Entre trilogías, multiversos y spin-offs: cómo ver las películas de Spider-Man en el orden correcto

Spider-Man ya no se puede pensar como una sola saga. En cine, el personaje pasó por tres etapas bien marcadas, con distintos protagonistas, tonos y universos: la trilogía de Tobey Maguire, el reinicio con Andrew Garfield y la versión integrada al universo Marvel con Tom Holland. A ese recorrido se suman las películas animadas de Miles Morales y una serie de spin-offs de Sony que expanden el entorno del personaje, aunque no siempre con una conexión directa con Peter Parker.
Ese crecimiento convirtió al Hombre Araña en una de las franquicias más extensas de Marvel en la pantalla grande. También volvió más confuso el orden de visionado. Para quienes quieran organizar una maratón o simplemente entender cómo se encadenan las historias, la forma más clara es separar las películas por universo y distinguir cuáles son esenciales y cuáles funcionan como complemento.
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Las películas de Spider-Man en orden, de la trilogía original al MCU
La primera gran etapa del personaje en cine llegó con la trilogía dirigida por Sam Raimi. Ese ciclo comenzó con Tobey Maguire como protagonista, con Spider-Man (2002), siguió con Spider-Man 2 (2004) y cerró con Spider-Man 3 (2007). Allí se construye el origen de Peter Parker, su vínculo con Mary Jane Watson y su enfrentamiento con villanos como el Duende Verde, Doctor Octopus, el Hombre de Arena y Venom.
Después llegó el reinicio con Andrew Garfield. En esa línea se ubican The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2 (2014), dos películas que vuelven a contar el inicio del héroe y ponen el foco en la relación con Gwen Stacy, además de sumar antagonistas como el Lagarto y Electro. La saga quedó incompleta tras la cancelación de una tercera entrega.
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La tercera versión del personaje es la de Tom Holland, que ya forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Su debut se produjo en Capitán América: Civil War (2016), antes de encadenar Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021). En esta etapa, Peter Parker deja de moverse en solitario y pasa a cruzarse con figuras como Iron Man, Nick Fury y Doctor Strange.
En paralelo, la franquicia abrió otra puerta con la animación. Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y Spider-Man: Cruzando el multiverso (2023) desarrollan la historia de Miles Morales y proponen una lectura distinta del mito del Hombre Araña. Aunque no siguen la continuidad de las películas de acción real, sí forman una línea propia dentro del concepto del multiverso.
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Qué películas son imprescindibles y cuáles suman como extra
Para quienes no quieran ver absolutamente todo, una manera práctica de entrar al universo Spider-Man es priorizar los títulos más importantes dentro del recorrido general del personaje.
Imprescindibles
- Spider-Man (2002)
- Spider-Man 2 (2004)
- The Amazing Spider-Man (2012)
- Capitán América: Civil War (2016)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Avengers: Infinity War (2018)
- Avengers: Endgame (2019)
- Spider-Man: Far From Home (2019)
- Spider-Man: No Way Home (2021)
Recomendadas para completar las sagas
- Spider-Man 3 (2007)
- The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Claves si querés meterte en el Spider-Verse animado
- Spider-Man: Un nuevo universo (2018)
- Spider-Man: Cruzando el multiverso (2023)
Spin-offs y títulos asociados al universo de Sony
- Venom (2018)
- Venom: Habrá matanza (2021)
- Morbius (2022)
- Madame Web (2024)
- Venom: El último baile (2024)
- Kraven the Hunter
Con todo, la mejor forma de ver Spider-Man sin perderse sigue siendo bastante simple: arrancar por la trilogía de Tobey Maguire, seguir con el reinicio de Andrew Garfield, pasar luego al recorrido de Tom Holland dentro de Marvel y dejar para después el Spider-Verse animado y los spin-offs de Sony.
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Así, la maratón queda ordenada, el multiverso se entiende mejor y cada versión del héroe encuentra su lugar en pantalla.
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