cualquier otra escudería, aunque hoy todo indica que seguirá con el team galo.

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Negociación. Lo de la posible vuelta de Fernando Alonso a Alpine es una clara estrategia de Briatore, quien es amigo del bicampeón mundial para que logre una mejora en el contrato con Aston Martin. Es común que un manager o alguien importante (como Briatore) le pida a un periodista de confianza si puede filtrar tal o cual cosa, para generar un impacto. ¿Alpine le pagará los 40 millones de dólares anuales que ahora el español le pide al team inglés? Poco probable más allá de la fuerte inyección económica que se vendrá con el nuevo main sponsor en Estone con la conocida casa de alta moda para 2027. Alonso es un viejo zorro y conoce muy bien el ambiente: primero presionó a Aston Martin con una salida si el auto no mejoraba y a Hungría llevaron 16 actualizaciones y el AMR 26 dio un salto de calidad. Ahora el asturiano de 45 años exige más dinero. Por eso -indirectamente- su aún no confirmación en Aston Martin dilata el anuncio de Colapinto, más allá de que el argentino hizo méritos para ganarse su lugar.

Franco Colapinto hizo todo para convencer a Flavio Briatore y su continuidad sería un hecho (@AlpineF1Team)

Se ganó otra chance. Con este panorama, el 25 de julio Infobae adelantó que había un alto porcentaje para la renovación de Colapinto como titular para 2027. Habría una remota chance de una posible vuelta a Williams en caso de que Carlos Sainz se vaya, pero poco probable debido a que Briatore no lo dejaría ir aunque sea ese escenario. Y en mucha menor chance una versión que circuló sobre Haas. En la semana posterior a Países Bajos llegaría el anuncio. Briatore afirmó que antes del receso se tomaría la decisión.

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Como conclusión, el rendimiento conductivo, conformidad en su equipo y en Flavio Briatore -tiene la última palabra- y el apoyo económico ratifico, son los caminos que conducen a la continuidad de Franco Colapinto en la escudería francesa en 2027. El argentino llegó para quedarse en la Fórmula 1.