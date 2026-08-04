Conmoción en el deporte por la muerte de una promesa del atletismo de 21 años

La atleta perdió la vida a los 21 años

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El atletismo australiano enfrenta un momento de dolor tras confirmarse el fallecimiento repentino de Natasha Ward, una de sus jóvenes atletas más prometedoras, a los 21 años. La noticia fue comunicada por Athletics New South Wales (NSW) y el Sutherland District Athletics Club, entidades que solicitaron respeto y privacidad para la familia en este periodo.

La joven corredora especialista en carreras de semifondo abía destacado en el circuito nacional de atletismo, especializándose en distancias de 400, 800 y 1500 metros. Su trayectoria se encontraba en pleno ascenso, ya que además de sus logros deportivos, cursaba la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University de Sídney.

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En el comunicado oficial, el club Sutherland Athletics expresó: “Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, resaltando el impacto de la noticia en el ámbito deportivo local y nacional. El mensaje subrayó que Ward fue una corredora sobresaliente en media distancia. Detallaron que, durante su etapa juvenil, obtuvo una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en 1500 metros y, posteriormente, trasladó ese éxito a su carrera sénior.

Ward consiguió una medalla en los Campeonatos Nacionales UniSport en 1500 metros en 2023 y, más recientemente, se subió al podio con la medalla de bronce en los 800 metros de los UniSport Nationals, celebrados en abril de este año.

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El comunicado de Southerland Athletics

El club Sutherland Athletics describió su presencia fuera de la pista: “Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa radiante y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano. El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento”. Además, la entidad destacó que Ward era una integrante activa, participaba en relevos tanto de verano como de invierno y siempre se mostraba dispuesta a colaborar cuando un equipo necesitaba una atleta.

Natasha compitió en los Campeonatos Australianos de 2024 y su desempeño académico acompañaba sus éxitos deportivos. El comunicado conjunto de Athletics NSW y el Sutherland District Athletics Club no precisó la causa del fallecimiento y pidió cautela y respeto, enfatizando la importancia de acompañar a la familia y al entorno cercano en este momento.

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El testimonio de una persona cercana, compartido en redes sociales y recogido por The New York Times, reflejó el carácter de Ward: “Todavía estoy en shock. Esta encantadora joven nos atendió a mi hijo y a mí en Nike Birkenhead hace solo unas semanas. Tenía muchísimos conocimientos, se tomó el tiempo de explicarnos las diferencias entre todas las zapatillas de atletismo y nos ayudó a encontrar el par adecuado para la próxima temporada de atletismo de mi hijo”. El mismo mensaje agregó: “Jamás olvidaré cuando bajé por la escalera mecánica y ella subió para su descanso. Nos sonreímos al cruzarnos, y su calidez y amabilidad fueron inolvidables. Tenía una presencia verdaderamente hermosa”.

La noticia de la muerte de Ward generó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales de diferentes federaciones y clubes de Oceanía. Atletas, entrenadores y aficionados recordaron su entrega y compañerismo. El comunicado del club cierra con un mensaje dirigido a todos los que la conocieron: “Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos los que tuvieron el privilegio de conocer a Natasha”.

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El fallecimiento de Natasha Ward se produjo pocas semanas después de la muerte de la velocista australiana Jemma Stapleton, quien perdió la vida a los 25 años en un accidente de moto durante unas vacaciones familiares en Tailandia.