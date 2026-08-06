La frase de Matías Almeyda sobre el momento de Messi que provocó risas en la conferencia: qué espera que ocurra cuando lo enfrente

El técnico de Rayados de Monterrey elogió al rosarino y lo definió como “una máquina”, mientras Inter Miami llega con el capitán en racha a la segunda fecha de la Leagues Cup

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El reciente regreso de Lionel Messi al Inter Miami, tras su participación en el Mundial 2026, volvió a extender su racha goleadora en la Leagues Cup. En apenas su segunda presentación desde la cita mundialista, el astro argentino firmó dos goles y una asistencia en la victoria 4-2 ante Atlético San Luis, confirmando que su talento y vigencia no han menguado con el paso de los años.

Messi se reencontró con el gol en un momento clave para su equipo, que debutaba en la competencia internacional. Con sus tantos, el argentino redujo la distancia para alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera, cifra que representa uno de los máximos desafíos en la historia del fútbol profesional.

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El desempeño del rosarino repercutió rápidamente en la atmósfera previa al duelo que se avecina por la segunda fecha de la Leagues Cup. El siguiente rival del Inter Miami será Rayados de Monterrey, dirigido por Matías Almeyda, quien no ocultó su preocupación ante la inminente presencia de Messi en la cancha.

Monterrey sufrió una derrota ante el Orlando City de Antoine Griezmann (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de Rayados 2-1 ante Orlando City, Almeyda fue consultado sobre el partido del Inter Miami y no dudó en mostrar su admiración, aunque con una dosis de humor. “Sí, lo vi al partido. Lo vi porque, como se había suspendido este, tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, ¿qué decirles? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad: tanto talento, tantas ganas de jugar”.

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El técnico argentino aprovechó para bromear sobre el poco tiempo de descanso de Messi tras el Mundial: “Hoy justo les decía a mis compañeros: ‘¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Qué sé yo, irse a un barco, estar con la familia’. Y volvió tan rápido. Pero, evidentemente, ama el fútbol”, expresó entre risas sobre el jugador de 39 años.

Almeyda también subrayó el valor de tener a futbolistas que mantienen intacta la pasión por el juego: “Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Realmente, ese sí que lo tiene todo. Todo, de verdad. Ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar”. Para cerrar, dejó un deseo entre líneas: “Y bueno, después desear que ese día, no sé, que no tenga muchas ganas... no sé”.

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Lionel Messi achicó la brecha para alcanzar los 1.000 tantos en su carrera (Credit: Jim Rassol-Imagn Images)

El partido ante Atlético San Luis permitió que Messi alcanzara los 14 goles en la Leagues Cup, superando a Denis Bouanga, quien hasta ese momento era el máximo artillero con 13 tantos. Además, el argentino celebró por 921ª vez en su carrera profesional, lo que lo deja a solo 79 goles de romper la barrera de los cuatro dígitos. En comparación, Cristiano Ronaldo suma actualmente 976 goles en 1.330 partidos con el Al Nassr y todavía se encuentra de vacaciones.

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, también fue protagonista en la conferencia de prensa tras el triunfo ante el conjunto mexicano. Al ser consultado por el rendimiento de Messi, fue tajante: “No hay más calificativos, se agotan”. El técnico valoró la influencia del capitán, quien venía de sumar minutos ante Columbus Crew en la MLS y volvió a la titularidad tras su paso por la selección argentina en el Mundial.

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El calendario de la Leagues Cup señala que el próximo sábado 8 de agosto, Inter Miami recibirá a Rayados de Monterrey en el Nu Stadium. El partido está programado para las 21:00 (hora argentina) y será una nueva oportunidad para ver a Messi en acción, enfrentando a un equipo dirigido por un compatriota y con historia en el torneo.