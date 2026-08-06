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El Liverpool quiere 40 tiendas en el mundo antes de 2030 y Estados Unidos es su próximo destino

El director comercial Ben Latty confirmó a Sportico que el club de Anfield evalúa distintas ciudades estadounidenses para abrir locales permanentes, en un mercado donde ya cuenta con 26 millones de seguidores y una porción relevante de sus ventas internacionales

El Liverpool analiza abrir tiendas oficiales permanentes en Estados Unidos para ampliar sus ingresos comerciales y reforzar su presencia fuera del Reino Unido (REUTERS/Phil Noble)
El Liverpool analiza abrir tiendas oficiales permanentes en Estados Unidos para ampliar sus ingresos comerciales y reforzar su presencia fuera del Reino Unido (REUTERS/Phil Noble)
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El Liverpool acelera su expansión fuera de Reino Unido con un objetivo preciso: abrir tiendas oficiales permanentes en Estados Unidos y llevar su red comercial a más de 40 locales en todo el mundo antes de 2030. La iniciativa, a partir de declaraciones del director comercial Ben Latty a Sportico, refleja el peso que adquirió el merchandising en la estructura de ingresos del club inglés.

Según informó, la entidad de Anfield ya analiza distintas ciudades estadounidenses para instalar sus próximos puntos de venta, aunque aún no resolvió ni el mapa definitivo ni el modelo operativo. El club debe decidir si administrará esos espacios con estructura propia o si optará por un esquema de licencias con socios locales. Latty confirmó a Sportico que el proyecto se encuentra en desarrollo, sin una fecha pública de apertura.

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La expansión hacia Estados Unidos se produce después del cierre de la gira de verano del plantel por ese país, un mercado que el Liverpool considera prioritario fuera de su territorio de origen. La apuesta excede el plano simbólico. De acuerdo con el reporte de Rivista Undici, el club ya obtiene allí una porción relevante de sus ventas internacionales de productos oficiales y ve margen para crecer con una presencia física estable.

Estados Unidos, el mercado elegido para la expansión

En la actualidad, el Liverpool cuenta con 26 tiendas físicas distribuidas entre Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Sudáfrica, Dinamarca e Irlanda. Los locales más recientes abrieron entre mayo y junio en Londres y Bali. La hoja de ruta de la institución fija una escala intermedia antes del objetivo de 2030: superar las 30 tiendas antes del final de la temporada 2026-27.

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El club prevé lanzar una nueva plataforma de comercio electrónico y evalúa una operación con Fenway Sports Group que valoraría al Liverpool en unos 6.000 millones de dólares (REUTERS/Jon Durr-Imagn Images)
El club prevé lanzar una nueva plataforma de comercio electrónico y evalúa una operación con Fenway Sports Group que valoraría al Liverpool en unos 6.000 millones de dólares (REUTERS/Jon Durr-Imagn Images)

La posible llegada con tiendas permanentes a suelo estadounidense abriría una novedad dentro de la Premier League. Rivista Undici señaló que algunos clubes europeos ya ensayaron formatos comerciales en ese mercado. El Paris Saint-Germain tiene una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, mientras el Manchester City recurrió en otras etapas a locales temporales. Aun así, ningún club de la máxima categoría inglesa dispone hoy de un punto de venta permanente en Estados Unidos.

Ese dato ayuda a explicar el valor estratégico del plan. El Liverpool busca convertir una base amplia de seguidores internacionales en ingresos directos y más previsibles. La venta de camisetas, indumentaria y otros artículos oficiales se consolidó como una de las áreas de mayor crecimiento dentro de su negocio. El avance de las tiendas físicas forma parte de esa política y se articula con el comercio electrónico, otro canal que el club prepara para reforzar en el corto plazo.

El merchandising gana peso en la estructura de ingresos

El peso del merchandising en las cuentas aparece en las cifras de la temporada 2024-25. Las ventas de productos oficiales y los patrocinios generaron 324 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 428 millones de dólares. Tres años antes, esas dos líneas habían aportado 233 millones de libras. La variación ronda el 40% y ubica al Liverpool entre las organizaciones con mayor capacidad comercial de la liga inglesa.

En ese rubro, solo Manchester City y Manchester United quedaron por delante del club de Merseyside. Al mismo tiempo, la institución registró 704 millones de libras en ingresos totales durante la temporada 2024-25, unos 929 millones de dólares, la cifra más alta de la Premier League según los datos citados por Rivista Undici. Ese resultado se apoyó en la recaudación del estadio y en los derechos de televisión, dos fuentes con menos margen de expansión que en años anteriores.

Estados Unidos concentra el 26% de las ventas internacionales de merchandising del Liverpool y el club estima que allí tiene unos 26 millones de aficionados (REUTERS/David Klein)
Estados Unidos concentra el 26% de las ventas internacionales de merchandising del Liverpool y el club estima que allí tiene unos 26 millones de aficionados (REUTERS/David Klein)

La lógica económica detrás de este movimiento responde también a las reglas financieras del campeonato inglés. Los clubes de la Premier League operan bajo normas que limitan el gasto en función de los ingresos. En ese marco, ampliar la facturación comercial se volvió una necesidad para sostener inversiones deportivas altas sin depender de manera exclusiva de premios, transferencias o derechos audiovisuales.

El mercado estadounidense ya ocupa un lugar central dentro de esa ecuación. Estados Unidos representa el 26% de las ventas internacionales de merchandising del Liverpool, según el informe de Rivista Undici. El director ejecutivo Billy Hogan afirmó además en los canales oficiales del club que la entidad cuenta con unos 26 millones de aficionados en territorio estadounidense. Ese volumen de público explica por qué la institución considera que una red de tiendas puede funcionar como una extensión natural de su marca.

La apertura de locales permanentes también tendría efectos logísticos. Una estructura propia en ese país permitiría reducir costos de envío, recortar tiempos de entrega y ofrecer precios más competitivos para el consumidor final. Esa ventaja impactaría tanto en la venta presencial como en la digital, ya que una red física puede servir como apoyo para distribución, almacenamiento y atención comercial en uno de los mercados más grandes del mundo.

Tiendas físicas, e-commerce y capital para crecer

El club prevé además el lanzamiento de una nueva plataforma de comercio electrónico en las próximas semanas. Rivista Undici detalló que el rediseño apunta a mejorar la experiencia de compra, simplificar la navegación y hacer más eficiente el proceso de venta. La combinación entre presencia física y canal digital aparece como uno de los pilares del plan de crecimiento comercial del Liverpool fuera de Europa.

A ese escenario se suma un frente financiero adicional. El grupo Fenway Sports Group, propietario mayoritario del club, mantiene conversaciones para vender hasta el 30% de la institución a un consorcio encabezado por el empresario británico de origen indio Amit Bhatia, según la misma publicación. La operación valoraría al Liverpool en alrededor de 6.000 millones de dólares e incluiría entre los inversores a Jeff Bezos y Eduardo Saverin.

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