Ganó cuatro títulos en la Fórmula 1 y se retiró para ser granjero: “Me fascina”

Sebastian Vettel se retiró de la F1 y se dedicó al cuidado del medio ambiente (@sebastianvettel)

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Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, recibió en abril de 2026 el premio de The Perfect World Foundation como Defensor del Medio Ambiente del año, el galardón de conservación ambiental más prestigioso del mundo en el ámbito deportivo. El reconocimiento llegó en Gotemburgo, Suecia, y coronó una transformación que comenzó mucho antes de que el alemán colgara el casco.

Desde su retiro de la F1 en 2022, Vettel vive en una granja en el cantón de Turgovia, una región rural de Suiza, junto a su esposa Hanna Prater y sus tres hijos. Lejos del ruido de los boxes, el ex piloto tomó una decisión que sorprendió al mundo del motor: inscribirse en un curso de agricultura en el Centro de Formación Profesional de Pfäffikon para aprender a gestionar su propio terreno. “Cuando tenga el título, podré llevar mi propio negocio. Esta área me fascina”, dijo Vettel al canal alemán RTL.

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El interés por la protección del planeta no nació con su retiro. Las últimas temporadas de Vettel en la F1 estuvieron marcadas por una creciente conciencia medioambiental que él mismo vincula con las noticias sobre el cambio climático. “Me hicieron reflexionar cada vez más hasta que llegó el momento de dejar de solo mirar y de hacer algo yo mismo”, explicó el piloto en una entrevista con Greenpeace.

El alemán busca concientizar a los más chicos sobre el cuidado del planeta (@sebastianvettel)

Sus primeras acciones tuvieron lugar dentro del propio paddock. En el Gran Premio de Austria de 2021, Vettel construyó, con la ayuda de niños de escuelas locales, un hábitat para abejas con forma de monoplaza. “Fue muy emocionante porque estaba cerca de la pista e instalamos un coche de carreras, pero un coche de carreras muy poco convencional porque es un hotel para insectos y abejas”, describió en la conferencia de prensa de ese fin de semana. Semanas después, al término del Gran Premio de Gran Bretaña, se quedó con un grupo de voluntarios a recoger la basura que los espectadores habían dejado en las tribunas de Silverstone bajo la iniciativa Please don’t litter, keep it clean (Por favor, no tire basura; mantenga el lugar limpio).

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Para articular estos proyectos, el alemán creó V5 Projects, una plataforma que consolidó tras su retiro y que agrupa todas sus iniciativas ambientales y sociales. “Con V5 Projects, quiero animar a la gente a pensar en nuestro futuro: qué queremos preservar y qué podemos mejorar”, escribió Vettel en el mensaje de bienvenida. La V es por la inicial de su apellido y el 5 por el número que lo identificó en la F1. El catálogo de proyectos incluye desde la protección de los mares bálticos hasta campañas de biodiversidad y el empoderamiento de mujeres en el automovilismo a través de Race4Women, que en 2025 regresó a Arabia Saudita con más de 150 participantes en su última edición.

En noviembre de 2025, Vettel volvió al paddock del Gran Premio de San Pablo para presentar F1REST – Drawn Together, su proyecto más reciente. La iniciativa convoca a pilotos, aficionados y niños de todo el mundo a dibujar un árbol. Con esas miles de ilustraciones, el alemán construye una “floresta colectiva” que busca visibilizar la importancia de los ecosistemas forestales. “Cuando juntamos muchos árboles, creamos una floresta diversa, como la F1. Es una forma de recordar que esos ecosistemas son llenos de vida y merecen cuidado”, declaró Vettel al sitio de la F1 durante ese fin de semana.

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En una acción junto al piloto de Racing Bulls, Liam Lawson (@sebastianvettel)

En ese mismo país, un año antes, el tetracampeón había lanzado el proyecto #ForeverSenna, en el que presentó un casco gigante del legendario Ayrton Senna fabricado con materiales reciclados. Junto con la ONG Pimp My Carroça, participó en una competencia de recolección de basura en el barrio de Jurubatuba, en el sur de San Pablo, para darle visibilidad a los recicladores urbanos de la ciudad. Los fondos recaudados fueron a Coopercaps, una de las mayores cooperativas de reciclaje de Brasil. “Esta carrera es tan importante como el Gran Premio. Es algo muy difícil de hacer, lo que hicimos con cinco o seis personas, con diez o doce manos. Estos chicos lo hacen solos, todos los días”, afirmó el alemán.

El activismo de Vettel no estuvo exento de cuestionamientos. Varios periodistas y seguidores señalaron contradicciones entre su discurso ecologista y sus 16 temporadas de viajes en avión y carreras en monoplazas de combustión. Él mismo reconoció la crítica sin esquivarla. “Soy el mayor hipócrita que existe cuando hablo de cuestiones medioambientales y he dejado una huella muy grande. ¿Tengo que sentirme mal por ello? No resolveremos el problema con vergüenza, sino afrontándolo y buscando soluciones”, declaró al diario suizo Tages Anzeiger.

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También respondió a quienes especularon con que su activismo había afectado su rendimiento en pista. “Si fuera así no me arrepentiría, porque creo que hay problemas en este mundo que son mucho mayores que un tiempo de vuelta y una posición en el día”, dijo durante el Festival de la Velocidad de Goodwood en 2023.

El día que recibió el premio de The Perfect World Foundation como Defensor del Medio Ambiente del año (@sebastianvettel)

El 21 de abril de 2026, en Gotemburgo, Vettel se convirtió en el 13.º receptor del galardón de The Perfect World Foundation. “El premio rinde homenaje a Sebastian Vettel por demostrar cómo la influencia en el mundo del deporte puede utilizarse para inspirar el compromiso y la acción en favor del medio ambiente y la biodiversidad, más allá del ámbito de la competición”, afirmó Ragnhild Jacobsson, directora ejecutiva de la fundación, durante la ceremonia. El propio Vettel describió la velada como una fuente de motivación. “Estar en la misma sala que personas que realizan contribuciones notorias te hace ver que los cambios son posibles cuando la gente trabaja junta”, dijo tras recibir el galardón.

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Sebastian Vettel logró cuatro títulos seguidos en la F1 de 2010 a 2013, todos con Red Bull. Luego pasó a Ferrari y se retiró en Aston Martin. Venció en 53 Grandes Premios, obtuvo 122 podios, 57 poles positions y 38 récords de vuelta. El alemán sigue siendo el campeón mundial más joven en la historia de la Máxima, cuando en 2010 se coronó con 23 años, 4 meses y 11 días. En ese momento batió la marca de Lewis Hamilton, que en 2008 se consagró con 23 años, 9 meses y 26 días.