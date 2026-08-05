Tras su despedida de Liverpool, Mohamed Salah aterrizó para firmar en su nuevo club y tuvo un masivo recibimiento en el aeropuerto

La llegada de Salah a Turquía para fichar por su nuevo equipo

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El delantero egipcio Mohamed Salah ha sido recibido por una multitud en el aeropuerto Atatürk de Estambul tras confirmarse que firmará con el Trabzonspor, en lo que el propio club describe como el fichaje más importante de su historia. La llegada del exjugador del Liverpool marca un giro destacado para el fútbol turco y para la carrera del futbolista, que a sus 34 años inicia una nueva etapa en la Superliga.

Según confirmó el Trabzonspor en su sitio oficial, el futbolista arribó este miércoles a la terminal de aviación general del aeropuerto de Estambul y se desplazó hacia Trabzon, ciudad donde tiene su sede el club. En la previa de su arribo, el presidente de la institución, Ertugrul Dogan, afirmó a la emisora A Spor: “Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición”. Dogan agregó que las gestiones se aceleraron en las últimas semanas después de que otros clubes interesados se retiraron de la puja.

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El propio Salah se dirigió a los seguidores turcos en un video difundido por el club: “¿Trabzon, estás listo? Te escucho. Nos vemos muy pronto”, expresó el delantero, quien también enfatizó el lema de la afición: “Para nosotros, todo es Trabzon”. Al llegar a Estambul, el egipcio saludó a cientos de aficionados vestidos con los colores burdeos y azul del club y lideró un cántico tradicional antes de someterse a los exámenes médicos y abordar un vuelo hacia la costa del mar Negro.

Salah jugará en el equipo turco tras hacer historia en Liverpool (@Trabzonspor)

Según informaron diveros medios turcos, la operación involucrará un contrato de dos temporadas y un salario de 17 millones de euros por año, aunque la dirigencia del Trabzonspor no divulgó oficialmente los detalles financieros. Se trata de la adquisición más relevante para el club, que ha conquistado siete títulos de liga y la última Copa turca, y que la próxima temporada disputará el play-off de la Europa League.

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La llegada de Salah se produce tras su salida del Liverpool FC, donde sumó 257 goles en 442 partidos y se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de la institución inglesa. Durante su paso por Anfield, el egipcio conquistó dos Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En la temporada 2024-25, el delantero alcanzó 29 goles y 18 asistencias, igualando el récord de más participaciones de gol en una campaña de Premier y estableciendo una nueva marca en la liga inglesa para torneos de 38 fechas. Fue distinguido como Jugador de la Temporada, recibió la Bota de Oro y el premio Playmaker, convirtiéndose en el único futbolista en recibir los tres galardones en un mismo ciclo.

El rendimiento de Salah disminuyó el último año, con siete goles y siete asistencias en 27 partidos de liga, y perdió la titularidad en los encuentros de Champions League bajo la dirección de Arne Slot, lo que generó tensión pública entre el futbolista y el entrenador. Finalizado su contrato en junio, el egipcio optó por la oferta del Trabzonspor tras descartarse alternativas en la MLS y Arabia Saudita, así como una negociación frustrada con el Besiktas debido a diferencias económicas y de derechos de imagen.

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Los hinchas se acercaron al aeropuerto para recibir a su nuevo referente (Reuters)

El presidente del club turco reiteró que la llegada de Salah representa un hito para la institución y para la Superliga de Turquía, donde solo el Trabzonspor y el Bursaspor han logrado el campeonato sin pertenecer a la capital. La expectativa entre los hinchas se reflejó en el masivo recibimiento y en la campaña de bienvenida organizada por el club, que anunció que los detalles del evento de presentación se comunicarán en las próximas horas.

Mohamed Salah, apodado el Faraón, suma así un nuevo desafío a una carrera que inició en el Basilea suizo y que incluyó etapas en el Chelsea, la Fiorentina y la AS Roma antes de alcanzar el estrellato en Inglaterra. El futbolista, que disputó el último Mundial con su selección y fue eliminado en octavos de final por Argentina, se prepara para sumarse a la pretemporada del Trabzonspor con la mira puesta en la competición europea.

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Salah se convertirá en nuevo jugador del equipo turco (Reuters)

Los fanáticos fueron a recibir a Salah (Reuters)

Salah comenzará su nueva etapa en el fútbol europeo (Reuters)

Salah se consagró en Liverpool antes de fichar por el Trabzonspor (Reuters)

Salah se divirtió con los fans tras su llegada al país (Reuters)

Los fanáticos se mostraron entusiasmados con la llegada de Salah (Reuters)